Ованаванк — монастырь древних реликвий

Один из значимых монастырей древней Армении — Ованаванк — расположен в Арагацотнском регионе. В нем хранились такие значимые реликвии, как саван, в который было окутано тело Христа, и гвоздь, пробивший его руку.

Монастырь Сагмосаванк

Архитектура монастыря Сагмосаванк схожа с архитектурой монастыря Ованаванк, и расположены недалеко друг от друга. Монастырь окружен красивой природой, здесь вы можете полюбоваться видами на ущелье.

Крепость Амберд

Это один из величественных замков древней Армении, который долгие века служил форпостом в этом регионе. Крепость Амберд расположена на половине пути к самой высокой горе Армении — Арагац. Рядом с крепостью находится маленькая церковь ⛪, а вокруг массивные хребты и фантастическая природа.

Организационные детали: