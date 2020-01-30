23 отзыва оставили туристы

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Маленькая «Швейцария» в Армении

Озеро Севан и окрестности Дилижана — путешествие в самые живописные места страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города
  • Заказать экскурсию

От 130 за экскурсию

У этой экскурсии23 отзыва
4.83
Tigran
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Tigran – Гид в Ереване
Вам предстоит оказаться в райских уголках Армении! Легендарное озеро Севан и Дилижанский заповедник покорят вас пейзажами, а монастыри Севанаванк, Агарцин и Гошаванк откроют вам духовные основы армянской культуры и гармонию архитектурной мысли человека и природы.
Маленькая «Швейцария» в Армении
Маленькая «Швейцария» в Армении

Что вас ожидает

Севан — жемчужина Армении
Из Еревана путь лежит на север, к крупнейшему на Кавказе озеру Севан — главной природной достопримечательности Армении. Вы окажетесь в центре Армянского нагорья, где полюбуетесь пейзажами озера, обрамлённого горными хребтами. Я расскажу о названии Севан и о легендах, связанных с озером. Кроме того, вы увидите монастырь Севанаванк, который гармонично дополняет красоту местной природы, и узнаете его древнюю историю.

Живописный Дилижан
Вы окажетесь в богатейшем природном заповеднике Южного Кавказа, где насладитесь чистым воздухом и захватывающими дух видами. В долине, на лесном склоне, вас встретит монастырь Агарцин. Вы узнаете о его особенностях и насладитесь симфонией природы и архитектурной мысли человека. В национальном парке вы также посетите монастырь Гошаванк — древний памятник культуры и науки, где узнаете о средневековой истории этого места и деятельности великого армянского учёного Мхитара Гоши.

Организационные детали

  • Выезд из центра Еревана. Возможен трансфер от и до отеля (оговаривается дополнительно)
  • Возможно организовать обед (по предварительной договорённости, оплачивается дополнительно: 8-15€ на человека)
Маленькая «Швейцария» в Армении
Маленькая «Швейцария» в Армении
Маленькая «Швейцария» в Армении
Маленькая «Швейцария» в Армении
Маленькая «Швейцария» в Армении
Маленькая «Швейцария» в Армении
Маленькая «Швейцария» в Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tigran
Tigran
Я Тигран, гид с многолетним опытом. По профессии географ, человек, влюбленный в Армению. Приглашаю вас в увлекательные туры по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Организую также обучающие фото-туры, научу не только видеть, но еще и передавать увиденное через прекрасные фотографии.
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23 отзыва оставили туристы

30 января 2020
Были на экскурсии 3 января 2020 4 человека. Экскурсия всем очень понравилась. Тигран очень интересно рассказывал, отлично построен маршрут. Много посетили интересных и красивых мест. Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Обязательно эту экскурсию нужно посетить! Нет никаких замечаний, чтобы можно было бы предложить, улучшить. Оценка 5.
9 января 2020
Было очень приятно путешествовать в компании Тавроса. Интересно, с любовью и уважением к своей стране и ее истории. Все не в спешке и душевно. Узнали многое об истории, традициях, мифах Армении. Спасибо огромное! Анна и Евгений.
9 января 2020
Замечательная экскурсия! Спасибо Большое Тиграну за отлично проведённое время! Очень интересно, красиво и незабываемо!!!
5 января 2020
Тигран высокопрофессиональный, исторически образованный и интеллигентный гид. Кроме красиво и подробно освещенной темы экскурсии ответил на наши многочисленные вопросы, касающиеся быта, кулинарных традиций, семейного уклада, геральдики и т. д. Мы благодарим Тиграна за интересную экскурсию и путешествие "во времени".
18 ноября 2019
Все наши ожидания от экскурсии оправдались. Экскурсовод очень эрудированный и знающий! Мы насладились тишиной и уединенностью монастырей, очаровались видами и просторами Севана. Спасибо за прекрасный день!
5 ноября 2019
Очень душевная экскурсия получилась. С уважением к родной стране, ее истории и культуре, и к нам - слушателям. Очень интересно было узнать какие-то местные тонкости и особенности быта и общения. Приятнейший гид, деликатный и спокойный. Спасибо большое!
29 октября 2019
Провели великолепный день, очень приятная экскурсия. Гид Таврон был внимателен и добавил красок в наше восприятие Армении!
13 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, посетили красивейшие места. Гид - сын Тиграна - Таврос, забрал нас из отеля на комфортном авто. На протяжении всего пути он увлекательно рассказывал историю и легенды Армении. Не даром экскурсия называется "маленькая Швейцария", от этих видов дух захватывало. На обратном пути Таврос порекомендовал нам кафе, где готовят наивкуснейшую рыбу на углях, а также в прилегающем магазинчике можно было купить отличное вино. Поездкой остались довольны. Спасибо большое Тавросу!!!
11 октября 2019
Наша экскурсия заняла почти 12 часов. Мы в восторге. Наши ожидания оправдались на 100 %. Комфортный автомобиль, хороший маршрут, все дополнительные остановки по нашей просьбе, а главное, грамотный, отзывчивый, опытный экскурсовод. Рекомендуем!
3 октября 2019
Спасибо большое Тиграну за замечательную экскурсию! Армения прекрасна!
Ещё 13 отзывов

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