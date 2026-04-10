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Кусочек рая в Армении

Погрузитесь в историю христианства, посетив знаковые места Армении. Узнайте о традициях езидов и насладитесь красотой райского сада
Армения первой приняла христианство, и эта экскурсия предлагает погрузиться в её духовное наследие.

Участники увидят кафедральный собор 1 века, первую типографию и семинарию, а также узнают историю церкви Святой Рипсиме. В программе посещение церкви Святой Гаяне и трапезной 17 века. Особое внимание уделено езидам и их традициям. Экскурсия включает трансфер и услуги гида
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю христианства
  • 🏛 Посещение древних соборов и церквей
  • 🌿 Прогулка по райскому саду
  • ☀️ Знакомство с культурой езидов
  • 🚗 Комфортный трансфер включен

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении
Кусочек рая в Армении

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор 1 века
  • Первая типография
  • Церковь Святой Рипсиме
  • Церковь Святой Гаяне
  • Эчмиадзинский монастырь

Описание экскурсии

Мы пройдём по пути зарождения христианства в Армении

  • Вы полюбуетесь кафедральным собором 1 века от Рождества Христова
  • Увидите первую типографию в Армении и первую семинарию
  • Услышите историю церкви Святой Рипсиме, построенной на языческом фундаменте
  • Посетите церковь Святой Гаяне и единственную действующую с 17 века трапезную в Армении
  • Увидите в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря наконечник копья Лонгина, которым был пронзён Христос
  • Войдёте в райский сад и убедитесь, что Эдем должен был находиться в Армении

Поговорим о национальных меньшинствах, живущих в стране, и особое внимание уделим езидам, которые поклоняются солнцу. Самая большая диаспора находится в Ираке, зато в Армении построен самый большой езидский храм — Зиарат. Вы узнаете об истории и традициях езидов, сохранившихся с языческих времён, и мы сравним их с христианскими.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Ереване и обратно, услуги гида

Дополнительные расходы

  • Билет в сокровищницу — 1500 драмов/чел.
  • Билет в сад — 5000 драмов/чел.
  • Возможен трансфер из аэропорта — €15

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2495 туристов
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
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люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела: проводим однодневные программы по главным городам страны, насыщенные информацией и впечатлениями. Наша задача — сделать всё, чтобы Армения открылась перед вами такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. Каждого гостя, согласно старинным армянским традициям, мы встречаем и провожаем так, чтобы он обязательно захотел вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Марина
Очень понравилась экскурсия. Необычный храм езидов, очаровательные церкви Гаяне и Рипсиме и,конечно,Эчмиадзинский кафедральный собор. Увидели христианские святыни - Копьё Судьбы, частичку Ковчега и др. Замечательный гид Арсен рассказал много интересного. Однозначно рекомендую!
Марта
Марта
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый и душевный отзыв! 🤍 Нам очень приятно, что экскурсия оставила у вас столько впечатлений —
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от необычного храма езидов до величественных святынь Эчмиадзина.

Отдельное спасибо за добрые слова в адрес гида Арсена — обязательно передадим ему, ему будет очень приятно 😊

Будем рады снова видеть вас в Армении и открыть для вас ещё больше удивительных мест! 🇦🇲

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О
Очень интересная экскурсия, не пожалела, что пошла.
Отдельное спасибо гиду Арсену, с ним и дождь - не помеха.
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Е
Спасибо большое за прекрасные эмоции и профессиональные исторические знание команды Марты: Арсену и Артаку!!!
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