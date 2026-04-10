Армения первой приняла христианство, и эта экскурсия предлагает погрузиться в её духовное наследие.



Участники увидят кафедральный собор 1 века, первую типографию и семинарию, а также узнают историю церкви Святой Рипсиме. В программе посещение церкви Святой Гаяне и трапезной 17 века. Особое внимание уделено езидам и их традициям. Экскурсия включает трансфер и услуги гида

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и короткий световой день.

Сейчас август — это идеальное время.