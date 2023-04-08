Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту

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Путешествие к святым местам — обязательный пункт знакомства с Арменией.

Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому. Сможете полюбоваться на удивительный памятник армянскому алфавиту.
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
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Что вас ожидает:

  • Монастыри Сагмосаванк и Ованаванк
  • Крепость Амберд
  • Памятник Армянскому алфавиту
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Описание

К армянским святынямПутешествие к святым местам —обязательный пункт знакомства с Арменией. Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому.
Что вас ждет:Мы сможем увидеть монастырь Ованаванк, который находится в селе Ованаван, в регионе Арагацотн. Монастырский комплекс располагается в живописном месте, неподалеку от крутого обрыва. Основные здания монастыря возведены в средние века, но на территории имеются также строения и руины относящиеся к раннехристианской эпохе. Считается, что монастырь был основан основоположником христианства в Армении и первым армянским католикосом Григорием Просветителем. Говорят, что на этом месте были похоронены мощи Святого Иоанна Крестителя (в армянской интерпретации — Ованнес Мкртыч). Именно поэтому монастырь и получил свое имя Ованаванк — “храм Ованнеса”.
Сможем отправиться к Монастырскому комплексу Сагмосаванк, который находится в армянском регионе Арагацотн, на окраине села Сагмосаван. Монастырские здания возвышаются над крутым ущельем, неподалеку от реки Касах. К северу от Сагмосавана находится старинное кладбище, где можно увидеть множество резных хачкаров 13-14 веков (вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста).
Исследуем крепость Амберд, которую построили в 7 столетии, во время правления армянских князей династии Камсаракан. Поначалу она выглядела, как небольшой форпост. Но со временем это сооружение превратилось в хорошо защищенную крепость. Династия Камсаракан передала этот пункт другому роду князей Пахлавуни. Для этой династии крепость стала на долгое время резиденцией.
Полюбуемся на памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван Арагацотнского региона, на западном склоне горы Арагац. Комплекс был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. Армяснкий язык представляет отдельную ветвь в индоевропейской семье языков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида
  • Входные билеты
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Религиозные
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