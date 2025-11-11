Приглашаем вас в поездку по югу Армении — туда, где канатная дорога парит над ущельем, а стены древнего монастыря хранят отголоски прошлого. По пути вы заглянете в уникальную пещеру и увидите водопад, овеянный тайнами. Эта экскурсия — как путешествие во времени, где каждый поворот дороги открывает новую историю.
Описание экскурсии
- Птичья пещера в селе Арени — место важных археологических раскопок, во время которых нашли древнейшие винодельню и туфлю.
- Перевал Воротан — живописная точка маршрута на высоте 2381 метр с видом на долину.
- Татевский монастырь — духовный центр средневековой Армении. К нему можно подняться по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире протяжённостью 5725 метров.
- Шакинский водопад — каскад высотой 17 метров, один из самых красивых водопадов Армении.
Вы узнаете:
- Что связывает древние погребальные обряды с виноделием.
- Почему Татевский монастырь стал символом армянской духовности.
- Какую тайну скрывает Шакинский водопад.
- И многое другое.
Примерный тайминг маршрута:
- Дорога из Еревана до Татева — около 4 часов.
- Птичья пещера — 30 минут (посещение).
- Перевал Воротан — 10 минут (фото-стоп).
- Канатная дорога — 12 минут (в одну сторону).
- Татевский монастырь — около 2 часов (посещение).
- Шакинский водопад — 30 минут (посещение).
- Обед — около 1 часа.
- Дорога до Еревана — около 4 часов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota, Nissan, Mercedes-Benz Vito или аналогичной модели.
- Дополнительно оплачиваются проезд по канатной дороге — 9 тысяч драмов за чел. туда-обратно, билет в пещеру Арени — 1000 драмов за чел., обед — по желанию.
- В селе Арени можно организовать винную дегустацию: бесплатную или платную — от 3 до 5 тысяч драмов за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Баграт. Представляю команду армянских гидов. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
