Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт насыщенная и очень интересная программа, которая объединяет природные красоты и исторические места.



Всего за один день вы насладитесь красотами самого большого пресноводного озера региона, посетите монастыри Айриванк и Агарцин, а также прогуляетесь по уютным улочкам Дилижана. По желанию возможно посещение крафтовой пивоварни. 5 1 отзыв

SunWay Ваш гид в Ереване Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $165 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 7 часов 8 минут 1-7 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Откройте для себя одни из самых живописных уголков Армении! Вас ждёт путешествие к водной жемчужине страны — озеру Севан, одному из крупнейших высокогорных пресноводных озёр мира. Колонии Армянской чайки, гнездящейся здесь, составляют значительную часть всей популяции Малой Азии и являются одной из самых крупных гнездовых колоний на Кавказе и в мире. С полуострова Севанаванк открываются захватывающие панорамные виды на бескрайние голубые воды и окружающие горы. Также мы посетим монастырь Айриванк IX века. Далее мы отправимся в Dargett — независимую армянскую крафтовую пивоварню, сохраняющую верность традициям ремесленного пивоварения. Здесь используется отборный солод и хмель со всего мира, а пиво не фильтруется и не пастеризуется, сохраняя натуральный вкус и качество. Затем мы направимся в Дилижан, знаменитый курортный город, который часто называют «армянской Швейцарией». Здесь вас ждут чистый горный воздух, густые леса и уютная атмосфера старинного города. В Дилижане мы совершим прогулку по старому городу, а также посетим памятник «Мимино», символ доброго и любимого фильма. Завершением экскурсии станет посещение монастыря Агарцин, скрытого среди живописных лесов Дилижанского национального парка. Этот средневековый монастырский комплекс гармонично вписан в природу и считается одним из самых красивых в Армении. Во время тура мы также посетим ресторан на берегу Севана, где вы сможете попробовать шашлык из рыбы и традиционные блюда армянской кухни. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Dargett (крафтовая пивоварня)

Озеро Севан

Старый город Дилижан и памятник Мимино

Монастыр Айриванк

Монастыр Агарцин Что включено Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi

Сопровождение профессионального гида

Вода Что не входит в цену Обед

Посещение крафтовой пивоварни (по желанию) Место начала и завершения? Место вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 7 часов 8 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн

Предусмотрено время на обед

Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.