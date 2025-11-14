Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Еревану с дегустацией
Откройте для себя культурное наследие Еревана, наслаждаясь вкусом армянского вина и коньяка. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и гастрономии
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
11 дек в 17:00
€32 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Ереваном
Познакомьтесь с Ереваном: от древних рукописей до современного искусства и знаменитого армянского коньяка. Узнайте, что делает этот город уникальным
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
€135 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборШопинг с коньяком: звезды Арарата
Посетите старинные заводы "Ной" и "Арарат", узнайте историю армянского коньяка и насладитесь шопингом на рынках "Гум" и "Вернисаж"
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€108
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария14 ноября 2025Огромное спасибо Георгию за прекрасную организацию, без его помощи мы бы точно не смогли посетить столько мест за один день.
- ЛЛюдмила13 октября 2025Потрясающая экскурсия Шоппинг с коньяком: звезды Арарата. Георгий отвозил нас на легендарные заводы "Арарат" и "Ной", где мы узнали историю
- ДДенис29 сентября 2025Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
- ААйдар5 сентября 2025Знакомились с Ереваном мы через Стеллу. Прекрасный ГИД, знания на 5+. Продуманный маршрут, красивые виды. Рекомендую!
- ООльга2 мая 2025Спасибо за экскурсию, с погодой не очень повезло, был дождь, но Стелла провезла нас по городу, мы прошли по самым
- ГГалина27 апреля 2025Интересная экскурсия с дегустациями на заводах. Спасибо Георгию за интересные рассказы и комфортный трансфер. Также Георгий порекомендовал рестораны и все были очень вкусные и колоритные. Рекомендуем Георгия!
- ККонстантин24 апреля 2025Георгий замечательный хозяин своего города, стремится, чтобы его гости узнали про это место, полюбили его, но при этом все было легко и комфортно!
- ТТатьяна20 ноября 2024Спасибо за проведённую экскурсию - всё было понятно, интересно и ненавязчиво. Приятно, что нас угостили хлебом из пекарни и посоветовали рестораны, где в последствие было очень вкусно!
Рекомендую!
- ААлександр4 ноября 2024Отличная экскурсия для желающих познакомиться с Ереваном. Основные достопримечательности города. Много интересного о быте, местных традициях и жизни жителей города
- ИИрина11 октября 2024Очень приятный гид, заводы впечатлили, конечно, но очень мало времени, после первой экскурсии на Заводе Ной пришлось бежать на вторую
- ЕЕлена15 августа 2024Георгий прекрасно организовал программу и очень интересно рассказал о тех местах, которые мы посетили! Комфортный автомобиль и прекрасное сопровождение! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто посещает Ереван!
- ИИван5 июля 2024Огромное спасибо гиду Марине за прекрасную экскурсию и прогулку по Еревану!
Посетили все заявленные места, узнали много нового и интересного! Всем, кто едет в Ереван — обязательно к посещению!
- ННадежда15 июня 2024Спасибо за экскурсию. Все было очень интересно. Мы получили от экскурсовода Асмик познавательную информацию по всем местам посещения.
- РРоман14 мая 2024Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
- ВВладимир2 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
- ААнна26 февраля 2024Отличный субботний день в компании Георгия!
Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
- ЮЮлия21 декабря 2023Хочу поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию! Глубокие знания, мастерство рассказчика, практические советы - всё понравилось и пригодилось. Хочется ещё раз вернуться в великолепный Ереван и солнечную Армению, спасибо за незабываемые впечатления!
- ААнтонов27 сентября 202316 сентября 2023 года. Экскурсия прошла замечательно. Георгий учел все наши пожелания. Во-первых, мы сразу скорректировали маршрут. Автомобиль у Георгия,
- IIrina4 августа 2023Очень хорошая экскурсия. Георгий замечательный гид,интересно рассказывал не только про историю Армении и Еревана. Он сопровождал на рынок и объяснял,какие есть национальные блюда и из чего их можно приготовить
- ННаталия3 апреля 2023Необычная экскурсия с посещением продуктового рынка, блошиного рынка, 2-х коньячных заводов.
Георгий был очень внимателен к нашим запросам, максимально подстраиваясь под нас.
Интересная подача материала, глубокое знание истории и культуры родного края.
