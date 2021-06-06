По тайным местам Севана в гости к сыровару

Открыть неизведанную средневековую Армению, полюбоваться природой и насладиться едой!

5
1 отзыв
Приготовьтесь попасть в нетуристические, но необыкновенные места.

На западе озера Севан вас ждут памятники на фоне лазурной воды и заснеженных вершин.

Вы проедете по следам Великого шелкового пути, увидите древний монастырь Айраванк, изучите традиционные камни-хачкары.

А еще попробуете Армению на вкус: в программе дегустация на сыроварне и обед на берегу озера.
По тайным местам Севана в гости к сыровару
По тайным местам Севана в гости к сыровару
По тайным местам Севана в гости к сыровару
По тайным местам Севана в гости к сыровару
По тайным местам Севана в гости к сыровару
По тайным местам Севана в гости к сыровару
По тайным местам Севана в гости к сыровару
По тайным местам Севана в гости к сыровару

Что вас ожидает

Севан во всей красе на пути к Айраванку

Мы отправляемся любоваться заповедными озерными пейзажами на западном побережье Севана, где некогда проходил Великий шелковый путь и где редко бывают туристы. Вы посетите монастырь Айраванк 9 века и услышите легенду о спасении от смертоносного войска Тамерлана. Затем заберетесь на небольшие скалы, чтобы насладиться молчаливой красотой природы и старины.

Крупнейший музей хачкаров под открытым небом

Недалеко от монастыря находится древнее село Норатус. Здесь мы поговорим о рождении искусства хачкаров, символов армянских святынь. Вы рассмотрите затейливые орнаменты и расшифруете самые примечательные из них. Раскроете, почему хачкары до сих пор не дают покоя ученым и как однажды эти камни спасли местных жителей.

Мастер-класс и дегустация на семейной сыроварне

После путешествия в прошлое заедем на маленькую ферму, где мастер-сыровар придумывает и создает необычные сыры: выдержанные в коньяке, смешанные с пряными травами, с разными сортами плесени. Он поделится с вами тонкостями своего ремесла. Вы примете участие в мастер-классе по приготовлению сыра, продегустируете его и узнаете, как называется армянский пармезан (спойлер — не Пармезян. ).

Конечно, мы также остановимся пообедать на берегу Севана — отведать рыбки и фирменного кебаба из раковых шеек.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсию можно начать даже во второй половине дня, с пользой потратив утро в Ереване, а на обратном пути отдохнуть
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (+35€ с человека)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Комфортабельный транспорт включен
  • Дополнительные расходы: дегустация и тур на сыроварне (7€ или 14€ за человека в зависимости от меню); обед (средний чек — 10€ на человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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1 реальный отзыв

М
6 июня 2021
Восхитительно провела день! Инга - приятный, интеллигентнейший экскурсовод с обширными знаниями, ловила каждое слово из её рассказов. Места потрясающей красоты. В гостях у семьи сыроваров душевно и радостно провели время, беседовали и пробовали необычные и вкусные сыры - таких ещё нигде не ела, хотя сыры очень люблю. Большое спасибо) Горячо рекомендую.

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