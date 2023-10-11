Увидеть церковь на языческом фундаменте, самый большой храм езидов и райский сад
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Описание
Что вас ожидает
Вы полюбуйтесь кафедральным собором 1 века, увидите первую типографию в Армении и первую семинарию. Услышите историю церкви Святой Рипсиме, построенной на языческом фундаменте, посетите церковь Святой Гаяне и единственную действующую с 17 века трапезную в Армении. Увидите в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря наконечник копья Лонгина, которым был пронзён Христос. Войдёте в райский сад и убедитесь, что Эдем должен был находиться в Армении.
Мы поговорим о национальных меньшинствах, живущих в стране, и особое внимание уделим езидам, которые поклоняются солнцу. Самая большая диаспора находится в Ираке, зато в Армении построен самый большой езидский храм — Зиарат. Вы узнаете об истории и традициях езидов, сохранившихся с языческих времён, и мы сравним их с христианскими.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Ереване и обратно, услуги гида
Дополнительные расходы
- Билет в сокровищницу — 1500 драмов/чел.
- Билет в сад — 5000 драмов/чел.
- Возможен трансфер из аэропорта — €15
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.