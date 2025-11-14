Мои заказы

Экскурсии на завод Ной

Найдено 3 экскурсии в категории «Завод Ной» в Ереване, цены от €32, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка и вина (всё включено)
Пешая
3 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Еревану с дегустацией
Откройте для себя культурное наследие Еревана, наслаждаясь вкусом армянского вина и коньяка. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и гастрономии
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
11 дек в 17:00
€32 за человека
Знакомство с Ереваном
На машине
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Ереваном
Познакомьтесь с Ереваном: от древних рукописей до современного искусства и знаменитого армянского коньяка. Узнайте, что делает этот город уникальным
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
€135 за всё до 3 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
На машине
4.5 часа
-
10%
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Посетите старинные заводы "Ной" и "Арарат", узнайте историю армянского коньяка и насладитесь шопингом на рынках "Гум" и "Вернисаж"
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€108€120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    14 ноября 2025
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Огромное спасибо Георгию за прекрасную организацию, без его помощи мы бы точно не смогли посетить столько мест за один день.
    читать дальше

    Если вам важно увидеть как можно больше, то однозначно рекомендую брать данную экскурсию. Больше всего понравился завод "Арарат", очень интересно построена экскурсия, само здание музея современное, ну и, конечно, дегустация была вишенкой на торте.

    Огромное спасибо Георгию за прекрасную организацию, без его помощи мы бы точно не смогли посетить столько мест за один день.

Если вам важно увидеть как можно больше, то однозначно рекомендую брать данную экскурсию. Больше всего понравился завод "Арарат", очень интересно построена экскурсия, само здание музея современное, ну и, конечно, дегустация была вишенкой на торте.
  • Л
    Людмила
    13 октября 2025
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Потрясающая экскурсия Шоппинг с коньяком: звезды Арарата. Георгий отвозил нас на легендарные заводы "Арарат" и "Ной", где мы узнали историю
    читать дальше

    коньяка, как его изготавливают, а также насладились дегустацией. После этого гид отвез нас на шоппинг - побывали на колоритном Вернисаже и в ГУМе. Идеальное сочетание гастрономии, культуры и шоппинга. Очень рекомендуем этот маршрут.

    Потрясающая экскурсия Шоппинг с коньяком: звезды Арарата. Георгий отвозил нас на легендарные заводы "Арарат" и "Ной"
  • Д
    Денис
    29 сентября 2025
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
    Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
  • А
    Айдар
    5 сентября 2025
    Знакомство с Ереваном
    Знакомились с Ереваном мы через Стеллу. Прекрасный ГИД, знания на 5+. Продуманный маршрут, красивые виды. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    2 мая 2025
    Знакомство с Ереваном
    Спасибо за экскурсию, с погодой не очень повезло, был дождь, но Стелла провезла нас по городу, мы прошли по самым
    читать дальше

    значимым местам и уже имели представление о городе. В дальнейшем сами прошли по центру и уже имели представление, что и где. Однозначно рекомендую

    Спасибо за экскурсию, с погодой не очень повезло, был дождь, но Стелла провезла нас по городу, мы прошли по самым значимым местам и уже имели представление о городе. В дальнейшем сами прошли по центру и уже имели представление, что и где. Однозначно рекомендую
  • Г
    Галина
    27 апреля 2025
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Интересная экскурсия с дегустациями на заводах. Спасибо Георгию за интересные рассказы и комфортный трансфер. Также Георгий порекомендовал рестораны и все были очень вкусные и колоритные. Рекомендуем Георгия!
    Интересная экскурсия с дегустациями на заводах. Спасибо Георгию за интересные рассказы и комфортный трансфер. Также Георгий порекомендовал рестораны и все были очень вкусные и колоритные. Рекомендуем Георгия!
  • К
    Константин
    24 апреля 2025
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Георгий замечательный хозяин своего города, стремится, чтобы его гости узнали про это место, полюбили его, но при этом все было легко и комфортно!
  • Т
    Татьяна
    20 ноября 2024
    Знакомство с Ереваном
    Спасибо за проведённую экскурсию - всё было понятно, интересно и ненавязчиво. Приятно, что нас угостили хлебом из пекарни и посоветовали рестораны, где в последствие было очень вкусно!
    Рекомендую!
  • А
    Александр
    4 ноября 2024
    Знакомство с Ереваном
    Отличная экскурсия для желающих познакомиться с Ереваном. Основные достопримечательности города. Много интересного о быте, местных традициях и жизни жителей города
    читать дальше

    и Армении. Удачный формат экскурсии на автомобиле и пешком в наиболее интересных местах. Большое спасибо Марине ее знания, опыт и гибкий подход к делу позволяют за короткое время познакомиться с этим интересным городом. Рекомендуем.

  • И
    Ирина
    11 октября 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Очень приятный гид, заводы впечатлили, конечно, но очень мало времени, после первой экскурсии на Заводе Ной пришлось бежать на вторую
    Очень приятный гид, заводы впечатлили, конечно, но очень мало времени, после первой экскурсии на Заводе Ной пришлось бежать на вторую
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Георгий прекрасно организовал программу и очень интересно рассказал о тех местах, которые мы посетили! Комфортный автомобиль и прекрасное сопровождение! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто посещает Ереван!
  • И
    Иван
    5 июля 2024
    Знакомство с Ереваном
    Огромное спасибо гиду Марине за прекрасную экскурсию и прогулку по Еревану!
    Посетили все заявленные места, узнали много нового и интересного! Всем, кто едет в Ереван — обязательно к посещению!
  • Н
    Надежда
    15 июня 2024
    Знакомство с Ереваном
    Спасибо за экскурсию. Все было очень интересно. Мы получили от экскурсовода Асмик познавательную информацию по всем местам посещения.
  • Р
    Роман
    14 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
  • В
    Владимир
    2 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
    читать дальше

    большим стажем. Ведет эксеурсию профессионально, очень интеллигентно, четко и очень доброжелательно. Посетили музей и стеллу Геноциду Армян, Парк Победы, Каскад, улицы Еревана. Прокатились на машине и прогулялись пешком. По нашему запросу после экскурссии записали на следующую экскурсию и завезли на завод "Ной". Рекомендуем и Очень Благодарим! До новых встреч!

  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Отличный субботний день в компании Георгия!
    Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
    читать дальше

    Ной и Арарат - легенды Армении. Георгий оправдал все ожидания: приехал к отелю вовремя, машина чистая, отношение к туристам, т. е. к нам, безупречное. В салоне автомобиля была мин. вода, лимонад, кофе, WiFi, конфеты, на случай дождя зонтики, пледы. В каждой мелочи чувствовалась забота, что очень приятно. Георгий рассказывал историю Армении, проезжая по центру Еревана мы получали очень много информации об архитектурных памятниках и достопримечательностях города, ответы на наши бесконечные вопросы были полными и интересными. По пути на заводы заезжали на продуктовый рынок и на ярмарку местных умельцев. Там тоже, благодаря нашему гиду, мы прочувствовали весь колорит и вкус Армении. Экскурсии на заводах проводились сотрудниками-экскурсоводами заводов. Было очень интересно, познавательно и вкусно! Но и здесь не обходилось без внимания и заботы о своих туристах со стороны Георгия: несмотря на большое количество желающих попасть на эти экскурсии, Георгий с легкостью решал вопрос прохождения и покупки билетов без ожидания и без очередей. Однозначно вернемся еще в Ереван и 100% воспользуемся услугами Георгия.
    Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    21 декабря 2023
    Знакомство с Ереваном
    Хочу поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию! Глубокие знания, мастерство рассказчика, практические советы - всё понравилось и пригодилось. Хочется ещё раз вернуться в великолепный Ереван и солнечную Армению, спасибо за незабываемые впечатления!
  • А
    Антонов
    27 сентября 2023
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    16 сентября 2023 года. Экскурсия прошла замечательно. Георгий учел все наши пожелания. Во-первых, мы сразу скорректировали маршрут. Автомобиль у Георгия,
    читать дальше

    как и обещано было с доступом Wi-Fi, конфеты, газировка и вода, даже горячий кофе. Отмечаю комфортную и безопасную езду. Георгий зарезервировал время проведения экскурсий с дегустацией на заводах НОЙ и АРАРАТ. Все прошло по расписанию. Георгий нас дождался, хотя на заводе Арарат мы задержались. И в итоге он нас доставил до конечной точки, куда попросили. На каком уровне были организованы и проведены экскурсии на заводах - это уже не относится к Георгию. По этому назову плюсы и минусы для информирования туристов. Минус - плохая организация дегустации на заводе НОЙ, возможно молодая и не опытная сотрудница, может это в системе - не берусь утверждать. Зато этот недостаток с лихвой был скомпенсирован экскурсоводом на заводе АРАРАТ - классная, умница, владеющая досконально темой, да просто - красавица.

  • I
    Irina
    4 августа 2023
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Очень хорошая экскурсия. Георгий замечательный гид,интересно рассказывал не только про историю Армении и Еревана. Он сопровождал на рынок и объяснял,какие есть национальные блюда и из чего их можно приготовить
  • Н
    Наталия
    3 апреля 2023
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Необычная экскурсия с посещением продуктового рынка, блошиного рынка, 2-х коньячных заводов.

    Георгий был очень внимателен к нашим запросам, максимально подстраиваясь под нас.

    Интересная подача материала, глубокое знание истории и культуры родного края.

Сколько стоит экскурсия по Еревану в декабре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Завод Ной" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 135 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2025 год по теме «Завод Ной», 48 ⭐ отзывов, цены от €32. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль