Мы отправимся в захватывающее музыкальное путешествие, наполненное знаками, музыкой и любовью. Давайте думать, что это свидание — с Ереваном, его историей, людьми и архитектурой.
Или дружеская прогулка сквозь эпохи, которая даст почувствовать дух города и увидеть, как он воплотился в изобретательном и самобытном армянском модернизме.
Или дружеская прогулка сквозь эпохи, которая даст почувствовать дух города и увидеть, как он воплотился в изобретательном и самобытном армянском модернизме.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание аудиогида
В главной роли — Ереван!
Что вас ожидает
Вы увидите:
- кинотеатр, где прошла премьера первого армянского звукового фильма
- гостиницу, ставшую первым высотным зданием в Ереване
- творение архитектора Степана Кюрчяна, вдохновлённое церковной архитектурой
- вестибюль станции метро, взлетающий в небо
- пример изощренной работы с железобетоном в проекте архитектора Армена Агаляна
И узнаете:
- об истории становления Еревана как столицы и о том, какую роль сыграл Александр Таманян
- что изображено на барельефах на фасаде кинотеатра «Москва»
- что означает буква «М» на витраже станции «Еритасардакан»
- на что горожанам пришлось пойти, чтобы в Ереване появился метрополитен
- куда смотрит памятник Александру Таманяну у подножия Каскада
Организационные детали
Группу будет сопровождать гид, но экскурсия–аудиоспектакль проходит в наушниках, которые мы вам раздадим
в воскресенье в 18:00
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€24
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ереван — Организатор в Ереване
Образовательно-просветительский проект «Ереван глазами инженера» – это франшиза компании «Глазами инженера», филиалы которой расположены в Москве, Петербурге, Казани, Тбилиси, Батуми и Белграде. С помощью экскурсий, лекций и мастер-классов мы учим читать язык язык архитектуры, одного из самых абстрактных искусств, и привлекаем внимание к культуре и истории региона, а также вопросам сохранения наследия.Задать вопрос
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