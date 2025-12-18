Предания знаменитых религиозных памятников Армении в живописных горных окрестностях - авто-тур
На экскурсии вы посетите знаменитые религиозные достопримечательности Армении: древний монастырь Хор Вирап, место заточения Григория Просветителя, и монастырский комплекс Нораванк. Я расскажу истории и предания, связанные с этими памятниками прошлого. И приготовьтесь к красивейшим видам — обе локации расположены в живописных горах!
Описание экскурсии
Хор Вирап — один из символов Армении
Наша первая цель — монастырь Хор Вирап — это колыбель зарождения христианства в Армении. Вы окажетесь в монастыре-крепости, монастыре-форпосте в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Здесь я расскажу о хачкарах и о том, как в Армению пришла христианская вера. Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат.
Знакомство с винами Армении в Арени
Вдоволь насмотревшись на Масис (так армяне называют Арарат), мы продолжим наш путь. Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аиста. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем. Следом вы окажетесь в винной деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать разные сорта вин: домашнее от местных жителей, молодое игристое вино в сезон, а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале в погребах. Вы также посетите пещеру Арени-1, где местный смотритель расскажет об интересных артефактах, найденых во время раскопок.
Нораванк — монастырь у красных скал
В монастырском комплексе Нораванк 12 века вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, проследите исторический путь святыни и узнаете о символике лестниц. Насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами и почувствуете, как здесь безмятежно и умиротворенно.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются (по желанию): вход в пещеру Арени — 1500 драмов/чел., обед — 6000 драмов/чел.
во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
