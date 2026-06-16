Едем туда, где зародилось христианство — к подножию библейского Арарата. Вы увидите легендарные монастыри Хор Вирап и Нораванк, познакомитесь с ключевыми страницами армянской истории. А ещё побываете в селе Арени, которое считается центром местного виноделия. И при желании насладитесь локальной кухней.

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Можно с детьми

Ваш гид в Ереване

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Вы увидите подземную темницу, где, по преданию, томился Григорий Просветитель. И полюбуетесь невероятным видом на гору Арарат.

Село Арени — центр армянского виноделия. Заедем на винодельню и вы при желании попробуете вина из местного винограда.

Пещера Арени-1 — археологический памятник, где нашли самую древнюю в мире кожаную обувь.

Нораванк — монастырь среди отвесных красных скал. Вы познакомитесь с его историей и узнаете о выдающемся архитекторе и скульпторе Момике.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Еревана

9:40–10:40 — посещение Хор Вирапа

10:40–12:15 — дорога в регион Вайоц Дзор

12:15–13:15 — пещера Арени

13:15–14:00 — обед

14:15–15:30 — посещение монастыря Нораванк

15:30–17:00 — возвращение в Ереван с остановками для фото

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивене с кондиционером. Детское кресло — по запросу.

Дополнительные расходы