Во время этой экскурсии Вы посетите Амберд, крепость на южном склоне горы Арагац, далее увидите монастыри Ованаванк и Сагмосаванк, потом у Вас будет остановка около Памятника армянского алфавита (Аллея букв), построенного на склонах горы Арагац в честь 1600-летия создания армянского алфавита, Внимание: Так же вас ждёт посещение в аномальную зону Арагаца, который притягивает людей со всей Армении и других стран мира.

Величественная крепость Амберд является памятником средневековой армянской архитектуры. Строгие и лаконичные линии строения прекрасно гармонируют с окружающим суровым горным пейзажем. Являясь резиденцией княжеского рода Пахлавуни, крепость также представляла собой надежное укрытие и обеспечивала защиту всем ее жителям. Массивные стены Амберда сложены из крупных плит базальта, а в некоторых местах толщина стен строения достигает целых 4 метров

Ованаванк — монастырь древних реликвий: Один из значимых монастырей древней Армении — Ованаванк — расположен в Арагацотнском регионе. В нем хранились такие значимые реликвии, как саван, в который было окутано тело Христа, и гвоздь, пробивший его руку.

Монастырь Сагмосаванк: Архитектура монастыря Сагмосаванк схожа с архитектурой монастыря Ованаванк, и расположены недалеко друг от друга. Монастырь окружен красивой природой, здесь вы можете полюбоваться видами на ущелье.

Аллея букв – памятник армянскому алфавиту, справившему в 2005 году свое 1600-летие. Необычный монумент располагается в подле северо-восточного склона горы Арагац. Аллея состоит из 39 заглавных букв армянского алфавита, вытесанных из туфа.

Аномальная зона: Последние несколько лет множество людей приезжают к подножию горы Арагац в Армении, чтобы собственными глазами увидеть необъяснимое явление, которое противоречит всем законам физики. На этом маленьком участке будто исчезли законы притяжения. Здесь, вода в реке течёт снизу вверх. Машина с заглушенным двигателем, без водителя, сама едет наверх. Бутылка на асфальте катится в гору. Когда пытаешься подняться в гору, не чувствуешь усталости, а спускаться, наоборот, тяжело.