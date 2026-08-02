3 отзыва оставили туристы

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Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард

Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Путешествие по многовековой армянской земле откроет вам величие архитектурных шедевров и нетронутую природу. На экскурсии вы узнаете о загадочном храме Гарни, который веками хранит истории древних цивилизаций. Мы раскроем вам
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историю его постройки и как он сохранился до наших дней.

Монастырь Гегард, высеченный в скале, поразит вас своей красотой и историей, которая тесно связана с христианством.

Вы также попробуете лучший лаваш, пообщаетесь с местными жителями и узнаете о национальных традициях.

Вдобавок, мы посетим живописные места, включая ущелье реки Азат и горный хребет Гегама, где вас ждут незабываемые виды и истории о великих армянских поэтах. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Арменией, её историей и культурой

5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 🌄 Живописные природные ландшафты
  • 🍞 Дегустация традиционного армянского лаваша
  • 🗣 Общение с местными жителями
  • 📸 Возможность заказать профессиональную фотосессию
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард

Что можно увидеть

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Церковь 7 столетия
  • Руины царских палат
  • Античная баня
  • Ущелье реки Азат
  • Симфония камней
  • Арка Егише Чарнеца

Описание экскурсии

Возвращение в античность

В древнем поселении Гарни, на краю обрыва, уже две тысячи лет стоит одноимённый храм, посвящённый богу Солнца Митра. Вы полюбуетесь памятником эллинистической культуры с армянскими элементами, а я раскрою его секреты — например, как именно этому свидетелю язычества было суждено «дожить» до наших дней. Путешествие во времени дополнит и знакомство с другими достопримечательностями Гарни. Вы увидите церковь 7 столетия, руины царских палат и античную баню. Я расскажу об истории этих строений, а после вы насладитесь видом на ущелье реки Азат.

При желании можно спуститься на внедорожнике в ущелье, где вас ждет природное чудо — гигантские базальтовые столбы вулканического происхождения с поэтичным названием Симфония камней.

Знакомство с христианской святыней

Монастырь Гегард — это достояние Средневековья, которое поразит вас помещениями, высеченными в скале. Вы проследите судьбу этой легендарной постройки: я расскажу, как ещё в эпоху язычества здесь жили христиане и откуда произошло название монастыря. Поговорим и об интересных деталях из жизни Гегарда: чем он так привлекает паломников со всего света и кто облюбовал монастырь сегодня.

Армянские пейзажи, поэзия и национальная кухня

Недалеко от античного Гарни вы попробуете самый вкусный лаваш во всей стране, а по желанию даже сможете приготовить его сами. Здесь же вы пообщаетесь с местными жителями и услышите об их привычках и обычаях. Ещё одна гордость Армении — её природные красоты. Мы проедем в верховьях реки Азат, вдоль горного хребта Гегама, а по дороге к этой живописной местности остановимся у арки Егише Чарнеца — поговорим о жизни и творчестве поэта-патриота и полюбуемся библейской горой Арарат и древним Ереваном.

Организационные детали

  • На сайте вы вносите предоплату, остаток на месте гиду в местной валюте
  • Дополнительные расходы: за все входные билеты и спуск в ущелье Симфония камней — 6000 драм/чел.
  • По желанию: обед (около 8 000 драм/чел.), мастер-класс по приготовлению лаваша для группы до 10 человек — 15 000 драм, игра мастера дудука в храме Гарни — 20 000 драм/группа
  • Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) составит 15 000 драмов
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость за каждого следующего человека — 20 000 драм
  • Есть возможность заказать услуги профессионального фотографа и видеографа: сделать приятные фото на память или снимки для соцсетей, записать трендовый короткий ролик, а может даже провести творческую фотосессию. Вы можете обсудить с нашим фотографом все детали до поездки и задать вопросы. С каждой локации вы получите порядка 5 фотографий и маленькое видео. Стоимость услуги — 60 000 драм
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4405 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
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в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем. А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском. Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
1
2
1
Мария
Все понравилось. Гид супер! Спасибо
Все понравилось. Гид супер! Спасибо
Все понравилось. Гид супер! Спасибо
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А
Отличная поездка, хотя погода подкинула сюрприз. Гарни и Гегард встретили снегопадом! Но это даже добавило атмосферы, особенно снег из окна внутри храма Гарни. Порадовал гид с хорошим французским и глубоким
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знание, наговорились обо всём, не только об истории. При этом без перегибов. При выборе машины моим главным условием было - безопасность. Действительно было очень комфортно, даже при ограниченной видимости Ашот вел машину уверенно. В общем, довольны.

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Е
Всей семье очень понравилось! Мы сошлись во мнении, что эта поездка самое яркое впечатление от Армении.
Нам повезло с гидом, очень повезло. Србуи приятный человек и настоящий профессионал. Экскурсия была интересной
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и подстраивалась под наши возможности, так как с нами был ребёнок 1,5 лет.
Водитель Армен - лучший водитель на моей памяти. Поездка была спокойной, безопасностой, плавной, мы успевали насладится видами из окна. Автобус супер комфортный, чистый.
И маршрут, конечно, сам по себе - must see. Потрясающая красота.
Однозначно рекомендую!

Всей семье очень понравилось! Мы сошлись во мнении, что эта поездка самое яркое впечатление от Армении.
Всей семье очень понравилось! Мы сошлись во мнении, что эта поездка самое яркое впечатление от Армении.
Всей семье очень понравилось! Мы сошлись во мнении, что эта поездка самое яркое впечатление от Армении.
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Е
Гид - это личность, когда в описании - команда гидов - всегда настораживает. Нашим гидом был сам Ашот. Очень приятный в общении, с отличным чувством юмора, знание безлюдных мест для
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красивых остановок. Комфортный автомобиль, но воду стоит взять с собой. Заезжать на симфонию камней 1000% стоит, это очень красиво и необычно, но читайте внимательно описание, заезд туда стоит некоторой доплаты, но точно не зря!

Гид - это личность, когда в описании - команда гидов - всегда настораживает. Нашим гидом был
Гид - это личность, когда в описании - команда гидов - всегда настораживает. Нашим гидом был
Гид - это личность, когда в описании - команда гидов - всегда настораживает. Нашим гидом был
Гид - это личность, когда в описании - команда гидов - всегда настораживает. Нашим гидом был
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Е
Благодарим Ашота за гостеприимство и исключительный профессионализм. Маршрут составлен грамотно, все вовремя и четко. Ашот прекрасно владеет материалом и обладает легкой манерой подачи. Влюбил нас в Армению. Вернемся! Однозначно рекомендуем Ашота!
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A
Культурный, спокойный, эрудированный гид, думаю, с ним можно выбирать любой маршрут. Рекомендую.
Культурный, спокойный, эрудированный гид, думаю, с ним можно выбирать любой маршрут. Рекомендую.
Культурный, спокойный, эрудированный гид, думаю, с ним можно выбирать любой маршрут. Рекомендую.
Культурный, спокойный, эрудированный гид, думаю, с ним можно выбирать любой маршрут. Рекомендую.
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