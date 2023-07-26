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Все они — Гарник, Армина, Ваге, Ната, Гайя — лучшие в своих сферах и готовы делиться своими знаниями об Армении. Я историк, влюбленный в свою страну, для которого каждая экскурсия — это не просто прогулка по городам или другим историческим местам, а проникновение во всю мистику города и каждой эпохи, в котором проходили те или иные действия. Я могу провести вас по времени от самого начала до момента, когда вы со мной встретились. Покажу вам Армению, которую сам узнал и сам открыл, пройдя каждый клочок и каждый метр страны своими силами и узнавая его по-своему. Добро пожаловать в мою Армению!