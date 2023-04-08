К армянским святынямПутешествие к святым местам —обязательный пункт знакомства с Арменией. Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому.

Что вас ждет:Мы сможем увидеть монастырь Ованаванк, который находится в селе Ованаван, в регионе Арагацотн. Монастырский комплекс располагается в живописном месте, неподалеку от крутого обрыва. Основные здания монастыря возведены в средние века, но на территории имеются также строения и руины относящиеся к раннехристианской эпохе. Считается, что монастырь был основан основоположником христианства в Армении и первым армянским католикосом Григорием Просветителем. Говорят, что на этом месте были похоронены мощи Святого Иоанна Крестителя (в армянской интерпретации — Ованнес Мкртыч). Именно поэтому монастырь и получил свое имя Ованаванк — “храм Ованнеса”.

Сможем отправиться к Монастырскому комплексу Сагмосаванк, который находится в армянском регионе Арагацотн, на окраине села Сагмосаван. Монастырские здания возвышаются над крутым ущельем, неподалеку от реки Касах. К северу от Сагмосавана находится старинное кладбище, где можно увидеть множество резных хачкаров 13-14 веков (вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста).

Исследуем крепость Амберд, которую построили в 7 столетии, во время правления армянских князей династии Камсаракан. Поначалу она выглядела, как небольшой форпост. Но со временем это сооружение превратилось в хорошо защищенную крепость. Династия Камсаракан передала этот пункт другому роду князей Пахлавуни. Для этой династии крепость стала на долгое время резиденцией.

Полюбуемся на памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван Арагацотнского региона, на западном склоне горы Арагац. Комплекс был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. Армяснкий язык представляет отдельную ветвь в индоевропейской семье языков.