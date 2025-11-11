Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в поездку по югу Армении — туда, где канатная дорога парит над ущельем, а стены древнего монастыря хранят отголоски прошлого. По пути вы заглянете в уникальную пещеру и увидите водопад, овеянный тайнами. Эта экскурсия — как путешествие во времени, где каждый поворот дороги открывает новую историю.