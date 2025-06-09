Вас ждёт знакомство с колыбелью христианской Армении — местом, где история, вера и природная мощь сливаются в единое целое. В монастыре Хор Вирап вы прочувствуете, что значит стоять на священной земле. Узнаете, как начиналась новая эпоха целой цивилизации. Проживёте этот день как исследователь истории и её свидетель.
Описание экскурсии
Мы поднимемся к стенам монастыря Хор Вирап, построенного прямо над темницей святого Григория Просветителя. При желании можем спуститься по узкой вертикальной лестнице в ту самую яму, где он провёл 13 лет.
Прогуляемся по холмам, сложенным из осадочных пород девонского и карбонового периода. Здесь когда-то стоял город Арташат — столица древней Армении и, по легенде, творение самого Ганнибала.
Если повезёт с погодой — увидим Арарат во всей красе, как на открытках. Здесь получаются лучшие снимки с силуэтом монастыря на фоне горы, которая стала символом нации.
Расскажу вам:
- о значимости религии в жизни армян
- традициях, нравах, особенностях Армении
- географии страны и основных фактах её истории
- забавных случаях из современной жизни в Армении
Организационные детали
- Едем на автомобиле Honda CR-V. Детских кресел нет
- Лучшее время для поездки — раннее утро: в этот час Арарат особенно ясен, и есть шанс увидеть его вершину
- Одевайтесь по погоде и позаботьтесь о защите от солнца
Евгений — ваш гид в Ереване
Привет! Меня зовут Евгений. Живу в Армении больше трёх лет, обожаю путешествовать, ходить в горы. Исследовал всю прекрасную Армению и с радостью поделюсь с вами её красотами и тайнами. В поездках поговорим об истории, музыке, духовных практиках, философии, вине и не только.
Виктория
9 июн 2025
Благодарим Евгению за прекрасную экскурсию.
