Из Еревана в Гюмри: обзорная экскурсия, музей Дзитохцянц и Чёрная крепость

Гюмри — город с интересным характером, где старинные улицы, армянские традиции и чувство юмора складываются в совершенно особую атмосферу. В поездке вы прогуляетесь по историческому центру, увидите Чёрную крепость и монастырь Мармашен.
Узнаете, как здесь переплелись армянские, русские и европейские традиции, и поймёте, почему Гюмри называют культурной столицей Армении.
Описание экскурсии
- Переезд из Еревана в Гюмри (~2 часа).
- Обзорная прогулка по Гюмри (2 часа) — центр города, исторические улочки и церкви.
- Музей Дзитохцянц (1 час) — дом-музей с интерьерами и предметами, которые знакомят с бытом зажиточных жителей Гюмри 19 века.
- Чёрная крепость (30 мин) — цитадель времён русско-турецкой войны с панорамными видами на город.
- Обед (1 час).
- Монастырь Мармашен (30 мин) — комплекс 10 века в готическом стиле на берегу реки Ахурян.
- Возвращение в Ереван (~2 часа).
Вы узнаете:
- почему жители Гюмри прославились особым чувством юмора и как их шутки стали частью местной идентичности.
- почему Чёрная крепость до сих пор считается одним из самых необычных военных сооружений Армении.
- как жили зажиточные горожане 19 века и какие предметы быта сохранились до наших дней.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле BYD Qin Plus EV Honor или аналогичной модели.
- Остаток суммы можно внести только в армянских драмах или банковской картой.
- Дополнительно оплачиваются: билет в музей — 1650 драмов (€4) за чел., экскурсия в музее от местного гида — 4400 драмов (€10) за группу, обед — ~6000 драмов (€14) за чел.
- Можем организовать экскурсию для большей группы. Подробности обсудим в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 9969 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
