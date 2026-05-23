Хор Вирап, Азатское водохранилище, храм Гарни, монастырь Гегард, Каменная Симфония, озеро Севан — это и много другое ждёт вас в нашем насыщенном путешествии. Я покажу самое интересное в Армении и расскажу о вере, культуре и природе страны.
Описание экскурсии
- Монастырь Хор Вирап. Место, где началась история христианства в Армении. Отсюда открывается один из самых красивых видов на Арарат
- Азатское водохранилище. Живописная локация с необычным ландшафтом, которую часто сравнивают с Марсом
- Монастырь Гегард, высеченный в скале. Один из важных духовных центров страны
- Храм Гарни. Единственный сохранившийся языческий храм Армении (1 век н. э.), посвящённый богу солнца Митре
- Симфония камней. Природное чудо — базальтовые колонны в ущелье реки Азат, напоминающие орган
- Арка Чаренца. Смотровая площадка с панорамным видом на Арарат, посвящённая поэту Егише Чаренцу
- Севанаванк (озеро Севан). Монастырь 9 века на полуострове с видом на одно из крупнейших озёр Кавказа
Я расскажу:
- как Армения стала первой христианской страной
- почему Азатское водохранилище называют армянским Марсом
- как появилась Симфония камней
- что царь писал на камне 2000 лет назад
- в какой темнице 13 лет сидел Григорий Просветитель
Примерный тайминг
Выезд из Еревана в 8:30–9:30.
Ереван → Хор Вирап — 45 мин
Азатское водохранилище — 5–10 мин
Гегард — 45 мин
Гарни — 45 мин
Обед (по желанию) — 45–60 мин
Симфония камней — 25–30 мин
=Арка Чаренца — 5–10 мин
Севанаванк — 45–60 мин
Севан → Ереван — 60 мин
Возвращение — около 18:00.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Ford Mondeo 2020 года
- Дополнительно оплачиваются билеты в храм Гарни — 1500 драмов (€3,4) за чел., билеты в Симфонию камней — 300 драмов (€0,7) за чел., обед (по желанию) — средний чек 5000 драмов (€11,5) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1430 туристов
Я профессиональный водитель и гид. В 2023 году, по оценкам клиентов, вошёл в 1% лучших водителей Армении. В 2024 году стал профессиональным гидом и за этот же год провёл более 400
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Приехали в Ереван всего на 3 дня, а планах было посмотреть основные достопримечательности, вкусно покушать и провести выходные с колоритом. План по основным достопримечательностям удалось реализовать с прекрасным гидом Эдуардом.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «От Арарата до Севана: главное в Армении за 1 день»
Индивидуальная
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Завтра в 00:00
30 мая в 00:00
от €180 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€210 за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Гарни, Гегард, Севанаванк и озеро Севан - из Еревана
Увидеть четыре символа Армении: языческий храм, скальный монастырь, жемчужное озеро и храм 9 века
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
1 июн в 09:00
4 июн в 09:00
€35 за человека
от €299 за экскурсию