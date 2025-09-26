Май и сентябрь особенно хороши для посещения, так как туристов меньше, а виды и впечатления остаются такими же яркими. Летние месяцы идеально подходят для дегустаций и обедов на свежем воздухе.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по нетуристическим, но очаровательным уголкам Еревана.Экскурсия «По тайным местам Севана в гости к сыровару» раскроет перед вами красоту западного побережья озера Севан, где вы увидите

памятники, возвышающиеся на фоне лазурных вод и заснеженных вершин. Вы проследите маршрут Великого шелкового пути, посетите древний монастырь Айраванк и познакомитесь с уникальным искусством хачкаров в селе Норатус. Завершит ваше путешествие мастер-класс по сыроварению с дегустацией уникальных сортов сыра и обедом на берегу озера. Все это в сопровождении опытного гида, который поможет вам по-новому взглянуть на историю и культуру Армении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Севан во всей красе на пути к Айраванку

Мы отправляемся любоваться заповедными озерными пейзажами на западном побережье Севана, где некогда проходил Великий шелковый путь и где редко бывают туристы. Вы посетите монастырь Айраванк 9 века и услышите легенду о спасении от смертоносного войска Тамерлана. Затем заберетесь на небольшие скалы, чтобы насладиться молчаливой красотой природы и старины.

Крупнейший музей хачкаров под открытым небом

Недалеко от монастыря находится древнее село Норатус. Здесь мы поговорим о рождении искусства хачкаров, символов армянских святынь. Вы рассмотрите затейливые орнаменты и расшифруете самые примечательные из них. Раскроете, почему хачкары до сих пор не дают покоя ученым и как однажды эти камни спасли местных жителей.

Мастер-класс и дегустация на семейной сыроварне

После путешествия в прошлое заедем на маленькую ферму, где мастер-сыровар придумывает и создает необычные сыры: выдержанные в коньяке, смешанные с пряными травами, с разными сортами плесени. Он поделится с вами тонкостями своего ремесла. Вы примете участие в мастер-классе по созреванию сыра с «помощью» коньяка, продегустируете его и узнаете, как называется армянский пармезан (спойлер — не Пармезян!).

Конечно, мы также остановимся пообедать на берегу Севана — отведать рыбки и фирменного кебаба из раковых шеек.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Экскурсию можно провести и для большего количества участников, доплатив 22 000 с человека без питания

Что входит в стоимость, а что — нет