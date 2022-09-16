23 отзыва оставили туристы

Путешествие в сердце Армении: Севан, Дилижан и величественные монастыри откроют вам тайны древней культуры и природы
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить живописные уголки Армении. Путешествие начинается в Ереване и ведет к озеру Севан, где открываются захватывающие виды. Монастырь Севанаванк гармонично вписывается в пейзаж.
В Дилижанском заповеднике вас ждут монастыри Агарцин и Гошаванк, где можно узнать о средневековой истории и насладиться природой. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа особенно красива, а туристов меньше. В октябре и апреле также можно насладиться пейзажами, но погода может быть прохладнее. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть, что некоторые тропы могут быть закрыты из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Севанаванк
Агарцин
Гошаванк
Описание экскурсии
Севан — жемчужина Армении
Из Еревана путь лежит на север, к крупнейшему на Кавказе озеру Севан — главной природной достопримечательности Армении. Вы окажетесь в центре Армянского нагорья, где полюбуетесь пейзажами озера, обрамлённого горными хребтами. Я расскажу о названии Севан и о легендах, связанных с озером. Кроме того, вы увидите монастырь Севанаванк, который гармонично дополняет красоту местной природы, и узнаете его древнюю историю.
Живописный Дилижан
Вы окажетесь в богатейшем природном заповеднике Южного Кавказа, где насладитесь чистым воздухом и захватывающими дух видами. В долине, на лесном склоне, вас встретит монастырь Агарцин. Вы узнаете о его особенностях и насладитесь симфонией природы и архитектурной мысли человека. В национальном парке вы также посетите монастырь Гошаванк — древний памятник культуры и науки, где узнаете о средневековой истории этого места и деятельности великого армянского учёного Мхитара Гоши.
Организационные детали
Выезд из центра Еревана. Возможен трансфер от и до отеля (оговаривается дополнительно)
Возможно организовать обед (по предварительной договорённости, оплачивается дополнительно: 8-15€ на человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 1008 туристов
По профессии я — географ, а ещё я человек, влюблённый в Армению. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций.
Также я организую обучающие фототуры, где научу не только видеть прекрасное, но и передавать увиденное через фотографии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
В начале сентября путешествовали по Армении. С Тиграном нам посчастливилось погулять по окрестностям озера Севан. Монастыри. Город Дилижан. Экскурсия очень понравилась. Гид - отличный водитель, прекрасный, душевный человек с глубоким читать дальшеуменьшить
знанием истории, географии, с большим опытом работы в туризме как в своей стране, так и по всему миру. Географ по образованию. Услышав его рассказ про природу озера Севан и его окрестности, про историю монастырей, особенности религиозных символов, православной веры, обычаи и традиции Армении, мы сразу поняли Тигран очень образованный гид, глубоко разбирающийся во всех сферах. Бронируйте смело экскурсию, получите огромное удовольствие любуясь природой Маленькой Швейцарии в Армении, почувствуйте благодать в чудесных храмах 9 века! И узнаёте много нового и интересного!!! И даже, если посчастливится погладите и покормите красавцев Оленей в заповеднике в окрестностях г Дилижан! -:))) Да и не забудьте попробовать наивкуснейшую форель на гриле, пойманную в озере Севан!! Уважаемый Тигран знает где!!
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Я
Яна
Тигран очень начитанный, интеллигентный мужчина! Экскурсия понравилась! Узнали много нового и интересного! Спасибо большое за всё 👍🏻
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М
Марина
Экскурсия нам понравилась, к сожалению мы приехали в несезон (ноябрь) поэтому в полной мере оценить заповедник Дилижан не удалось, а значит вернемся еще раз! Озеро Севан восхитило умопомрачительным видом и читать дальшеуменьшить
историей! В старинной церкви проходила служба, нам удалось поприсутствовать на ней вначале. Тигран - интересный собеседник, прекрасно владеет русским языком, деликатно давал время сделать фотографии и отвечал на все вопросы, даже не относящиеся к экскурсии, аккуратный водитель, чистая ухоженная машина-минивен. Порекомендовал ресторан, в целом в таких местах цены всегда завышены, но было вкусно и нам все понравилось! Спасибо, Тигран!
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С
Сергей
Путешествовал по Армении в майские праздники. В один из дней взял экскурсию Тиграна "Маленькая Швейцария в Армении". Экскурсия очень понравилась. Тигран рассказывал очень интересно, сопровождал рассказ многочисленными комментариями об истории читать дальшеуменьшить
Армении в целом, о современной жизни в стране. Во время экскурсии очень чувствовалась его любовь к своему делу и к своей стране, ее культуре и истории. Экскурсия была дополнена прогулкой по очень живописному лесу к старым храмам. Помимо данной экскурсии мы съездили с Тиграном в двухдневное путешествие в Арцах. Очень красивые места. Помимо посещаемых храмов, дегустации национальных блюд ("Женгялов хац", очень вкусное блюдо, лаваш с травами), экскурсия включала путешествие среди умопомрачительных природных ландшафтов. Тигран знает очень много природных мест, куда можно прогуляться в случае хорошей погоды. Из-за дождя мы не все эти природные места смогли посетить, но Тигран корректировал программу в соответствии с погодными условиями, предпринимал все возможные усилия, чтобы добраться к некоторым из таких мест, а также очень искренне старался, чтобы экскурсия получилась наиболее полной, в целом оставила у нас самые замечательные впечатления, фотографии и воспоминания. И ему это полностью удалось! Тигран, спасибо большое!
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М
Михаил
Нам невероятно повезло с гидом! Тигран, спасибо огромное за Ваш труд! Маршрут был по самым интересным для нас местам. Показал все что просили и даже больше. Все рассказывал доступным языком, читать дальшеуменьшить
со знанием предмета и с юмором, благодаря чему многое запомниться навсегда, а самое главное, отвечал абсолютно на все вопросы! Тигран обладает академическими знаниями в области истории Армении, её культурного наследия, профессионал своего дела, очень советуем и сами ещё не раз обратимся, т. к. Тигран может предоставить экскурсию по любому интересному вам направлению!
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И
Ирина
Экскурсия очень понравилась, посетили красивейшие места. Гид - сын Тиграна - Таврос, забрал нас из отеля на комфортном авто. На протяжении всего пути он увлекательно рассказывал историю и легенды Армении. читать дальшеуменьшить
Не даром экскурсия называется "маленькая Швейцария", от этих видов дух захватывало. На обратном пути Таврос порекомендовал нам кафе, где готовят наивкуснейшую рыбу на углях, а также в прилегающем магазинчике можно было купить отличное вино. Поездкой остались довольны. Спасибо большое Тавросу!!!
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