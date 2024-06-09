Приглашаю вас в мой дом! Мы вместе приготовим нежнейшую севанскую форель. Вы поэтапно увидите процесс, узнаете тонкости добавления пряностей, тархуна и других специй. А затем продегустируете получившееся блюдо за душевными разговорами с бокалом вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Армянское традиционное блюдо
Перед вашим приходом я куплю свежепойманную рыбу ишхан (севанская форель) — в Армении она считается королевской. На мастер-классе подробно расскажу секреты и тонкости приготовления, чтобы вы повторили рецепт дома. Вместе заправим рыбу букетом приправ и специй и уложим в фольгу с картофелем, лимоном и помидорами. А дальше запечём её в духовке.
Дегустация с вином и кофе
Затем попробуем наше блюдо. Вы узнаете, что такое армянское гостеприимство! Мастер-класс проходит у меня дома, квартира находится всего в 15-20 минутах от центра, а напротив — садик. Посидим в домашней непринуждённой обстановке за бокалом королевского или гранатового вина, попьём кофе и послушаем национальную музыку. Нам будет тепло и по-родному!
Организационные детали
- Мастер-класс подходит взрослым и детям с 14 лет
- В стоимость мастер-класса входят все затраты для приготовления форели, а также армянское вино, лаваш, сыр, свежие овощи, кофе, фрукты и сладости.
ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Давташен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!Задать вопрос
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