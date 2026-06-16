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История и вкус южной Армении: Хор Вирап, Нораванк и Арени

К библейскому Арарату, красным скалам и на винодельню
Едем туда, где зародилось христианство — к подножию библейского Арарата.

Вы увидите легендарные монастыри Хор Вирап и Нораванк, познакомитесь с ключевыми страницами армянской истории. А ещё побываете в селе Арени, которое считается центром местного виноделия. И при желании насладитесь локальной кухней.
История и вкус южной Армении: Хор Вирап, Нораванк и Арени
История и вкус южной Армении: Хор Вирап, Нораванк и Арени
История и вкус южной Армении: Хор Вирап, Нораванк и Арени

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Вы увидите подземную темницу, где, по преданию, томился Григорий Просветитель. И полюбуетесь невероятным видом на гору Арарат.

Село Арени — центр армянского виноделия. Заедем на винодельню и вы при желании попробуете вина из местного винограда.

Пещера Арени-1 — археологический памятник, где нашли самую древнюю в мире кожаную обувь.

Нораванк — монастырь среди отвесных красных скал. Вы познакомитесь с его историей и узнаете о выдающемся архитекторе и скульпторе Момике.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Еревана
9:40–10:40 — посещение Хор Вирапа
10:40–12:15 — дорога в регион Вайоц Дзор
12:15–13:15 — пещера Арени
13:15–14:00 — обед
14:15–15:30 — посещение монастыря Нораванк
15:30–17:00 — возвращение в Ереван с остановками для фото

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивене с кондиционером. Детское кресло — по запросу.

Дополнительные расходы

  • Пещера Арени-1 — около 1500 драмов за чел. (~$4)
  • Дегустация вина — от 2000 драмов за чел. (~$5)
  • Обед — примерно 5000–13000 драмов за чел. (~$13–33)

в будние дни в 08:00, в субботу в 07:45, в воскресенье в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00, в субботу в 07:45, в воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хачатур
Хачатур — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Хачатур, и я буду рад стать вашим проводником по солнечной и гостеприимной Армении. Я живу здесь всю жизнь, очень люблю свою страну и её богатую историю. Моя цель
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— показать вам Армению не просто как туристу, а как дорогому гостю. Я специализируюсь на индивидуальных и групповых программах, стараясь подбирать маршруты так, чтобы они были интересны именно вам: от древних храмов и крепостей до невероятных природных пейзажей. Для ваших поездок я предоставляю комфортабельный минивэн Toyota Alphard (7 мест). Это идеальный автомобиль для путешествий: просторный салон, кондиционер и мягкий ход обеспечат вам максимальный уют даже в длительных поездках по горным дорогам. Почему стоит поехать со мной? Индивидуальный подход и гибкий маршрут. Комфорт и безопасность на протяжении всего пути. Помощь в выборе лучших локальных ресторанов и локаций для фото. Буду рад знакомству и до встречи в Армении!

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