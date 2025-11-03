«Крылья Татева», красные скалы и древние монастыри
Погрузитесь в историю и природу Армении: древние монастыри, потрясающие виды и уникальные винодельни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Экскурсия по югу Армении предлагает уникальную возможность увидеть монастыри Татев и Нораванк, насладиться видами Воротанского ущелья и горы Арарат. В селе Арени можно познакомиться с местным виноделием и попробовать различные читать дальше
сорта армянского вина.
Путешествие на канатной дороге «Крылья Татева» подарит незабываемые впечатления от полёта над живописными ландшафтами.
Этот маршрут сочетает в себе исторические, природные и гастрономические открытия, делая его идеальным выбором для путешественников
Одно из самых значимых мест для христианского народа. Когда-то здесь была темница, где заточили самого Григория Просветителя. А ещё отсюда открывается невероятный вид на библейскую гору Арарат.
Арени
Село знаменито своими винами и… виноделами — этим ремеслом здесь занимается почти каждый житель. Вы продегустируете более 10 сортов армянского вина и научитесь разбираться в местных сортах винограда.
Нораванк
Проедем по красивейшему ущелью между красных скал — и окажемся в монастырском комплексе Нораванк. Вы полюбуетесь армянской средневековой архитектурой и послушаете легенды.
Водопад Шаки (с 15 марта по 1 ноября) Один из красивейших водопадов в Армении, высота которого составляет 18 метров.
Канатная дорога «Крылья Татева»
В полёте вы проведёте 12 минут, высота — более 320 метров над землёй. Под вами — живописное ущелье реки Воротан, зелёные леса, горные склоны и дикие скалы. А впереди — древний Татев, словно парящий в облаках.
Татев
Среди живописных гор на отвесной скале стоит один из самых значимых и красивых монастырей страны. Вы кожей почувствуете атмосферу этого места и познакомитесь с его богатой историей.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz Viano или Honda Odyssey
Обратите внимание: мы не можем гарантировать вид на Арарат, это зависит от погоды, которая очень переменчива
По желанию мы можем организовать съёмку с дрона, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Константин — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 687 туристов
Привет, джаники! Я Константин. Родился и живу в Ереване. В туризме работаю с 2016 года. Люблю общаться с интересными людьми. Приветствую спорт. Люблю активный отдых. Я и мои коллеги показываем нашим уважаемым и дорогим гостям солнечную и гостеприимную Армению. Знакомим с историей, культурой и менталитетом.
Ваш друг, видеограф и фотограф, знаток и гурман армянской кухни, Костя.
Елена
3 ноя 2025
Впервые оказавшись в Армении, выбрала данный маршрут и не пожалела. Все локации были нереально красивыми, а благодаря экскурсоводу Константину еще и интересными. Больше всего впечатлил монастырь Татев, не только своей читать дальше
архитектурой и расположением, но и духовной мощностью, которая чувствуется повсюду. Сложно описать словами всю красоту этих мест, это нужно видеть, чувствовать. Константин не только хороший экскурсовод, но и водитель, и фотограф. Выбирая данный маршрут будьте готовы к тому, что влюбитесь в эту страну навсегда.
Vladimir
2 ноя 2025
Отличный маршрут, столько всего, разные локации, пейзажи, краски. Экскурсию проводил Армен-джан, огромное ему спасибо за интересные рассказы, приятную беседу, добрую атмосферу, чуткое восприятие наших потребностей, с ним было очень комфортно и хорошо проводить этот длииииинный день. Потрясающие красоты с таким прекрасным проводником 10/10! Понравилось абсолютно всё и даже больше! Не смогли выделить лучшую локацию, все были хороши.
Анна
1 ноя 2025
Экскурсия была очень интересная и красивая!! Константин отличный гид, всем рекомендую!! 👍👍👍
Светлана
28 окт 2025
Впервые прилетели в Армению и решили за несколько дней объять необъятное и посетить как можно больше интересных мест. На нашу удачу с нами был гид Ваграм- интеллигентный армянин с прекрасным читать дальше
чувством юмора и знанием истории и культуры солнечной Армении. Брали несколько экскурсий, в том числе и к монастырю Татев. Экскурсия хоть и долгая (больше 12 часов), но время за разговорами и осмотром достопримечательностей пролетело незаметно. На обратном пути мы заехали в чудесное семейное кафе и, ужин был прекрасным завершением нашего дня! Однозначно рекомендую всем, кто хочет ближе познакомиться с прекрасной страной Арменией!
Светлана
12 окт 2025
Провели с Константином два прекрасных дня. Были на двух экскурсиях - Татев и Гарни/Гегард. Константин, человек знающий свое дело и с легкостью рассказывал нам многое из истории прекрасной, солнечной Армении. читать дальше
Во время этих экскурсий, мы познакомились с основными святынями страны, прониклись ее духом и получили прекрасные эмоции. Константин еще и прекрасный фотограф, который подарил нам огромное количество фотографий, которые будут напоминать нам о красоте, гостеприимстве и радушии Армении.
Наталья
15 сен 2025
Благодаря Константину в нашей памяти и в наших сердцах навсегда останутся эти дни «армянотерапии»: непередаваемые красоты Арарата, древних храмов и монастырей, музыка, вино, еда. Профессионализм Константина как гида, как водителя и как фотографа вызывает уважение! Видео, снятые дроном, просто восхитительны! Мы мечтаем вернуться в Армению и отправиться в новое путешествие с Константином! Удачи Вам и здоровья!
Елена
17 авг 2025
Ехали с мужем в Армению на 3 дня, очень хотели успеть посмотреть по максимуму, так как были первый раз. Очень долго я искала сравнивала маршруты, читала отзывы, решила что поедим читать дальше
с Константином. Причем сразу на две разные экскурсии на два дня. Списались, я попросила максимально расширить программу, в результате она заняла у нас 16 часов. О Константине: очень дружелюбный, общительный и внимательный человек. С отличным знанием истории, с безграничной любовью к Армении, что помогла влюбиться в нее и нам. Поездка была долгой, но благодаря нашему чудесному гиду максимально комфортной, надо в туалет остановимся, хотите кушать поедим, устали отдохнем. Машина хорошая, дороги тоже, то что мы увидели и узнали не передать словами. Я очень боюсь высоты, но безумно хотела пройтись по подвесному мосту и посмотреть пещерный город, я не на секунду не пожалели и нас ждал бонус от Константина - видео нас на мосту снятое с дрона. Мы с мужем в полном восторге, мы отлично провели время и через день опять поехали с Константином, но уже по более короткому маршруту.
Евгения
15 авг 2025
Константин великолепно организовал наше путешествие - мы следовали вдоль одного из самых длинных и насыщенных маршрутов до монастыря в Татеве. Узнали очень много нового, как об истории, так и о современной Армении. Мы были очарованы красотой природы и нашим чудесным гидом.
Всем рекомендую подобный опыт!
Качкалова
29 мая 2025
Это была третья наша экскурсия с потрясающим человеком и очень хорошим гидом Константином! Экскурсия началась рано и не сколько об этом не пожалели! Зато мы смогли забраться в самые удаленные читать дальше
и восхитительные места Армении! 😍 Утро началось правильно 🤣 - мы заехали в деревню Арени на винный заводик! Антуражное место и вкусная дегустация! Не устояли и Гранатовое вино взяли с собой в приключение! Константин отлично водит машину, поэтому хоть дорога и была длинная, она не напрягала и мы не устали. Мы ехали и наслаждались красотой природы, красными скалами! Он останавливался по дороге в самых удачных и красивых локациях, что бы мы сделали самые эффектные фото! Не заметно мы доехали до водопада Шаки- красотаааааа! 😍 потом долетели по канатной дороги «Крылья Татева»до монастыря Татев!!! Энергетика места поразила! Татев оставил самое сильное впечатление из монастырей Армении!!! Обязательно надо приехать и почувствовать эту силу!!!
А дальше нас ждал «Чертов мост»!!! Это потрясающая и удивительная красота созданная природой,! Место обязательное для посещения- пройдите по ущелью к теплым минеральным источникам! Куда эмоций-ВАУ (обязательно возьмите купальник- вода теплая!) А на закате нас ждал Пещерный город Хндзореск! Полное умиротворение и пение птиц! Константин предложил нам сделать фотосессию с использованием дрона!!! Эти съемки точно останутся в семейном архиве! 😍 Было еще много интересных рассказов и много много смеха, душевности и красоты!!!!
Я готова рекомендовать эту экскурсию всем-всем-всем, огромное спасибо Константину! я