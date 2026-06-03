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Арагац, Амберд и Сагмосаванк - из Еревана

Крепость в горах, монастырь над ущельем и высокогорное озеро на высоте 3200 метров
Познакомьтесь с Арменией через горные пейзажи, средневековые крепости, монастырскую архитектуру и символы национальной культуры! За один день вы увидите памятник армянскому алфавиту, монастырь Сагмосаванк над ущельем, крепость Амберд и церковь Ваграмашен на склонах Арагаца, подниметесь к высокогорному озеру Кари. И узнаете о легендах этих мест.
Арагац, Амберд и Сагмосаванк - из Еревана
Арагац, Амберд и Сагмосаванк - из Еревана
Арагац, Амберд и Сагмосаванк - из Еревана

Описание экскурсии

Выезд из Еревана

Отправимся в сторону региона Арагацотн. По дороге поговорим о горе Арагац, армянском алфавите, средневековых княжеских родах и монастырях, построенных в самых живописных уголках страны.

Аллея армянского алфавита

Первая остановка — памятник армянскому алфавиту у села Арташаван. Вы увидите большие каменные буквы из туфа и узнаете, почему армянская письменность считается одним из главных символов национальной идентичности.

Монастырь Сагмосаванк

Посетим монастырь 13 века, расположенный на краю Касахского ущелья. Отсюда открываются впечатляющие виды на ущелье, окрестные горы и вершину Арагаца.

Крепость Амберд и церковь Ваграмашен

Поднимемся к одной из самых известных средневековых крепостей Армении. Вы увидите оборонительные стены, башни и живописные панорамы горных ущелий. Рядом находится церковь Ваграмашен — один из ярких памятников армянской архитектуры 11 века.

Озеро Кари и виды на Арагац

Продолжим путь к высокогорному озеру Кари, расположенному на высоте около 3200 метров. Здесь открываются суровые и величественные пейзажи армянского высокогорья.

По желанию по пути сделаем остановку на обед — оплачивается отдельно.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Амберд и обед
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3204 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

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