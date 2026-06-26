Кристиан Диор считал, что духи говорят о человеке больше, чем почерк.
Мы предлагаем вам услышать, почувствовать и создать именно такой аромат — ваш неповторимый парфюмерный портрет, который будет звучать как вы: смело, индивидуально, незабываемо.
Мы предлагаем вам услышать, почувствовать и создать именно такой аромат — ваш неповторимый парфюмерный портрет, который будет звучать как вы: смело, индивидуально, незабываемо.
Описание мастер-класса
- В лаборатории вы встретитесь с парфюмером.
- Сформируете концепцию будущего аромата на основе личных предпочтений, ассоциаций и эмоциональных образов.
- Далее — слепой выбор ингредиентов, которые определят характер будущей композиции. Их названия вы узнаете позже — так сохранится чистота восприятия без внешних ожиданий.
- В процессе работы материалы можно скорректировать — это позволит глубже исследовать своё восприятие и сформировать более точный ароматический портрет.
- Парфюмер создаст вашу персональную формулу, объяснит логику построения композиции, её характер и динамику раскрытия.
- Вы пообщаетесь с коллекционером: познакомитесь с парфюмерными артефактами разных эпох и редкими винтажными ароматами.
- В завершение мастер-класса получите авторский парфюм. В будущем вы сможете вернуться к формуле и дополнить композицию.
Организационные детали
- После мастер-класса вы заберёте флакон с парфюмом (30 мл) и сертификат лаборатории с персональным архивным номером.
- С вами будет парфюмер из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда объединяет гидов, коллекционеров и специалистов, которые много лет занимаются парфюмерией и ее историей. Нас интересует не только сам аромат но и то как через него можно говорить о времени культуре людях и городах.
Входит в следующие категории Еревана
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