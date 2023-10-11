Кусочек рая в Армении

Увидеть церковь на языческом фундаменте, самый большой храм езидов и райский сад

5
1 отзыв
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Не секрет, что Армения первая приняла христианство. Но мало кто знает историю его распространения по стране. Мы поговорим об этом и посетим наиболее значимые религиозные места. Вспомним о национальных меньшинствах и уделим особое внимание езидам. А ещё прогуляемся по настоящему райскому саду.
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
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Описание

Что вас ожидает

Вы полюбуйтесь кафедральным собором 1 века, увидите первую типографию в Армении и первую семинарию. Услышите историю церкви Святой Рипсиме, построенной на языческом фундаменте, посетите церковь Святой Гаяне и единственную действующую с 17 века трапезную в Армении. Увидите в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря наконечник копья Лонгина, которым был пронзён Христос. Войдёте в райский сад и убедитесь, что Эдем должен был находиться в Армении.

Мы поговорим о национальных меньшинствах, живущих в стране, и особое внимание уделим езидам, которые поклоняются солнцу. Самая большая диаспора находится в Ираке, зато в Армении построен самый большой езидский храм — Зиарат. Вы узнаете об истории и традициях езидов, сохранившихся с языческих времён, и мы сравним их с христианскими.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Ереване и обратно, услуги гида

Дополнительные расходы

  • Билет в сокровищницу — 1500 драмов/чел.
  • Билет в сад — 5000 драмов/чел.
  • Возможен трансфер из аэропорта — €15

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
11 окт 2023
Спасибо большое за прекрасные эмоции и профессиональные исторические знание команды Марты: Арсену и Артаку!!!

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