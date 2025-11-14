читать дальше

Ной и Арарат - легенды Армении. Георгий оправдал все ожидания: приехал к отелю вовремя, машина чистая, отношение к туристам, т. е. к нам, безупречное. В салоне автомобиля была мин. вода, лимонад, кофе, WiFi, конфеты, на случай дождя зонтики, пледы. В каждой мелочи чувствовалась забота, что очень приятно. Георгий рассказывал историю Армении, проезжая по центру Еревана мы получали очень много информации об архитектурных памятниках и достопримечательностях города, ответы на наши бесконечные вопросы были полными и интересными. По пути на заводы заезжали на продуктовый рынок и на ярмарку местных умельцев. Там тоже, благодаря нашему гиду, мы прочувствовали весь колорит и вкус Армении. Экскурсии на заводах проводились сотрудниками-экскурсоводами заводов. Было очень интересно, познавательно и вкусно! Но и здесь не обходилось без внимания и заботы о своих туристах со стороны Георгия: несмотря на большое количество желающих попасть на эти экскурсии, Георгий с легкостью решал вопрос прохождения и покупки билетов без ожидания и без очередей. Однозначно вернемся еще в Ереван и 100% воспользуемся услугами Георгия.

Рекомендую!