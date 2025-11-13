Мои заказы

Мир вина: мастер-класс по блендированию и экскурсия с дегустацией

Погрузиться в секреты армянского виноделия, попробовать несколько сортов и научиться смешивать вино
Армения, безусловно, страна вина. И знакомиться с виноделием нужно правильно — на сказочном заводе, который находится на вершине горы. Вы узнаете, как здесь делают вино, увидите все этапы производства, продегустируете три сухих сорта. А затем под чутким руководством профессионала смешаете вина и создадите свой идеальный напиток!
Описание мастер-класса

Экскурсия и дегустация

  • Мы встретим вас у вашего отеля в Ереване и отправимся на винный завод Manukyan Wine — местный гид расскажет историю семейства Манукян и раскроет тайны виноделия.
  • Вы посетите пять зданий завода и увидите все этапы приготовления вина. Зайдёте в два погреба, где хранятся напитки. Побываете в уникальной комнате, где сушится виноград.
  • И конечно, насладитесь неспешной дегустацией трёх сухих вин — красного, белого и розового — с ассорти армянских сыров и хрустящим хлебом.

Затем — мастер-класс по блендированию вин

  • Вы научитесь правильно смешивать вина из разных сортов винограда и поймёте, как получить новый уникальный букет.
  • Овладеете всеми секретами мастерства бленда и заберёте домой маленькую бутылочку вина, которое смешали сами.
  • А после завершения мастер-класса мы отвезём вас обратно в Ереван!

Организационные детали

  • На экскурсию допускаются только путешественники старше 18 лет.
  • В стоимость входит мастер-класс по блендированию вин, дегустация 3 видов сухих вин и трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Camry, Mercedes-Benz Viano, Honda Elysion, Mercedes-Sprinter в зависимости от количества человек.
  • До завода (и обратно) вас сопровождает водитель из нашей команды. Гид встретит вас на заводе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 694 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
читать дальше

в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

