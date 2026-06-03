Познакомьтесь с Арменией через горные пейзажи, средневековые крепости, монастырскую архитектуру и символы национальной культуры! За один день вы увидите памятник армянскому алфавиту, монастырь Сагмосаванк над ущельем, крепость Амберд и церковь Ваграмашен на склонах Арагаца, подниметесь к высокогорному озеру Кари. И узнаете о легендах этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €172 за экскурсию

Описание экскурсии

Выезд из Еревана

Отправимся в сторону региона Арагацотн. По дороге поговорим о горе Арагац, армянском алфавите, средневековых княжеских родах и монастырях, построенных в самых живописных уголках страны.

Аллея армянского алфавита

Первая остановка — памятник армянскому алфавиту у села Арташаван. Вы увидите большие каменные буквы из туфа и узнаете, почему армянская письменность считается одним из главных символов национальной идентичности.

Монастырь Сагмосаванк

Посетим монастырь 13 века, расположенный на краю Касахского ущелья. Отсюда открываются впечатляющие виды на ущелье, окрестные горы и вершину Арагаца.

Крепость Амберд и церковь Ваграмашен

Поднимемся к одной из самых известных средневековых крепостей Армении. Вы увидите оборонительные стены, башни и живописные панорамы горных ущелий. Рядом находится церковь Ваграмашен — один из ярких памятников армянской архитектуры 11 века.

Озеро Кари и виды на Арагац

Продолжим путь к высокогорному озеру Кари, расположенному на высоте около 3200 метров. Здесь открываются суровые и величественные пейзажи армянского высокогорья.

По желанию по пути сделаем остановку на обед — оплачивается отдельно.

Организационные детали