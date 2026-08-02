3 отзыва оставили туристы

Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Путешествие по многовековой армянской земле откроет вам величие архитектурных шедевров и нетронутую природу. На экскурсии вы узнаете о загадочном храме Гарни, который веками хранит истории древних цивилизаций. Мы раскроем вам читать дальшеуменьшить
историю его постройки и как он сохранился до наших дней.
Монастырь Гегард, высеченный в скале, поразит вас своей красотой и историей, которая тесно связана с христианством.
Вы также попробуете лучший лаваш, пообщаетесь с местными жителями и узнаете о национальных традициях.
Вдобавок, мы посетим живописные места, включая ущелье реки Азат и горный хребет Гегама, где вас ждут незабываемые виды и истории о великих армянских поэтах. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Арменией, её историей и культурой
📸 Возможность заказать профессиональную фотосессию
Что можно увидеть
Храм Гарни
Монастырь Гегард
Церковь 7 столетия
Руины царских палат
Античная баня
Ущелье реки Азат
Симфония камней
Арка Егише Чарнеца
Описание экскурсии
Возвращение в античность
В древнем поселении Гарни, на краю обрыва, уже две тысячи лет стоит одноимённый храм, посвящённый богу Солнца Митра. Вы полюбуетесь памятником эллинистической культуры с армянскими элементами, а я раскрою его секреты — например, как именно этому свидетелю язычества было суждено «дожить» до наших дней. Путешествие во времени дополнит и знакомство с другими достопримечательностями Гарни. Вы увидите церковь 7 столетия, руины царских палат и античную баню. Я расскажу об истории этих строений, а после вы насладитесь видом на ущелье реки Азат.
При желании можно спуститься на внедорожнике в ущелье, где вас ждет природное чудо — гигантские базальтовые столбы вулканического происхождения с поэтичным названием Симфония камней.
Знакомство с христианской святыней
Монастырь Гегард — это достояние Средневековья, которое поразит вас помещениями, высеченными в скале. Вы проследите судьбу этой легендарной постройки: я расскажу, как ещё в эпоху язычества здесь жили христиане и откуда произошло название монастыря. Поговорим и об интересных деталях из жизни Гегарда: чем он так привлекает паломников со всего света и кто облюбовал монастырь сегодня.
Армянские пейзажи, поэзия и национальная кухня
Недалеко от античного Гарни вы попробуете самый вкусный лаваш во всей стране, а по желанию даже сможете приготовить его сами. Здесь же вы пообщаетесь с местными жителями и услышите об их привычках и обычаях. Ещё одна гордость Армении — её природные красоты. Мы проедем в верховьях реки Азат, вдоль горного хребта Гегама, а по дороге к этой живописной местности остановимся у арки Егише Чарнеца — поговорим о жизни и творчестве поэта-патриота и полюбуемся библейской горой Арарат и древним Ереваном.
Организационные детали
На сайте вы вносите предоплату, остаток на месте гиду в местной валюте
Дополнительные расходы: за все входные билеты и спуск в ущелье Симфония камней — 6000 драм/чел.
По желанию: обед (около 8 000 драм/чел.), мастер-класс по приготовлению лаваша для группы до 10 человек — 15 000 драм, игра мастера дудука в храме Гарни — 20 000 драм/группа
Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) составит 15 000 драмов
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость за каждого следующего человека — 20 000 драм
Есть возможность заказать услуги профессионального фотографа и видеографа: сделать приятные фото на память или снимки для соцсетей, записать трендовый короткий ролик, а может даже провести творческую фотосессию. Вы можете обсудить с нашим фотографом все детали до поездки и задать вопросы. С каждой локации вы получите порядка 5 фотографий и маленькое видео. Стоимость услуги — 60 000 драм
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4405 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией.
Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей читать дальшеуменьшить
в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем.
А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском.
Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
–
3
1
2
–
1
–
Мария
Все понравилось. Гид супер! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Отличная поездка, хотя погода подкинула сюрприз. Гарни и Гегард встретили снегопадом! Но это даже добавило атмосферы, особенно снег из окна внутри храма Гарни. Порадовал гид с хорошим французским и глубоким читать дальшеуменьшить
знание, наговорились обо всём, не только об истории. При этом без перегибов. При выборе машины моим главным условием было - безопасность. Действительно было очень комфортно, даже при ограниченной видимости Ашот вел машину уверенно. В общем, довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Всей семье очень понравилось! Мы сошлись во мнении, что эта поездка самое яркое впечатление от Армении. Нам повезло с гидом, очень повезло. Србуи приятный человек и настоящий профессионал. Экскурсия была интересной читать дальшеуменьшить
и подстраивалась под наши возможности, так как с нами был ребёнок 1,5 лет. Водитель Армен - лучший водитель на моей памяти. Поездка была спокойной, безопасностой, плавной, мы успевали насладится видами из окна. Автобус супер комфортный, чистый. И маршрут, конечно, сам по себе - must see. Потрясающая красота. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Гид - это личность, когда в описании - команда гидов - всегда настораживает. Нашим гидом был сам Ашот. Очень приятный в общении, с отличным чувством юмора, знание безлюдных мест для читать дальшеуменьшить
красивых остановок. Комфортный автомобиль, но воду стоит взять с собой. Заезжать на симфонию камней 1000% стоит, это очень красиво и необычно, но читайте внимательно описание, заезд туда стоит некоторой доплаты, но точно не зря!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Благодарим Ашота за гостеприимство и исключительный профессионализм. Маршрут составлен грамотно, все вовремя и четко. Ашот прекрасно владеет материалом и обладает легкой манерой подачи. Влюбил нас в Армению. Вернемся! Однозначно рекомендуем Ашота!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Aleksandr
Культурный, спокойный, эрудированный гид, думаю, с ним можно выбирать любой маршрут. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард»