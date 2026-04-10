Армения первой приняла христианство, и эта экскурсия предлагает погрузиться в её духовное наследие.
Участники увидят кафедральный собор 1 века, первую типографию и семинарию, а также узнают историю церкви Святой Рипсиме. В программе посещение церкви Святой Гаяне и трапезной 17 века. Особое внимание уделено езидам и их традициям. Экскурсия включает трансфер и услуги гида
Участники увидят кафедральный собор 1 века, первую типографию и семинарию, а также узнают историю церкви Святой Рипсиме. В программе посещение церкви Святой Гаяне и трапезной 17 века. Особое внимание уделено езидам и их традициям. Экскурсия включает трансфер и услуги гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю христианства
- 🏛 Посещение древних соборов и церквей
- 🌿 Прогулка по райскому саду
- ☀️ Знакомство с культурой езидов
- 🚗 Комфортный трансфер включен
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кафедральный собор 1 века
- Первая типография
- Церковь Святой Рипсиме
- Церковь Святой Гаяне
- Эчмиадзинский монастырь
Описание экскурсии
Мы пройдём по пути зарождения христианства в Армении
- Вы полюбуетесь кафедральным собором 1 века от Рождества Христова
- Увидите первую типографию в Армении и первую семинарию
- Услышите историю церкви Святой Рипсиме, построенной на языческом фундаменте
- Посетите церковь Святой Гаяне и единственную действующую с 17 века трапезную в Армении
- Увидите в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря наконечник копья Лонгина, которым был пронзён Христос
- Войдёте в райский сад и убедитесь, что Эдем должен был находиться в Армении
Поговорим о национальных меньшинствах, живущих в стране, и особое внимание уделим езидам, которые поклоняются солнцу. Самая большая диаспора находится в Ираке, зато в Армении построен самый большой езидский храм — Зиарат. Вы узнаете об истории и традициях езидов, сохранившихся с языческих времён, и мы сравним их с христианскими.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Ереване и обратно, услуги гида
Дополнительные расходы
- Билет в сокровищницу — 1500 драмов/чел.
- Билет в сад — 5000 драмов/чел.
- Возможен трансфер из аэропорта — €15
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2495 туристов
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия. Необычный храм езидов, очаровательные церкви Гаяне и Рипсиме и,конечно,Эчмиадзинский кафедральный собор. Увидели христианские святыни - Копьё Судьбы, частичку Ковчега и др. Замечательный гид Арсен рассказал много интересного. Однозначно рекомендую!
Марта
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый и душевный отзыв! 🤍 Нам очень приятно, что экскурсия оставила у вас столько впечатлений —
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О
Очень интересная экскурсия, не пожалела, что пошла.
Отдельное спасибо гиду Арсену, с ним и дождь - не помеха.
Отдельное спасибо гиду Арсену, с ним и дождь - не помеха.
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Е
Спасибо большое за прекрасные эмоции и профессиональные исторические знание команды Марты: Арсену и Артаку!!!
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