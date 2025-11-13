Маршрут этой экскурсии приведёт к вас к истокам армянской культуры — монастырю Хор Вирап, озеру Севан и Севанаванку. Вы услышите драматичные истории, вдохнёте горный воздух и увидите символы национальной души. Каждый шаг позволит прочувствовать глубину местной культуры и насладиться аутентичными пейзажами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монастырь Хор Вирап — место заточения Григория Просветителя. Отсюда открывается лучший вид на гору Арарат.
- Озеро Севан — высокогорное пресноводное озеро с живописными берегами и свежим горным воздухом.
- Полуостров Севан — природный разделитель озера, популярное место для прогулок и отдыха.
- Монастырь Севанаванк — древний комплекс с панорамой на озеро и горы, старинными хачкарами.
- Хачкары 17 века — каменные кресты с библейскими сюжетами и уникальной символикой.
Вы узнаете:
- Почему Армения стала первой страной в мире, официально принявшей христианство в 301 году.
- Как святой Григорий Просветитель провёл 13 лет в заточении под Хор Вирап.
- В чём уникальность озера Севан — с точки зрения геологии, экологии и роли в жизни местных жителей.
- Почему Севан называют «жемчужиной Армении» и какие возможности для отдыха открываются на его берегах.
- Историю монастыря Севанаванк, его архитектурные особенности и духовное значение.
- Легенду о Мариам — дочери царя Ашота I, строившей храмы в память о муже.
- О значении древних хачкаров и их символике.
Организационные детали
- Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны.
- Трансфер по программе проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне, оборудованном кондиционером. Для семей с маленькими детьми есть детские кресла по запросу — обязательно предупредите об этом при бронировании.
- Маршрут подходит для путешественников всех возрастов. Для посещения Хор Вирапа и Севанаванка требуется умеренная физическая подготовка. Если у вас есть ограничения по здоровью, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы гид мог скорректировать маршрут.
- В программе предусмотрены короткие остановки для отдыха и перекусов (за доп. плату). Пожалуйста, сообщайте о любых диетических предпочтениях заранее.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1230 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
