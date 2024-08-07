8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Начало: У вашего отеля
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход через леса Дилижана на гору Апакекар
Отправиться из Еревана на треккинг в природный парк, а по пути заехать на Севан
Начало: У вашего отеля в Ереване
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от €250 за всё до 5 чел.
скидка
5%
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на гору Артаниш
Провести активный день на природе и полюбоваться видами на Севан с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
110€105 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 августа 2024Отличный треккинг, рекомендую! Организатор предоставил трековые палки и дождевики. Тур провели гид Эрик и водитель Самвел. Вежливые, приятные собеседники. Эрик хорошо знал маршрут, учитывал наши пожелания, уровень подготовки и меры безопасности, время в походе прошло замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Треккинг и походы»
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