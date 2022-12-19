Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день

Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день
Индивидуальный тур Замок Амберд, аномальная зона, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, Аллея букв за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Амберда
  • Монастырь Ованаванк
  • Монастырь Сагмосаванк
  • Аллея букв
  • Памятник армянскому алфавиту
  • Аномальная зона
  • Гора Арагац
  • Арагацотнская область
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время этой экскурсии Вы посетите Амберд, крепость на южном склоне горы Арагац, далее увидите монастыри Ованаванк и Сагмосаванк, потом у Вас будет остановка около Памятника армянского алфавита (Аллея букв), построенного на склонах горы Арагац в честь 1600-летия создания армянского алфавита, Внимание: Так же вас ждёт посещение в аномальную зону Арагаца, который притягивает людей со всей Армении и других стран мира.
Величественная крепость Амберд является памятником средневековой армянской архитектуры. Строгие и лаконичные линии строения прекрасно гармонируют с окружающим суровым горным пейзажем. Являясь резиденцией княжеского рода Пахлавуни, крепость также представляла собой надежное укрытие и обеспечивала защиту всем ее жителям. Массивные стены Амберда сложены из крупных плит базальта, а в некоторых местах толщина стен строения достигает целых 4 метров
Ованаванк — монастырь древних реликвий: Один из значимых монастырей древней Армении — Ованаванк — расположен в Арагацотнском регионе. В нем хранились такие значимые реликвии, как саван, в который было окутано тело Христа, и гвоздь, пробивший его руку.
Монастырь Сагмосаванк: Архитектура монастыря Сагмосаванк схожа с архитектурой монастыря Ованаванк, и расположены недалеко друг от друга. Монастырь окружен красивой природой, здесь вы можете полюбоваться видами на ущелье.
Аллея букв – памятник армянскому алфавиту, справившему в 2005 году свое 1600-летие. Необычный монумент располагается в подле северо-восточного склона горы Арагац. Аллея состоит из 39 заглавных букв армянского алфавита, вытесанных из туфа.
Аномальная зона: Последние несколько лет множество людей приезжают к подножию горы Арагац в Армении, чтобы собственными глазами увидеть необъяснимое явление, которое противоречит всем законам физики. На этом маленьком участке будто исчезли законы притяжения. Здесь, вода в реке течёт снизу вверх. Машина с заглушенным двигателем, без водителя, сама едет наверх. Бутылка на асфальте катится в гору. Когда пытаешься подняться в гору, не чувствуешь усталости, а спускаться, наоборот, тяжело.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Вода в бутылках
Что не входит
  • Входной билет на территории Амберда (700др/1.5долл с чел.)
  • Обед во время программы
Место начала и завершения?
Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
  • На наших тур программах присутствуют отдельно гид-экскурсовод и водитель
  • Также есть возможность заказать экскурсии на авто премиум класса (макс 2 участника). Машины: Porsche Cayenne, Mercedes Benz S
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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