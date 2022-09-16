23 отзыва оставили туристы

Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить живописные уголки Армении. Путешествие начинается в Ереване и ведет к озеру Севан, где открываются захватывающие виды. Монастырь Севанаванк гармонично вписывается в пейзаж.



В Дилижанском заповеднике вас ждут монастыри Агарцин и Гошаванк, где можно узнать о средневековой истории и насладиться природой. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа особенно красива, а туристов меньше. В октябре и апреле также можно насладиться пейзажами, но погода может быть прохладнее. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть, что некоторые тропы могут быть закрыты из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.