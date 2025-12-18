Мои заказы

Групповая экскурсия в Хор Вирап и Нораванк

Предания знаменитых религиозных памятников Армении в живописных горных окрестностях - авто-тур
На экскурсии вы посетите знаменитые религиозные достопримечательности Армении: древний монастырь Хор Вирап, место заточения Григория Просветителя, и монастырский комплекс Нораванк. Я расскажу истории и предания, связанные с этими памятниками прошлого. И приготовьтесь к красивейшим видам — обе локации расположены в живописных горах!
Групповая экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Групповая экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Групповая экскурсия в Хор Вирап и Нораванк

Описание экскурсии

Хор Вирап — один из символов Армении

Наша первая цель — монастырь Хор Вирап — это колыбель зарождения христианства в Армении. Вы окажетесь в монастыре-крепости, монастыре-форпосте в 40 км от Еревана и менее чем в километре от границы республики. Здесь я расскажу о хачкарах и о том, как в Армению пришла христианская вера. Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат.

Знакомство с винами Армении в Арени

Вдоволь насмотревшись на Масис (так армяне называют Арарат), мы продолжим наш путь. Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аиста. С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем. Следом вы окажетесь в винной деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат. Вы сможете попробовать разные сорта вин: домашнее от местных жителей, молодое игристое вино в сезон, а также вина со всей Армении в маленьком дегустационном зале в погребах. Вы также посетите пещеру Арени-1, где местный смотритель расскажет об интересных артефактах, найденых во время раскопок.

Нораванк — монастырь у красных скал

В монастырском комплексе Нораванк 12 века вы услышите легенду о том, как и кем он был построен, проследите исторический путь святыни и узнаете о символике лестниц. Насладитесь панорамами ущелья с отвесными красными скалами и почувствуете, как здесь безмятежно и умиротворенно.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются (по желанию): вход в пещеру Арени — 1500 драмов/чел., обед — 6000 драмов/чел.

во вторник, четверг и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 3298 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у
читать дальше

вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
На машине
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
€189 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Арени и Нораванк - из Еревана
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Хор Вирап, Арени и Нораванк - из Еревана
Прикоснуться к христианскому наследию и винным традициям Армении
Начало: В центре города
1 мар в 09:30
2 мар в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване