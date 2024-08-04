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Мы отправимся в захватывающее музыкальное путешествие, наполненное знаками, музыкой и любовью. Давайте думать, что это свидание — с Ереваном, его историей, людьми и архитектурой.



Или дружеская прогулка сквозь эпохи, которая даст почувствовать дух города и увидеть, как он воплотился в изобретательном и самобытном армянском модернизме.