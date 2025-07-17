Мои заказы

Экскурсии по рынкам Еревана

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Ереване, цены от €86, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
На машине
3 часа
-
35%
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: крепость Урарту, центр и рынок
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
«Подкрепиться отправимся на рынок «ГУМ», где можно будет попробовать локальные продукты»
Завтра в 11:00
2 окт в 11:00
€101€155 за всё до 3 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
На машине
4.5 часа
-
9%
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Посетите старинные заводы "Ной" и "Арарат", узнайте историю армянского коньяка и насладитесь шопингом на рынках "Гум" и "Вернисаж"
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«История знаменитого рынка «Вернисаж» на площади Республики берет начало с 1980 года, когда здесь еще продавали картины»
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
€86€95 за всё до 6 чел.
Вино и горы: день чудесный
На машине
10 часов
79 отзывов
Индивидуальная
до 19 чел.
Вино и горы: день чудесный
Со вкусом провести время на рынке, в поездке по Араратской долине и в гостях у местных жителей
Начало: По договорённости
«Мы начнём день с посещения колоритного армянского рынка»
Завтра в 10:00
2 окт в 10:00
от €230 за всё до 19 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    17 июля 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Доброго дня 🙌
    Хочу поделиться впечатлениями о экскурсии по Еревану с Мариам и Айком💫
    Прогулка проходила в дружеской атмосфере беседы и была
    читать дальше

    очень познавательной. Посетили крепость Урарту и послушали повествования гида внутри музея, супер содержательно. Далее осмотрели саму крепость и оценили панораму, открывающуюся на Ереван🌎
    Заехали на колоритный местный рынок, попробовали фрукты, ягоды, бастурму. Выбрали и накупили всего всего всего с подсказками Мариам, за это отдельное спасибо.
    После рынка заехали на смотровую площадку, недалеко от памятника 50-летия Октябрьской революции, и спустились по каскаду к памятнику Александру Таманяну, далее к оперному театру и через северную улицу к площади Республики.

    Если резюмировать, то все было очень круто, содержательно и не растянуто.

    Спасибо ребятам 🙏

    Recomendacion

    Recomendacion
  • А
    Артем
    8 июля 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Хочу выразить огромную благодарность Мариам и Айку за тёплую, душевную и невероятно интересную экскурсию, которую я заказал для своей мамы.
    читать дальше

    Это было её первое знакомство с Арменией, и я очень хотел, чтобы поездка получилась особенной. Благодаря вам всё получилось даже лучше, чем я мог представить! Мама осталась в полном восторге — до сих пор пересказывает подробности, показывает фото и с улыбкой вспоминает каждую остановку.

    Мариам — настоящий профессионал с глубокими знаниями и удивительной способностью рассказывать легко, живо и увлекательно. Айк добавил в поездку настроение, энергию и тонкий юмор — с ним было очень комфортно и весело. Вместе они создают атмосферу заботы, гостеприимства и уюта, что особенно важно, когда отправляешь близкого человека в путешествие.

    Маршрут был насыщенным, но не утомительным: крепость Эребуни, музей с клинописью, пешая прогулка по центру, «Каскад» и, конечно, рынок «ГУМ» с его ароматами, вкусами и южным колоритом. Мама была в восторге от возможности попробовать местные деликатесы, сделать красивые фото и просто насладиться атмосферой города. Огромное спасибо и за вашу помощь с организацией — всё было продумано до мелочей, включая комфортную машину и неспешный темп прогулки.

    Для меня было очень важно, чтобы мама почувствовала себя желанным гостем, и вы это сделали на все сто. Спасибо за заботу, за атмосферу, за искреннюю любовь к Армении, которой вы делитесь. Если когда-нибудь соберусь сам — экскурсия только с вами. С уважением и благодарностью!

  • А
    Антон
    7 июля 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Прекрасная экскурсия! Рассказывают и показывают с профессиональными знаниями и любовью к своей стране.

    На рынке шикарно закупились! 😊

    Рекомендуем!
  • В
    Виолетта
    11 июня 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Это был чудесный и насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия нам очень понравилась: все было интересно, ритмично и с
    читать дальше

    шутками! Всем однозначно рекомендуем! Также в конце экскурсии – уже наметили планы на новые! Впервые сталкиваемся с гидами, которые могут увлечь и взрослых и детей, подавать историческую информацию нескучно, с изюминкой, что только разжигает интерес!

    Это был чудесный и насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия нам очень понравилась: все было интересно, ритмично и с
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно в приятной компании Айка и Мариам! Время пронеслось не заметно. Обязательно пойду снова на их экскурсии))
    Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно в приятной компании Айка и Мариам! Время пронеслось не заметно. Обязательно пойду снова на их экскурсии))
  • Л
    Лев
    2 июня 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Было интересно! Мариам и Айк заряжают позитивом.

    Рекомендуем брать экскурсию на первую половину дня, ибо жарко. К последней трети мы уже немного сварились)
    Было интересно! Мариам и Айк заряжают позитивом.
  • В
    Вероника
    10 мая 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Экскурсию проводит замечательная семейная пара. Мариам отлично знает историю и подача информации доступна и интересна. Спасибо большое за впечатления.
    Экскурсию проводит замечательная семейная пара. Мариам отлично знает историю и подача информации доступна и интересна. Спасибо большое за впечатления.
  • С
    Светлана
    6 мая 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Экскурсия познавательная,интересная, хорошо выстроенный маршрут,организаторы постарались.
    Включает все основные достопримечательности города.
    Экскурсию проводила Армине,обладает широким кругом знаний и с удовольствие м делится
    читать дальше

    ими. Много рассказывала не только о городе Ереван,но и об истории прекрасной страны Армении.
    Время пролетело незаметно.
    Отдельное спасибо водителю,Грачику!
    Авто в идеальном состоянии!
    Благодарим от всего сердца,только положительные эмоции!!!

    Экскурсия познавательная,интересная, хорошо выстроенный маршрут,организаторы постарались
  • Г
    Галина
    27 апреля 2025
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Интересная экскурсия с дегустациями на заводах. Спасибо Георгию за интересные рассказы и комфортный трансфер. Также Георгий порекомендовал рестораны и все были очень вкусные и колоритные. Рекомендуем Георгия!
    Интересная экскурсия с дегустациями на заводах. Спасибо Георгию за интересные рассказы и комфортный трансфер. Также Георгий порекомендовал рестораны и все были очень вкусные и колоритные. Рекомендуем Георгия!
  • К
    Константин
    24 апреля 2025
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Георгий замечательный хозяин своего города, стремится, чтобы его гости узнали про это место, полюбили его, но при этом все было легко и комфортно!
  • А
    Алексей
    27 марта 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Интересная и разноплановая программа. Из-за чего было интересно каждому по-своему. Хороший вариант для первого знакомства с историей Армении и самобытностью Еревана.
    Спасибо большое организаторам! Нам понравилось!
  • Л
    Лариса
    25 марта 2025
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Всем советую экскурсию. Очень интересно, познавательно.
    Гид Мариам прекрасная, очень приятная девушка и прекрасно знает свою родину и ее историю.
    Хорошего отдыха
  • В
    Вадим
    3 ноября 2024
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Сона открыла нам Ереван с новой стороны.
    Как важно найти ключ к понимаю и погружению в красоту.
    Это дано не многим
    С уважением и благодарностью
    До новых встреч
  • Е
    Елена
    1 ноября 2024
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Отличная экскурсия! Гид Эрик превосходно знает историю, мы прониклись армянской цивилизацией. Открыли для себя вообще другой Ереван! Посмотрели крепость, заходили
    читать дальше

    в музеи и на рынок за вкусняшками. В конце на смотрой у памятника Родина мать увидели город как на ладони. Будем все рекомендовать.

  • Д
    Дарья
    26 октября 2024
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    У мамы была длинная пересадка в Ереване, и она хотела посмотреть город. Так как ей не очень легко в силу
    читать дальше

    возраста ходить пешком, экскурсия на авто была просто идеальным вариантом. Гид очень понравился, замечательная, насыщенная экскурсия! Мама прониклась Арменией и требует длительную поездку!)

  • И
    Ирина
    11 октября 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Очень приятный гид, заводы впечатлили, конечно, но очень мало времени, после первой экскурсии на Заводе Ной пришлось бежать на вторую
    Очень приятный гид, заводы впечатлили, конечно, но очень мало времени, после первой экскурсии на Заводе Ной пришлось бежать на вторую
  • М
    Мария
    6 октября 2024
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Мы были в Ереване проездом, была пересадка в 10 часов и по плану мы хотели познакомиться с городом. Искала экскурсию
    читать дальше

    именно с машиной, тк была с мамой и быстрее и легче передвигаться было бы именно так.

    И вот нашла Мариам — и мы прекрасно провели несколько часов, познакомились с городом и узнали кучу информации про город. Отличная экскурсия, чтобы узнать основные места Еревана и их историю. От старых до новых мест, от разрушенного замка до новых улиц с молодёжью.

    Ну и пара фотографий, на большее не было сил)

    Спасибо большое! Приедем ещё

    Мы были в Ереване проездом, была пересадка в 10 часов и по плану мы хотели познакомиться
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Георгий прекрасно организовал программу и очень интересно рассказал о тех местах, которые мы посетили! Комфортный автомобиль и прекрасное сопровождение! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто посещает Ереван!
  • Д
    Дмитрий
    10 августа 2024
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Экскурсию-прогулку по Еревану провела экскурсовод Сона, работающая в одной команде с Мариам. Экскурсия проходила на машине в сопровождении профессионального водителя,
    читать дальше

    девушки. Сона, молодая, обаятельная девушка, с приятным голосом, прекрасной дикцией, богатым словарным запасом, хорошо знающей свой город.
    Сначала мы посетили музей Урарту у подножия крепости Эребуни. Благодаря подробному, воодушевляющему рассказу гида, в лице Соны, перед нами раскрылась история Еревана, начиная с 4 века. Было интересно не только увидеть подлинные экспонаты в музее, но через них живо представить уклад жизни, особенности культуры и верований жителей города на протяжении нескольких веков.
    После, мы поднялись на гору, где прогулялись по остаткам крепости, места основания Еревана.
    Затем, нам показали местный рынок, который сохранил свой характерный вид еще с советских времён.
    Восхитило многообразие фруктов, в вяленом, сухом виде, в форме сувениров. Кондитерские вкусняшки приготовлены из натуральных продуктов.
    Поразило гостеприимство, щедрость людей, торгующих на рынке.
    После "вкусной" дегустации, мы побывали у центрального входа к музею Матенадаран. Нам рассказали о многочисленности древних рукописей, о создателе сложного армянского языка, Месропе Маштоца, памятник которого расположен у парадного входа в Институт.
    После, мы посетили парк победы.
    Сона, подробно рассказала о истории создания монумента Мать-Армения. Интересно было узнать о детских, теплых воспоминаниях самого экскурсовода, когда она приезжала сюда с родителями.
    Отсюда, открывается чудесный вид на Ереван и Арарат.
    Последней локацией стала прогулка по Северному проспекту. Современная архитектура, жизнь современных горожан, разительно отличается от древности.
    Не оставило равнодушными посещение Ереванского оперного театра и концертного зала им. Арама Хачатряна на площади Свободы. Сона рассказала о биографии и творческих достижениях А. Хачатряна и Ованнеса Туманяна, а также особенностях строительства здания.
    Экскурсия пролетела незаметно, как говорится, на одном дыхании, хотя длилась 4 часа. Сона потратила лишний час, чтобы у нас сложилась полная картина о тех достопримечательностях, которые входили в план экскурсии.
    Мы в восторге от такого путешествия! Впервые побывали в Ереване, но после экскурсии кажется, знаем этот город хорошо.
    Хотя нам сказали, что это только маленькая часть того, что таит в себе город.
    Хочется еще посетить подобную экскурсию и больше узнать о Ереване, богатом своей историей городе.
    Спасибо большое организаторам за интересное путешествие!

  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    3 в 1: крепость Урарту, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Нам понравилась поездка-прогулка по городу вместе с Мариам. Мы побывали на миниэкскурсии в небольшом музее у подножия крепости Эребуни, заглянули
    читать дальше

    на колоритный местный рынок, прогулялись по центру города, съездили к музею древних манускриптов и поднялись к монументу Мать-Армения в парке Победы, откуда открывается чудесный вид на Ереван и Арарат. Спасибо большое, Мариам, за эту прогулку!

