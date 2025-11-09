Отправьтесь в увлекательное путешествие: откройте бирюзовое озеро Севан, древний монастырь Севанаванк и курортный Цахкадзор с его панорамной канатной дорогой.
Посетите монастырь Кечарис, наслаждайтесь видами, природой и атмосферой культурного наследия Армении.
Посетите монастырь Кечарис, наслаждайтесь видами, природой и атмосферой культурного наследия Армении.
Описание экскурсииЖемчужины Армении за один день Откройте для себя очарование курорта Цахкадзор и бирюзовые воды озера Севан за один день. Панорамный подъём на канатной дороге, древние монастыри и захватывающие виды сделают эту поездку незабываемой. Озеро Севан Первое место, которое мы посетим — настоящая жемчужина Армении — озеро Севан. Находясь на высоте 1900 метров над уровнем моря, Севан является вторым по высоте озером в мире с запасами пресной воды. Озеро Севан, ставшее визитной карточкой Армении, пользуется большой популярностью среди туристов. Севан с максимальной глубиной 83 метра является единственным из трех исторических армянских озер, расположенных на территории Республики Армения. Севанаванк Мариам, дочь царя Ашота I, пообещала построить тридцать церквей памяти своего покойного мужа, и посвятила этому всю свою жизнь. Один из них — Севанаванк, построенный в 874 году. Помимо двух стоящих церквей, особого внимания заслуживает уникальный хачкар 17-ого века с множеством библейских сцен. Название столицы Еревана впервые было записано на куполе Севанаванка. Цахкадзор Цахкадзор – один из самых красивых и туристических городов Армении. Он прекрасен в любое время года и является излюбленным местом как местных жителей, так и туристов. Цахкадзор известен лучшими в Армении здравницами, развлекательными заведениями, мирной природой и памятниками культуры. Монастырь Кечарис Монастырский комплекс Кечарис является одним из важнейших памятников культуры города Цахкадзора. Четыре церкви монастырского комплекса были построены 10-13-х веках. Имея оригинальную архитектуру и богатую историю, Кечарис на протяжении веков был одним из выдающихся церковных и письменных центров Армении, благодаря князьям Пахлавуни и Прошян. Комплекс состоит из четырех церквей, притвора, часовен и около трех десятков хачкаров (11-17 вв.). Важная информация:
- Тур проводится при группе от 12 человек.
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
По воскресеньям в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Севанаванк
- Цахкадзор
- Монастырь Кечарис
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт от точки отправления
Что не входит в цену
- Обед (оплачивается отдельно по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
9 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Было интересно, информативно и конечно красиво 😍 Советую всем посетить эту экскурсию. Экскурсовод просто супер 💯👌
А
Анастасия
21 окт 2025
Р
Римма
13 окт 2025
Озеро Севан, монастыри, природу, аанатную дорогу
