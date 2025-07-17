-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: крепость Урарту, центр и рынок
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
«Подкрепиться отправимся на рынок «ГУМ», где можно будет попробовать локальные продукты»
Завтра в 11:00
2 окт в 11:00
€101
€155 за всё до 3 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Посетите старинные заводы "Ной" и "Арарат", узнайте историю армянского коньяка и насладитесь шопингом на рынках "Гум" и "Вернисаж"
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«История знаменитого рынка «Вернисаж» на площади Республики берет начало с 1980 года, когда здесь еще продавали картины»
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
€86
€95 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Вино и горы: день чудесный
Со вкусом провести время на рынке, в поездке по Араратской долине и в гостях у местных жителей
Начало: По договорённости
«Мы начнём день с посещения колоритного армянского рынка»
Завтра в 10:00
2 окт в 10:00
от €230 за всё до 19 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван17 июля 2025Доброго дня 🙌
Хочу поделиться впечатлениями о экскурсии по Еревану с Мариам и Айком💫
Прогулка проходила в дружеской атмосфере беседы и была
- ААртем8 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность Мариам и Айку за тёплую, душевную и невероятно интересную экскурсию, которую я заказал для своей мамы.
- ААнтон7 июля 2025Прекрасная экскурсия! Рассказывают и показывают с профессиональными знаниями и любовью к своей стране.
На рынке шикарно закупились! 😊
Рекомендуем!
- ВВиолетта11 июня 2025Это был чудесный и насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия нам очень понравилась: все было интересно, ритмично и с
- ТТатьяна3 июня 2025Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно в приятной компании Айка и Мариам! Время пронеслось не заметно. Обязательно пойду снова на их экскурсии))
- ЛЛев2 июня 2025Было интересно! Мариам и Айк заряжают позитивом.
Рекомендуем брать экскурсию на первую половину дня, ибо жарко. К последней трети мы уже немного сварились)
- ВВероника10 мая 2025Экскурсию проводит замечательная семейная пара. Мариам отлично знает историю и подача информации доступна и интересна. Спасибо большое за впечатления.
- ССветлана6 мая 2025Экскурсия познавательная,интересная, хорошо выстроенный маршрут,организаторы постарались.
Включает все основные достопримечательности города.
Экскурсию проводила Армине,обладает широким кругом знаний и с удовольствие м делится
- ГГалина27 апреля 2025Интересная экскурсия с дегустациями на заводах. Спасибо Георгию за интересные рассказы и комфортный трансфер. Также Георгий порекомендовал рестораны и все были очень вкусные и колоритные. Рекомендуем Георгия!
- ККонстантин24 апреля 2025Георгий замечательный хозяин своего города, стремится, чтобы его гости узнали про это место, полюбили его, но при этом все было легко и комфортно!
- ААлексей27 марта 2025Интересная и разноплановая программа. Из-за чего было интересно каждому по-своему. Хороший вариант для первого знакомства с историей Армении и самобытностью Еревана.
Спасибо большое организаторам! Нам понравилось!
- ЛЛариса25 марта 2025Всем советую экскурсию. Очень интересно, познавательно.
Гид Мариам прекрасная, очень приятная девушка и прекрасно знает свою родину и ее историю.
Хорошего отдыха
- ВВадим3 ноября 2024Сона открыла нам Ереван с новой стороны.
Как важно найти ключ к понимаю и погружению в красоту.
Это дано не многим
С уважением и благодарностью
До новых встреч
- ЕЕлена1 ноября 2024Отличная экскурсия! Гид Эрик превосходно знает историю, мы прониклись армянской цивилизацией. Открыли для себя вообще другой Ереван! Посмотрели крепость, заходили
- ДДарья26 октября 2024У мамы была длинная пересадка в Ереване, и она хотела посмотреть город. Так как ей не очень легко в силу
- ИИрина11 октября 2024Очень приятный гид, заводы впечатлили, конечно, но очень мало времени, после первой экскурсии на Заводе Ной пришлось бежать на вторую
- ММария6 октября 2024Мы были в Ереване проездом, была пересадка в 10 часов и по плану мы хотели познакомиться с городом. Искала экскурсию
- ЕЕлена15 августа 2024Георгий прекрасно организовал программу и очень интересно рассказал о тех местах, которые мы посетили! Комфортный автомобиль и прекрасное сопровождение! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто посещает Ереван!
- ДДмитрий10 августа 2024Экскурсию-прогулку по Еревану провела экскурсовод Сона, работающая в одной команде с Мариам. Экскурсия проходила на машине в сопровождении профессионального водителя,
- ААлександр16 апреля 2024Нам понравилась поездка-прогулка по городу вместе с Мариам. Мы побывали на миниэкскурсии в небольшом музее у подножия крепости Эребуни, заглянули
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Рынки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 230 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2025 год по теме «Рынки», 115 ⭐ отзывов, цены от €86. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь