Ованаванк — монастырь древних реликвий
Один из значимых монастырей древней Армении — Ованаванк — расположен в Арагацотнском регионе. В нем хранились такие значимые реликвии, как саван, в который было окутано тело Христа, и гвоздь, пробивший его руку.
Монастырь Сагмосаванк
Архитектура монастыря Сагмосаванк схожа с архитектурой монастыря Ованаванк, и расположены недалеко друг от друга. Монастырь окружен красивой природой, здесь вы можете полюбоваться видами на ущелье.
Крепость Амберд
Это один из величественных замков древней Армении, который долгие века служил форпостом в этом регионе. Крепость Амберд расположена на половине пути к самой высокой горе Армении — Арагац. Рядом с крепостью находится маленькая церковь ⛪, а вокруг массивные хребты и фантастическая природа.
Организационные детали:
- Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
- Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.