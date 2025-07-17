читать дальше

девушки. Сона, молодая, обаятельная девушка, с приятным голосом, прекрасной дикцией, богатым словарным запасом, хорошо знающей свой город.

Сначала мы посетили музей Урарту у подножия крепости Эребуни. Благодаря подробному, воодушевляющему рассказу гида, в лице Соны, перед нами раскрылась история Еревана, начиная с 4 века. Было интересно не только увидеть подлинные экспонаты в музее, но через них живо представить уклад жизни, особенности культуры и верований жителей города на протяжении нескольких веков.

После, мы поднялись на гору, где прогулялись по остаткам крепости, места основания Еревана.

Затем, нам показали местный рынок, который сохранил свой характерный вид еще с советских времён.

Восхитило многообразие фруктов, в вяленом, сухом виде, в форме сувениров. Кондитерские вкусняшки приготовлены из натуральных продуктов.

Поразило гостеприимство, щедрость людей, торгующих на рынке.

После "вкусной" дегустации, мы побывали у центрального входа к музею Матенадаран. Нам рассказали о многочисленности древних рукописей, о создателе сложного армянского языка, Месропе Маштоца, памятник которого расположен у парадного входа в Институт.

После, мы посетили парк победы.

Сона, подробно рассказала о истории создания монумента Мать-Армения. Интересно было узнать о детских, теплых воспоминаниях самого экскурсовода, когда она приезжала сюда с родителями.

Отсюда, открывается чудесный вид на Ереван и Арарат.

Последней локацией стала прогулка по Северному проспекту. Современная архитектура, жизнь современных горожан, разительно отличается от древности.

Не оставило равнодушными посещение Ереванского оперного театра и концертного зала им. Арама Хачатряна на площади Свободы. Сона рассказала о биографии и творческих достижениях А. Хачатряна и Ованнеса Туманяна, а также особенностях строительства здания.

Экскурсия пролетела незаметно, как говорится, на одном дыхании, хотя длилась 4 часа. Сона потратила лишний час, чтобы у нас сложилась полная картина о тех достопримечательностях, которые входили в план экскурсии.

Мы в восторге от такого путешествия! Впервые побывали в Ереване, но после экскурсии кажется, знаем этот город хорошо.

Хотя нам сказали, что это только маленькая часть того, что таит в себе город.

Хочется еще посетить подобную экскурсию и больше узнать о Ереване, богатом своей историей городе.

Спасибо большое организаторам за интересное путешествие!