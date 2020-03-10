3 отзыва оставили туристы

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Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард

Прикоснуться к судьбам древних святынь и проникнуться магией повседневной жизни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У вашего отеля
  • Заказать экскурсию

€11083 за экскурсиюскидка25%

У этой экскурсии3 отзыва
5
Ашот
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ашот – представитель в Ереване
Многовековая армянская земля — обитель архитектурных шедевров и заповедной природы.

Вы познакомитесь с историей постройки, возведённой по образу древнегреческих храмов, поймёте, почему монастырь Гегард так важен для мирового христианства, поговорите с местными жителями, и, конечно, попробуете Армению на вкус, угостившись лучшим лавашом в стране.

Истоки страны и её современная жизнь, национальная кухня 🥧 и привычки местных жителей — на экскурсии я открою вам самые колоритные стороны моей многовековой родины.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард

Что вас ожидает

Возвращение в античность
В древнем поселении Гарни, на краю обрыва, уже две тысячи лет стоит одноимённый храм, посвящённый богу Солнца Митра. Вы полюбуетесь памятником эллинистической культуры с армянскими элементами, а я раскрою его секреты — например, как именно этому свидетелю язычества было суждено «дожить» до наших дней. Путешествие во времени дополнит и знакомство с другими достопримечательностями Гарни. Вы увидите церковь 7 столетия, руины царских палат и античную баню. Я расскажу об истории этих строений, а после вы насладитесь видом на ущелье реки Азат.

При желании можно спуститься на внедорожнике в ущелье, где вас ждет природное чудо — гигантские базальтовые столбы вулканического происхождения с поэтичным названием «Симфония камней».

Знакомство с христианской святыней
Монастырь Гегард — это достояние Средневековья, которое поразит вас помещениями, высеченными в скале. Вы проследите судьбу этой легендарной постройки: я расскажу, как ещё в эпоху язычества здесь жили христиане и откуда произошло название монастыря. Поговорим и об интересных деталях из жизни Гегарда: чем он так привлекает паломников со всего света и кто облюбовал монастырь сегодня.

Армянские пейзажи, поэзия и национальная кухня
Недалеко от античного Гарни вы попробуете самый вкусный лаваш во всей стране, а по желанию даже сможете приготовить его сами. Здесь же вы пообщаетесь с местными жителями и услышите об их привычках и обычаях. Ещё одна гордость Армении — её природные красоты. Мы проедем в верховьях реки Азат, вдоль горного хребта Гегама, а по дороге к этой живописной местности остановимся у арки Егише Чарнеца — поговорим о жизни и творчестве поэта-патриота и полюбуемся библейской горой Арарат и древним Ереваном.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в Гарни — 3 евро, обед — 10 евро с человека. По желанию: спуск на внедорожнике в Гарнийское ущелье — 20 евро (до 4-х человек), мастер-класс по приготовлению лаваша — 25 евро (до 10 человек).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 43 евро). Для 1 ребёнка до 10 лет доплата не требуется.
  • Экскурсию можно начать со второй половины дня, с пользой потратив утро в Ереване, а на обратном пути отдохнуть.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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3 отзыва оставили туристы

10 марта 2020
Мы обязательно ещё прилетим в Многогранную Армению. За это, в том числе, спасибо нашему гиду.
15 января 2020
Экскурсия прошла замечательно! Гид Лилит прекрасно знает историю Армении и очень интересно рассказывает.
6 мая 2019
Хотим выразить благодарность Ашоту за организацию этой экскурсии и других поездок по Армении. Прекрасная организация, никаких задержек, "накладок" и недоразумений. Отличный гид и комфортабельный автомобиль для поездок по всей стране. Очень красивые места посетили, узнали много историй и влюбились в Армению. Большое спасибо!

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