Приглашаю вас в мой дом! Мы вместе приготовим нежнейшую севанскую форель. Вы поэтапно увидите процесс, узнаете тонкости добавления пряностей, тархуна и других специй. А затем продегустируете получившееся блюдо за душевными разговорами с бокалом вина.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Армянское традиционное блюдо

Перед вашим приходом я куплю свежепойманную рыбу ишхан (севанская форель) — в Армении она считается королевской. На мастер-классе подробно расскажу секреты и тонкости приготовления, чтобы вы повторили рецепт дома. Вместе заправим рыбу букетом приправ и специй и уложим в фольгу с картофелем, лимоном и помидорами. А дальше запечём её в духовке.

Дегустация с вином и кофе

Затем попробуем наше блюдо. Вы узнаете, что такое армянское гостеприимство! Мастер-класс проходит у меня дома, квартира находится всего в 15-20 минутах от центра, а напротив — садик. Посидим в домашней непринуждённой обстановке за бокалом королевского или гранатового вина, попьём кофе и послушаем национальную музыку. Нам будет тепло и по-родному!

Организационные детали