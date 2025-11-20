Всего за один день вы погрузитесь в магию Армении: у подножия Арарата прикоснётесь к истории в Хор Вирапе, увидите пейзажи, напоминающие марсианские, и бирюзовое зеркало Азатского водохранилища.
Далее ждёт античный храм Гарни, таинственное ущелье Симфонии камней и духовная сила монастыря Гегард, высеченного в скале.
Далее ждёт античный храм Гарни, таинственное ущелье Симфонии камней и духовная сила монастыря Гегард, высеченного в скале.
Описание экскурсииАрмения за один день: от Арарата до Гегарда За один день вы откроете для себя Армению во всей её многогранности: величие древних храмов, мистику монастырей и силу гор. Мы начнём с Хор Вирапа у подножия горы Арарат, прокатимся по уникальной горной дороге с ландшафтом, напоминающим Марс, и заглянем к бирюзовому Азатскому водохранилищу — уголку, малоизвестному туристам. Далее Гарни с ущельем «Симфония камней» и обед в ресторане «7 камней» с панорамой на ущелье и храм позволят насладиться архитектурой, природой и вкусной армянской кухней. Завершим день монастырём Гегард, впечатляющим своим расположением, историей и архитектурой. Этот тур сочетает историю, культуру, природу и гастрономию, предлагая уникальный эмоциональный опыт и живые впечатления, которые не получить на стандартных экскурсиях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хор Вирап
- Горная дорога
- Азатское водохранилище
- Гарни
- Монастырь Гегард
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится в холле вашей гостиницы или по любому другому удобному вам адресу в пределах города
Завершение: Площадь Республики или адрес, указанный туристами, в пределах города Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Круиз
Круиз по озеру Севан и монастыри
Погрузитесь в атмосферу Армении: круиз по озеру Севан, старинные монастыри и вкуснейший сыр ждут вас в этом путешествии
Начало: По адресу, указанному путешественником
Завтра в 10:30
21 ноя в 10:30
€148 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€198
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Монастырь Хор Вирап и Двин
Путешествие к истокам христианства в Армении с посещением древних столиц и уникальных пейзажей, напоминающих марсианские
Начало: На площади Республики
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €167 за всё до 12 чел.