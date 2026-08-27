Групповая
до 18 чел.
Лучший выборДревние святыни Армении и «наше море» Севан
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€36 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€32 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
Исследовать древние монастыри, увидеть Марс на Земле и другие чудеса армянской природы
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
-
22%
Групповая
Лучший выборГарни, Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Отправиться из Еревана - за горными пейзажами, древними святынями и локальными гастровпечатлениями
Начало: У Каскада
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€21
€27 за человека
Групповая
до 19 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе)
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа на групповой экскурсии
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€36 за человека
Групповая
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Путешествие к озеру Севан и монастырям Армении. Откройте для себя историю и архитектуру в компании опытного гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
29 авг в 10:00
1 сен в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
Индивидуальная конная экскурсия из Еревана предлагает уникальную возможность насладиться природой Армении. Вдохните свежий воздух и отдохните душой
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €189 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней - Армения от язычества до христианства
Окунуться в историю страны на фоне сочных пейзажей
Начало: Возле вашей гостиницы в Ереване
Завтра в 07:00
29 авг в 07:00
от €138 за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
Из Еревана - к Гарни, Гегарду и Симфонии камней
Храм бога солнца, базальтовый орган и хлеб с душой
Начало: На проспекте Саят-Новы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€28
€31 за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборХор Вирап, святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Увидеть древние святыни, полюбоваться Араратом и посетить духовный центр Армении
Начало: У памятника А. Таманяну (Около комплекса Каскад)
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
30 авг в 10:00
2 сен в 10:00
€27 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 18 чел.
Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и озеру Севан
С комфортом доехать до must-see мест Армении и вернуться обратно в столицу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €159
€212 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - на вулкан Аждаак
Отправляйтесь на увлекательное путешествие к вулкану Аждаак. Живописные пейзажи, захватывающие виды и возможность искупаться в озере ждут вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €310 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от €231
€330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от €375 за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Откройте для себя культурное наследие Армении: Хор Вирап, Гарни и Гегард. Насладитесь видами на Арарат и Азатское водохранилище, узнайте богатую историю страны
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер по самым популярным местам Армении из Еревана
С комфортом доехать до Гарни, Симфонии камней, Гегарда и озера Севан за 1 день
Начало: У вашего отеля в малом центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
от €120 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней - три чуда Армении
Отправиться из Еревана к языческому храму, монастырю в скале и природному шедевру
Начало: На площади Республики в Ереване
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
€49 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
от €209
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Татев и нереальная красота Армении (из Еревана)
Подняться к пикам гор на канатке «Крылья Татева», посетить монастырь Нораванк и винзавод
Начало: От вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 10:30
Завтра в 21:00
от €210 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от €140
€155 за всё до 4 чел.
-
14%
Групповая
Из Еревана - в Дилижан
Леса Дилижана, монастыри Агарцин и Гошаванк и озеро Севан - всё самое живописное за один день
Начало: У консерватории
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 авг в 08:30
€30
€35 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
Насладиться воздухом и красками природных чудес Армении
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и субботу в 10:00
29 авг в 10:00
2 сен в 10:00
€48 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
Завтра в 07:00
29 авг в 07:00
от €139 за всё до 6 чел.
-
24%
Групповая
Лучший выборХор Вирап, Нораванк, Джермук и винные традиции Арени (из Еревана)
Почувствовать контрасты юга Армении - от сакральных мест до гастрономических открытий
Начало: У Каскада
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
€28
€37 за человека
Групповая
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
Путешествие по древним монастырям Армении, включая Хор Вирап и Нораванк, завершится захватывающей поездкой на канатной дороге «Крылья Татева»
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
29 авг в 08:30
1 сен в 08:30
€58 за человека
Групповая
до 18 чел.
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Путешествие к древним монастырям и великой горе, а также дегустация вина и незабываемые пейзажи
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от €195 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Познавательное фотопутешествие по Армении: от язычества до христианства
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
до 17 чел.
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в среду в 09:00, 09:30 и 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «По Армении»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Древние святыни Армении и «наше море» Севан;
- Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству;
- Из Еревана - к историческим богатствам;
- Гарни, Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша;
- Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе).
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2026
Сейчас в Ереване в категории "По Армении" можно забронировать 148 экскурсий и билетов от 21 до 400 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 9767 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 148 экскурсий в Ереване на 2026 год по армении, 9767 ⭐ отзывов, цены от €21. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь