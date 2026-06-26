Андрей — ваша команда гидов в Ереване Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Наша команда объединяет гидов, коллекционеров и специалистов, которые много лет занимаются парфюмерией и ее историей. Нас интересует не только сам аромат но и то как через него можно говорить о времени культуре людях и городах.