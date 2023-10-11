Не секрет, что Армения первая приняла христианство. Но мало кто знает историю его распространения по стране. Мы поговорим об этом и посетим наиболее значимые религиозные места. Вспомним о национальных меньшинствах и уделим особое внимание езидам. А ещё прогуляемся по настоящему райскому саду.

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Описание

Что вас ожидает

Вы полюбуйтесь кафедральным собором 1 века, увидите первую типографию в Армении и первую семинарию. Услышите историю церкви Святой Рипсиме, построенной на языческом фундаменте, посетите церковь Святой Гаяне и единственную действующую с 17 века трапезную в Армении. Увидите в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря наконечник копья Лонгина, которым был пронзён Христос. Войдёте в райский сад и убедитесь, что Эдем должен был находиться в Армении.

Мы поговорим о национальных меньшинствах, живущих в стране, и особое внимание уделим езидам, которые поклоняются солнцу. Самая большая диаспора находится в Ираке, зато в Армении построен самый большой езидский храм — Зиарат. Вы узнаете об истории и традициях езидов, сохранившихся с языческих времён, и мы сравним их с христианскими.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Ереване и обратно, услуги гида

Дополнительные расходы