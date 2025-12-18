Эта экскурсия — для любителей природы и необычных локаций.
Вы увидите живописные водопады Джермука и Шаки, пройдёте по подвесному мосту над ущельем и ощутите дух старинной Армении.
Завершите день дегустацией вин у мастеров села Арени и ужином с ароматным шашлыком, приготовленным в тандыре.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Еревана
10:30 — прибытие в курортный город Джермук. Вы увидите водопад Волосы русалки и прогуляетесь по термальной долине
12:00 — выезд из Джермука
14:00 — прибытие в Хндзореск. Вы пройдёте по подвесному мосту над ущельем на высоте 2000 метров и окажетесь в древнем пещерном городе
15:30 — выезд из Хндзореска
17:00 — прибытие к водопаду Шаки в горах юга Армении
17:30 — выезд из Шаки в село Арени
19:00 — прибытие в Арени, дегустация вин у местных мастеров и ужин с шашлыком, приготовленным в традиционном тандыре. По желанию можно принять участие в мастер-классе по их приготовлению
20:30 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Mondeo
- Дополнительно оплачиваются винная дегустация — 3500-5000 драмов за чел. и ужин по желанию
- Программа рассчитана на участников с 13 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Айк и Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1383 туристов
Я много лет работаю гидом-экскурсоводом в Армении. Окончила МГУС, факультет социально-культурного сервиса и туризма. Люблю свою страну и хочу познакомить путешественников с этим древним государством. Мы проводим экскурсии вместе с Айком — известным актёром, с которым ваше путешествие станет ещё интереснее!
