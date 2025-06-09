Вас ждёт знакомство с колыбелью христианской Армении — местом, где история, вера и природная мощь сливаются в единое целое. В монастыре Хор Вирап вы прочувствуете, что значит стоять на священной земле. Узнаете, как начиналась новая эпоха целой цивилизации. Проживёте этот день как исследователь истории и её свидетель.

Описание экскурсии

Мы поднимемся к стенам монастыря Хор Вирап, построенного прямо над темницей святого Григория Просветителя. При желании можем спуститься по узкой вертикальной лестнице в ту самую яму, где он провёл 13 лет.

Прогуляемся по холмам, сложенным из осадочных пород девонского и карбонового периода. Здесь когда-то стоял город Арташат — столица древней Армении и, по легенде, творение самого Ганнибала.

Если повезёт с погодой — увидим Арарат во всей красе, как на открытках. Здесь получаются лучшие снимки с силуэтом монастыря на фоне горы, которая стала символом нации.

Расскажу вам:

о значимости религии в жизни армян

традициях, нравах, особенностях Армении

географии страны и основных фактах её истории

забавных случаях из современной жизни в Армении

Организационные детали