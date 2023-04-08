Путешествие к святым местам — обязательный пункт знакомства с Арменией.
Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому. Сможете полюбоваться на удивительный памятник армянскому алфавиту.
Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому. Сможете полюбоваться на удивительный памятник армянскому алфавиту.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастыри Сагмосаванк и Ованаванк
- Крепость Амберд
- Памятник Армянскому алфавиту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К армянским святынямПутешествие к святым местам —обязательный пункт знакомства с Арменией. Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому.
Что вас ждет:Мы сможем увидеть монастырь Ованаванк, который находится в селе Ованаван, в регионе Арагацотн. Монастырский комплекс располагается в живописном месте, неподалеку от крутого обрыва. Основные здания монастыря возведены в средние века, но на территории имеются также строения и руины относящиеся к раннехристианской эпохе. Считается, что монастырь был основан основоположником христианства в Армении и первым армянским католикосом Григорием Просветителем. Говорят, что на этом месте были похоронены мощи Святого Иоанна Крестителя (в армянской интерпретации — Ованнес Мкртыч). Именно поэтому монастырь и получил свое имя Ованаванк — “храм Ованнеса”.
Сможем отправиться к Монастырскому комплексу Сагмосаванк, который находится в армянском регионе Арагацотн, на окраине села Сагмосаван. Монастырские здания возвышаются над крутым ущельем, неподалеку от реки Касах. К северу от Сагмосавана находится старинное кладбище, где можно увидеть множество резных хачкаров 13-14 веков (вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста).
Исследуем крепость Амберд, которую построили в 7 столетии, во время правления армянских князей династии Камсаракан. Поначалу она выглядела, как небольшой форпост. Но со временем это сооружение превратилось в хорошо защищенную крепость. Династия Камсаракан передала этот пункт другому роду князей Пахлавуни. Для этой династии крепость стала на долгое время резиденцией.
Полюбуемся на памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван Арагацотнского региона, на западном склоне горы Арагац. Комплекс был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. Армяснкий язык представляет отдельную ветвь в индоевропейской семье языков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Входные билеты
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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