Что вас ожидает

Севан во всей красе на пути к Айраванку

Мы отправляемся любоваться заповедными озерными пейзажами на западном побережье Севана, где некогда проходил Великий шелковый путь и где редко бывают туристы. Вы посетите монастырь Айраванк 9 века и услышите легенду о спасении от смертоносного войска Тамерлана. Затем заберетесь на небольшие скалы, чтобы насладиться молчаливой красотой природы и старины.

Крупнейший музей хачкаров под открытым небом

Недалеко от монастыря находится древнее село Норатус. Здесь мы поговорим о рождении искусства хачкаров, символов армянских святынь. Вы рассмотрите затейливые орнаменты и расшифруете самые примечательные из них. Раскроете, почему хачкары до сих пор не дают покоя ученым и как однажды эти камни спасли местных жителей.

Мастер-класс и дегустация на семейной сыроварне

После путешествия в прошлое заедем на маленькую ферму, где мастер-сыровар придумывает и создает необычные сыры: выдержанные в коньяке, смешанные с пряными травами, с разными сортами плесени. Он поделится с вами тонкостями своего ремесла. Вы примете участие в мастер-классе по приготовлению сыра, продегустируете его и узнаете, как называется армянский пармезан (спойлер — не Пармезян. ).

Конечно, мы также остановимся пообедать на берегу Севана — отведать рыбки и фирменного кебаба из раковых шеек.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Экскурсию можно начать даже во второй половине дня, с пользой потратив утро в Ереване, а на обратном пути отдохнуть

Экскурсию можно провести и для большего количества участников (+35€ с человека)

Что входит в стоимость, а что — нет