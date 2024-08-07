Треккинг в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Ереване, цены от €105, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Пешая
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Начало: У вашего отеля
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Поход через леса Дилижана на гору Апакекар
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход через леса Дилижана на гору Апакекар
Отправиться из Еревана на треккинг в природный парк, а по пути заехать на Севан
Начало: У вашего отеля в Ереване
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от 250 за всё до 5 чел.
Поход на гору Артаниш
Пешая
скидка
5%
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на гору Артаниш
Провести активный день на природе и полюбоваться видами на Севан с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
110105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
    Отличный треккинг, рекомендую! Организатор предоставил трековые палки и дождевики. Тур провели гид Эрик и водитель Самвел. Вежливые, приятные собеседники. Эрик хорошо знал маршрут, учитывал наши пожелания, уровень подготовки и меры безопасности, время в походе прошло замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
  2. Поход через леса Дилижана на гору Апакекар
  3. Поход на гору Артаниш
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 1 ⭐ отзыв, цены от €105. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам