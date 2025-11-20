Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Всего за один день вы погрузитесь в магию Армении: у подножия Арарата прикоснётесь к истории в Хор Вирапе, увидите пейзажи, напоминающие марсианские, и бирюзовое зеркало Азатского водохранилища.



Далее ждёт античный храм Гарни, таинственное ущелье Симфонии камней и духовная сила монастыря Гегард, высеченного в скале.

Армен Ваш гид в Ереване Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-6 человек $250 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Армения за один день: от Арарата до Гегарда За один день вы откроете для себя Армению во всей её многогранности: величие древних храмов, мистику монастырей и силу гор. Мы начнём с Хор Вирапа у подножия горы Арарат, прокатимся по уникальной горной дороге с ландшафтом, напоминающим Марс, и заглянем к бирюзовому Азатскому водохранилищу — уголку, малоизвестному туристам. Далее Гарни с ущельем «Симфония камней» и обед в ресторане «7 камней» с панорамой на ущелье и храм позволят насладиться архитектурой, природой и вкусной армянской кухней. Завершим день монастырём Гегард, впечатляющим своим расположением, историей и архитектурой. Этот тур сочетает историю, культуру, природу и гастрономию, предлагая уникальный эмоциональный опыт и живые впечатления, которые не получить на стандартных экскурсиях.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату