3 отзыва оставили туристы

Путешествие по многовековой армянской земле откроет вам величие архитектурных шедевров и нетронутую природу. На экскурсии вы узнаете о загадочном храме Гарни, который веками хранит истории древних цивилизаций. Мы раскроем вам

историю его постройки и как он сохранился до наших дней. Монастырь Гегард, высеченный в скале, поразит вас своей красотой и историей, которая тесно связана с христианством. Вы также попробуете лучший лаваш, пообщаетесь с местными жителями и узнаете о национальных традициях. Вдобавок, мы посетим живописные места, включая ущелье реки Азат и горный хребет Гегама, где вас ждут незабываемые виды и истории о великих армянских поэтах. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Арменией, её историей и культурой

Описание экскурсии

Возвращение в античность

В древнем поселении Гарни, на краю обрыва, уже две тысячи лет стоит одноимённый храм, посвящённый богу Солнца Митра. Вы полюбуетесь памятником эллинистической культуры с армянскими элементами, а я раскрою его секреты — например, как именно этому свидетелю язычества было суждено «дожить» до наших дней. Путешествие во времени дополнит и знакомство с другими достопримечательностями Гарни. Вы увидите церковь 7 столетия, руины царских палат и античную баню. Я расскажу об истории этих строений, а после вы насладитесь видом на ущелье реки Азат.

При желании можно спуститься на внедорожнике в ущелье, где вас ждет природное чудо — гигантские базальтовые столбы вулканического происхождения с поэтичным названием Симфония камней.

Знакомство с христианской святыней

Монастырь Гегард — это достояние Средневековья, которое поразит вас помещениями, высеченными в скале. Вы проследите судьбу этой легендарной постройки: я расскажу, как ещё в эпоху язычества здесь жили христиане и откуда произошло название монастыря. Поговорим и об интересных деталях из жизни Гегарда: чем он так привлекает паломников со всего света и кто облюбовал монастырь сегодня.

Армянские пейзажи, поэзия и национальная кухня

Недалеко от античного Гарни вы попробуете самый вкусный лаваш во всей стране, а по желанию даже сможете приготовить его сами. Здесь же вы пообщаетесь с местными жителями и услышите об их привычках и обычаях. Ещё одна гордость Армении — её природные красоты. Мы проедем в верховьях реки Азат, вдоль горного хребта Гегама, а по дороге к этой живописной местности остановимся у арки Егише Чарнеца — поговорим о жизни и творчестве поэта-патриота и полюбуемся библейской горой Арарат и древним Ереваном.

Организационные детали