23 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Севан — жемчужина Армении

Из Еревана путь лежит на север, к крупнейшему на Кавказе озеру Севан — главной природной достопримечательности Армении. Вы окажетесь в центре Армянского нагорья, где полюбуетесь пейзажами озера, обрамлённого горными хребтами. Я расскажу о названии Севан и о легендах, связанных с озером. Кроме того, вы увидите монастырь Севанаванк, который гармонично дополняет красоту местной природы, и узнаете его древнюю историю.

Живописный Дилижан

Вы окажетесь в богатейшем природном заповеднике Южного Кавказа, где насладитесь чистым воздухом и захватывающими дух видами. В долине, на лесном склоне, вас встретит монастырь Агарцин. Вы узнаете о его особенностях и насладитесь симфонией природы и архитектурной мысли человека. В национальном парке вы также посетите монастырь Гошаванк — древний памятник культуры и науки, где узнаете о средневековой истории этого места и деятельности великого армянского учёного Мхитара Гоши.