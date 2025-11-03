Мои заказы

«Крылья Татева», красные скалы и древние монастыри

Погрузитесь в историю и природу Армении: древние монастыри, потрясающие виды и уникальные винодельни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Экскурсия по югу Армении предлагает уникальную возможность увидеть монастыри Татев и Нораванк, насладиться видами Воротанского ущелья и горы Арарат. В селе Арени можно познакомиться с местным виноделием и попробовать различные
сорта армянского вина.

Путешествие на канатной дороге «Крылья Татева» подарит незабываемые впечатления от полёта над живописными ландшафтами.

Этот маршрут сочетает в себе исторические, природные и гастрономические открытия, делая его идеальным выбором для путешественников

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние монастыри Татев и Нораванк
  • 🍷 Дегустация армянских вин в Арени
  • 🌄 Потрясающие виды на гору Арарат
  • 🚡 Уникальный полёт на канатной дороге
  • 📸 Возможность съёмки с дрона
«Крылья Татева», красные скалы и древние монастыри© Константин
«Крылья Татева», красные скалы и древние монастыри© Константин
«Крылья Татева», красные скалы и древние монастыри© Константин
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Хор Вирап
  • Арени
  • Нораванк
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Татев

Описание экскурсии

Хор Вирап

Одно из самых значимых мест для христианского народа. Когда-то здесь была темница, где заточили самого Григория Просветителя. А ещё отсюда открывается невероятный вид на библейскую гору Арарат.

Арени

Село знаменито своими винами и… виноделами — этим ремеслом здесь занимается почти каждый житель. Вы продегустируете более 10 сортов армянского вина и научитесь разбираться в местных сортах винограда.

Нораванк

Проедем по красивейшему ущелью между красных скал — и окажемся в монастырском комплексе Нораванк. Вы полюбуетесь армянской средневековой архитектурой и послушаете легенды.

Водопад Шаки (с 15 марта по 1 ноября)
Один из красивейших водопадов в Армении, высота которого составляет 18 метров.

Канатная дорога «Крылья Татева»

В полёте вы проведёте 12 минут, высота — более 320 метров над землёй. Под вами — живописное ущелье реки Воротан, зелёные леса, горные склоны и дикие скалы. А впереди — древний Татев, словно парящий в облаках.

Татев

Среди живописных гор на отвесной скале стоит один из самых значимых и красивых монастырей страны. Вы кожей почувствуете атмосферу этого места и познакомитесь с его богатой историей.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz Viano или Honda Odyssey
  • Обратите внимание: мы не можем гарантировать вид на Арарат, это зависит от погоды, которая очень переменчива
  • По желанию мы можем организовать съёмку с дрона, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Проезд по канатной дороге — 9000 драмов
  • Дегустация вина — 1000 драмов с чел.
  • Обед — по меню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 687 туристов
Привет, джаники! Я Константин. Родился и живу в Ереване. В туризме работаю с 2016 года. Люблю общаться с интересными людьми. Приветствую спорт. Люблю активный отдых. Я и мои коллеги показываем нашим уважаемым и дорогим гостям солнечную и гостеприимную Армению. Знакомим с историей, культурой и менталитетом. Ваш друг, видеограф и фотограф, знаток и гурман армянской кухни, Костя.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Е
Елена
3 ноя 2025
Впервые оказавшись в Армении, выбрала данный маршрут и не пожалела. Все локации были нереально красивыми, а благодаря экскурсоводу Константину еще и интересными. Больше всего впечатлил монастырь Татев, не только своей
архитектурой и расположением, но и духовной мощностью, которая чувствуется повсюду.
Сложно описать словами всю красоту этих мест, это нужно видеть, чувствовать.
Константин не только хороший экскурсовод, но и водитель, и фотограф.
Выбирая данный маршрут будьте готовы к тому, что влюбитесь в эту страну навсегда.

Vladimir
Vladimir
2 ноя 2025
Отличный маршрут, столько всего, разные локации, пейзажи, краски.
Экскурсию проводил Армен-джан, огромное ему спасибо за интересные рассказы, приятную беседу, добрую атмосферу, чуткое восприятие наших потребностей, с ним было очень комфортно и хорошо проводить этот длииииинный день. Потрясающие красоты с таким прекрасным проводником 10/10!
Понравилось абсолютно всё и даже больше!
Не смогли выделить лучшую локацию, все были хороши.
А
Анна
1 ноя 2025
Экскурсия была очень интересная и красивая!! Константин отличный гид, всем рекомендую!! 👍👍👍
Светлана
Светлана
28 окт 2025
Впервые прилетели в Армению и решили за несколько дней объять необъятное и посетить как можно больше интересных мест. На нашу удачу с нами был гид Ваграм- интеллигентный армянин с прекрасным
чувством юмора и знанием истории и культуры солнечной Армении. Брали несколько экскурсий, в том числе и к монастырю Татев. Экскурсия хоть и долгая (больше 12 часов), но время за разговорами и осмотром достопримечательностей пролетело незаметно. На обратном пути мы заехали в чудесное семейное кафе и, ужин был прекрасным завершением нашего дня! Однозначно рекомендую всем, кто хочет ближе познакомиться с прекрасной страной Арменией!

С
Светлана
12 окт 2025
Провели с Константином два прекрасных дня. Были на двух экскурсиях - Татев и Гарни/Гегард. Константин, человек знающий свое дело и с легкостью рассказывал нам многое из истории прекрасной, солнечной Армении.
Во время этих экскурсий, мы познакомились с основными святынями страны, прониклись ее духом и получили прекрасные эмоции.
Константин еще и прекрасный фотограф, который подарил нам огромное количество фотографий, которые будут напоминать нам о красоте, гостеприимстве и радушии Армении.

Наталья
Наталья
15 сен 2025
Благодаря Константину в нашей памяти и в наших сердцах навсегда останутся эти дни «армянотерапии»: непередаваемые красоты Арарата, древних храмов и монастырей, музыка, вино, еда. Профессионализм Константина как гида, как водителя и как фотографа вызывает уважение! Видео, снятые дроном, просто восхитительны! Мы мечтаем вернуться в Армению и отправиться в новое путешествие с Константином! Удачи Вам и здоровья!
Елена
Елена
17 авг 2025
Ехали с мужем в Армению на 3 дня, очень хотели успеть посмотреть по максимуму, так как были первый раз. Очень долго я искала сравнивала маршруты, читала отзывы, решила что поедим
с Константином. Причем сразу на две разные экскурсии на два дня. Списались, я попросила максимально расширить программу, в результате она заняла у нас 16 часов.
О Константине: очень дружелюбный, общительный и внимательный человек. С отличным знанием истории, с безграничной любовью к Армении, что помогла влюбиться в нее и нам.
Поездка была долгой, но благодаря нашему чудесному гиду максимально комфортной, надо в туалет остановимся, хотите кушать поедим, устали отдохнем.
Машина хорошая, дороги тоже, то что мы увидели и узнали не передать словами. Я очень боюсь высоты, но безумно хотела пройтись по подвесному мосту и посмотреть пещерный город, я не на секунду не пожалели и нас ждал бонус от Константина - видео нас на мосту снятое с дрона. Мы с мужем в полном восторге, мы отлично провели время и через день опять поехали с Константином, но уже по более короткому маршруту.

Евгения
Евгения
15 авг 2025
Константин великолепно организовал наше путешествие - мы следовали вдоль одного из самых длинных и насыщенных маршрутов до монастыря в Татеве. Узнали очень много нового, как об истории, так и о современной Армении. Мы были очарованы красотой природы и нашим чудесным гидом.

Всем рекомендую подобный опыт!
Качкалова
Качкалова
29 мая 2025
Это была третья наша экскурсия с потрясающим человеком и очень хорошим гидом Константином! Экскурсия началась рано и не сколько об этом не пожалели! Зато мы смогли забраться в самые удаленные
и восхитительные места Армении! 😍
Утро началось правильно 🤣 - мы заехали в деревню Арени на винный заводик! Антуражное место и вкусная дегустация! Не устояли и Гранатовое вино взяли с собой в приключение!
Константин отлично водит машину, поэтому хоть дорога и была длинная, она не напрягала и мы не устали. Мы ехали и наслаждались красотой природы, красными скалами! Он останавливался по дороге в самых удачных и красивых локациях, что бы мы сделали самые эффектные фото!
Не заметно мы доехали до водопада Шаки- красотаааааа! 😍
потом долетели по канатной дороги «Крылья Татева»до монастыря Татев!!! Энергетика места поразила! Татев оставил самое сильное впечатление из монастырей Армении!!! Обязательно надо приехать и почувствовать эту силу!!!

А дальше нас ждал «Чертов мост»!!! Это потрясающая и удивительная красота созданная природой,! Место обязательное для посещения- пройдите по ущелью к теплым минеральным источникам! Куда эмоций-ВАУ (обязательно возьмите купальник- вода теплая!)
А на закате нас ждал Пещерный город Хндзореск! Полное умиротворение и пение птиц!
Константин предложил нам сделать фотосессию с использованием дрона!!! Эти съемки точно останутся в семейном архиве! 😍
Было еще много интересных рассказов и много много смеха, душевности и красоты!!!!

Я готова рекомендовать эту экскурсию всем-всем-всем, огромное спасибо Константину! я

Входит в следующие категории Еревана

