Вас ждет насыщенная и очень интересная программа, которая включает как природные красоты, так и исторические места.
Всего за один день вы насладитесь красотами самого большого пресноводного озера в регионе, осмотрите монастыри Севанаванк, Агарцин и Гошаванк, а также прогуляетесь по уютным улочкам Дилижана.
Всего за один день вы насладитесь красотами самого большого пресноводного озера в регионе, осмотрите монастыри Севанаванк, Агарцин и Гошаванк, а также прогуляетесь по уютным улочкам Дилижана.
Ближайшие даты:
25
мая
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26
мая
мая
27
мая
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28
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан
- Монастыри Агарцин и Гошаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Одна из самых знаменитых достопримечательностей страны — это озеро Севан. Здесь вы посетите старинный монастырь Севанаванк, построенный в 9 веке. Монастырь Гошаванк в Дилижане был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Трапезная монастыря Агарцина является самой большой среди аналогичных примеров армянского церковного зодчества.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании