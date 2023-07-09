Вас ждёт насыщенная и очень интересная программа, которая объединяет природные красоты и исторические места.
Всего за один день вы насладитесь красотами самого большого пресноводного озера региона, посетите монастыри Айриванк и Агарцин, а также прогуляетесь по уютным улочкам Дилижана. По желанию возможно посещение крафтовой пивоварни.
Всего за один день вы насладитесь красотами самого большого пресноводного озера региона, посетите монастыри Айриванк и Агарцин, а также прогуляетесь по уютным улочкам Дилижана. По желанию возможно посещение крафтовой пивоварни.
Описание экскурсииОткройте для себя одни из самых живописных уголков Армении! Вас ждёт путешествие к водной жемчужине страны — озеру Севан, одному из крупнейших высокогорных пресноводных озёр мира. Колонии Армянской чайки, гнездящейся здесь, составляют значительную часть всей популяции Малой Азии и являются одной из самых крупных гнездовых колоний на Кавказе и в мире. С полуострова Севанаванк открываются захватывающие панорамные виды на бескрайние голубые воды и окружающие горы. Также мы посетим монастырь Айриванк IX века. Далее мы отправимся в Dargett — независимую армянскую крафтовую пивоварню, сохраняющую верность традициям ремесленного пивоварения. Здесь используется отборный солод и хмель со всего мира, а пиво не фильтруется и не пастеризуется, сохраняя натуральный вкус и качество. Затем мы направимся в Дилижан, знаменитый курортный город, который часто называют «армянской Швейцарией». Здесь вас ждут чистый горный воздух, густые леса и уютная атмосфера старинного города. В Дилижане мы совершим прогулку по старому городу, а также посетим памятник «Мимино», символ доброго и любимого фильма. Завершением экскурсии станет посещение монастыря Агарцин, скрытого среди живописных лесов Дилижанского национального парка. Этот средневековый монастырский комплекс гармонично вписан в природу и считается одним из самых красивых в Армении. Во время тура мы также посетим ресторан на берегу Севана, где вы сможете попробовать шашлык из рыбы и традиционные блюда армянской кухни. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Dargett (крафтовая пивоварня)
- Озеро Севан
- Старый город Дилижан и памятник Мимино
- Монастыр Айриванк
- Монастыр Агарцин
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi
- Сопровождение профессионального гида
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Посещение крафтовой пивоварни (по желанию)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 7 часов 8 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн
- Предусмотрено время на обед
- Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Отличная организация, водитель Давид встретил в аэропорту, показал город и угощал вкусным кофе, гид Арсен очень интересно рассказал про все достопримечательности. Экскурсия на Севан и в Дилижан шикарная!
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