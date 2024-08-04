М - значит любовь

Иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по модернизму Еревана (в группе)
Мы отправимся в захватывающее музыкальное путешествие, наполненное знаками, музыкой и любовью. Давайте думать, что это свидание — с Ереваном, его историей, людьми и архитектурой.

Или дружеская прогулка сквозь эпохи, которая даст почувствовать дух города и увидеть, как он воплотился в изобретательном и самобытном армянском модернизме.
М - значит любовь
М - значит любовь
М - значит любовь
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание аудиогида

В главной роли — Ереван!

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • кинотеатр, где прошла премьера первого армянского звукового фильма
  • гостиницу, ставшую первым высотным зданием в Ереване
  • творение архитектора Степана Кюрчяна, вдохновлённое церковной архитектурой
  • вестибюль станции метро, взлетающий в небо
  • пример изощренной работы с железобетоном в проекте архитектора Армена Агаляна

И узнаете:

  • об истории становления Еревана как столицы и о том, какую роль сыграл Александр Таманян
  • что изображено на барельефах на фасаде кинотеатра «Москва»
  • что означает буква «М» на витраже станции «Еритасардакан»
  • на что горожанам пришлось пойти, чтобы в Ереване появился метрополитен
  • куда смотрит памятник Александру Таманяну у подножия Каскада

Организационные детали

Группу будет сопровождать гид, но экскурсия–аудиоспектакль проходит в наушниках, которые мы вам раздадим

в воскресенье в 18:00

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€24
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Северном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

ГрупповыеПешеходныеИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНа выходныеУникальный опытАудиогидыИммерсивные

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