Эта экскурсия по Еревану раскрывает истинное лицо столицы Армении.
Путешествие на метро позволит вам ощутить ритм города, посетить Площадь Республики, рынок Гум и Кафедральный собор.
Откройте для себя легенды и истории, связанные с местами, которые остаются за пределами туристических маршрутов.
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Ереван глазами местных жителей, оценить его гостеприимство и разнообразие
Путешествие на метро позволит вам ощутить ритм города, посетить Площадь Республики, рынок Гум и Кафедральный собор.
Откройте для себя легенды и истории, связанные с местами, которые остаются за пределами туристических маршрутов.
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Ереван глазами местных жителей, оценить его гостеприимство и разнообразие
5 причин купить эту экскурсию
- 🚇 Путешествие на метро - погружение в повседневную жизнь
- 🏛️ Посещение знаковых мест и скрытых уголков
- 📚 Узнайте историю и легенды Еревана
- 🍬 Вкусите сладости на рынке Гум
- 🌳 Откройте для себя необычные парки и скульптуры
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Станция метро «Площадь Республики»
- Кафедральный собор
- Рынок Гум
- Станция метро «Сасунци Давид»
- Станция метро «Маршал Баграмян»
- Станция метро «Молодёжная»
- Архитектурный комплекс Каскад
Описание экскурсии
Путешествие через весь город
Барев дзез! Добро пожаловать на самую душевную экскурсию по Еревану: местами мистическому, местами противоречивому, а местами яркому и непредсказуемому. Я покажу город таким, каким его видим мы, местные жители — со всей его простотой, искренностью и невероятным гостеприимством. В нашей программе — как известные туристические места, так и неочевидные достопримечательности:
- Площадь Республики — здесь я расскажу об истории и принципах строения города. Вы узнаете, почему именно Ереван стал столицей государства.
- Станция метро «Площадь Республики» — рядом вы увидите парк хачкаров, фонтаны и сувенирный рынок Вернисаж.
- Кафедральный собор — величественное здание на вершине холма. А внизу — бульвар с детскими аттракционами, ларьками с мороженым и кофе.
- Рынок Гум — рай для любителей сладостей и сухофруктов, откуда невозможно уйти без угощений.
- Станция метро «Сасунци Давид» — названа в честь главного героя одноимённого армянского эпоса. Здесь стоит самая тяжелая статуя Армении, с которой связано несколько мистических историй. Почему скульптор, создавший её, был осужден и отправлен в тюрьму? Какие ещё легенды ходят об этом месте? Узнаете при встрече!
- Станция метро «Маршал Баграмян» — здесь находится необычный парк для встречи влюблённых. Интересен он тем, что средний возраст встречающихся — около 60 лет. Почему так? Расскажу на месте.
- Станция метро «Молодёжная» — напоминает трубу, выходящую из недр земли, и считается самым ярким произведением модернистской культуры в советской Армении.
- Архитектурный комплекс «Каскад» — здесь на красивой ноте мы завершим прогулку по городу.
Организационные детали
- Жетоны для прохода в метро нужно будет купить на месте. Одна поездка — 100 драмов
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети до 10 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1644 туристов
Барев! Я Роланд — гид и организатор экскурсий и туров по Армении. Я собрал команду гидов, чтобы сделать ваше посещение этой страны незабываемым, а уезжая отсюда вы захотели вернутся назад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно!
Мы прошлись по знаковым улочкам, заглядывали в чудесные арт-пространства, знакомились с архитектурой Еревана, смотрели на интересные скульптуры современного искусства! Естественно, прокатились
Мы прошлись по знаковым улочкам, заглядывали в чудесные арт-пространства, знакомились с архитектурой Еревана, смотрели на интересные скульптуры современного искусства! Естественно, прокатились
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Спасибо Роланду за нетривиальный /небанальный маршрут, знакомство с метрополитеном, аутентичными двориками и архитектурой Еревана, за глубочайшие знания истории и культуры, эпоса региона и биографий выдающихся деятелей науки и искусства города, за живую подачу материала, гибкость индивидуального подхода к интересам и пожеланиям клиентов-туристов, за грамотность, интеллигентность, гражданскую позицию и искренний патриотизм по отношению к Родине, Армении 🇦🇲
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Если бы можно было поставить 1000 звезд за рассказчика, то поставила бы! Спасибо, было очень интересно. В дополнение Роланд провел по рынкам, где удалось приобрести фрукты.
Было очень полезно!
Это было что-то
Было очень полезно!
Это было что-то
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М
Спасибо большое Роланду за проведённую экскурсию!
После того, как я прошёл с обычным экскурсоводом по центру города, я искал экскурсию, которая помогла бы мне узнать Ереван с другой стороны, и именно
После того, как я прошёл с обычным экскурсоводом по центру города, я искал экскурсию, которая помогла бы мне узнать Ереван с другой стороны, и именно
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Ю
Спасибо большое Роланду, он рассказал нам об Армении и Ереване с большой любовью, начиная с зарождения армянского народа до сегодняшних дней. Роланд историк, поэтому экскурсия профессионально выстроена. Но Роланд не просто даёт сухие факты из путеводителя, его экскурсия - эмоциональный и артистичный рассказ человека о своей Родине.
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Роланд интересный рассказчик. Неутомительные и познавательные экскурсии! Второй раз выбрали его в качестве гида по Еревану и ни разу не пожалели
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Входит в следующие категории Еревана
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