Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении

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Вас ждет насыщенная и очень интересная программа, которая включает как природные красоты, так и исторические места.

Всего за один день вы насладитесь красотами самого большого пресноводного озера в регионе, осмотрите монастыри Севанаванк, Агарцин и Гошаванк, а также прогуляетесь по уютным улочкам Дилижана.
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри Армении
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Дилижан
  • Монастыри Агарцин и Гошаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Одна из самых знаменитых достопримечательностей страны — это озеро Севан. Здесь вы посетите старинный монастырь Севанаванк, построенный в 9 веке. Монастырь Гошаванк в Дилижане был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Трапезная монастыря Агарцина является самой большой среди аналогичных примеров армянского церковного зодчества.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Дилижан
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

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