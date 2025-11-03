Экскурсия по югу Армении предлагает уникальную возможность увидеть монастыри Татев и Нораванк, насладиться видами Воротанского ущелья и горы Арарат. В селе Арени можно познакомиться с местным виноделием и попробовать различные

сорта армянского вина. Путешествие на канатной дороге «Крылья Татева» подарит незабываемые впечатления от полёта над живописными ландшафтами. Этот маршрут сочетает в себе исторические, природные и гастрономические открытия, делая его идеальным выбором для путешественников

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Хор Вирап

Одно из самых значимых мест для христианского народа. Когда-то здесь была темница, где заточили самого Григория Просветителя. А ещё отсюда открывается невероятный вид на библейскую гору Арарат.

Арени

Село знаменито своими винами и… виноделами — этим ремеслом здесь занимается почти каждый житель. Вы продегустируете более 10 сортов армянского вина и научитесь разбираться в местных сортах винограда.

Нораванк

Проедем по красивейшему ущелью между красных скал — и окажемся в монастырском комплексе Нораванк. Вы полюбуетесь армянской средневековой архитектурой и послушаете легенды.

Водопад Шаки (с 15 марта по 1 ноября)

Один из красивейших водопадов в Армении, высота которого составляет 18 метров.

Канатная дорога «Крылья Татева»

В полёте вы проведёте 12 минут, высота — более 320 метров над землёй. Под вами — живописное ущелье реки Воротан, зелёные леса, горные склоны и дикие скалы. А впереди — древний Татев, словно парящий в облаках.

Татев

Среди живописных гор на отвесной скале стоит один из самых значимых и красивых монастырей страны. Вы кожей почувствуете атмосферу этого места и познакомитесь с его богатой историей.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz Viano или Honda Odyssey

Обратите внимание: мы не можем гарантировать вид на Арарат, это зависит от погоды, которая очень переменчива

По желанию мы можем организовать съёмку с дрона, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

