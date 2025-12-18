Эта экскурсия — для любителей природы и необычных локаций. Вы увидите живописные водопады Джермука и Шаки, пройдёте по подвесному мосту над ущельем и ощутите дух старинной Армении. Завершите день дегустацией вин у мастеров села Арени и ужином с ароматным шашлыком, приготовленным в тандыре.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

10:30 — прибытие в курортный город Джермук. Вы увидите водопад Волосы русалки и прогуляетесь по термальной долине

12:00 — выезд из Джермука

14:00 — прибытие в Хндзореск. Вы пройдёте по подвесному мосту над ущельем на высоте 2000 метров и окажетесь в древнем пещерном городе

15:30 — выезд из Хндзореска

17:00 — прибытие к водопаду Шаки в горах юга Армении

17:30 — выезд из Шаки в село Арени

19:00 — прибытие в Арени, дегустация вин у местных мастеров и ужин с шашлыком, приготовленным в традиционном тандыре. По желанию можно принять участие в мастер-классе по их приготовлению

20:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали