Май и сентябрь особенно хороши для посещения, так как туристов меньше, а виды и впечатления остаются такими же яркими. Летние месяцы идеально подходят для дегустаций и обедов на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Севан
Монастырь Айраванк
Село Норатус
Музей хачкаров
Сыроварня
Описание экскурсии
Севан во всей красе на пути к Айраванку
Мы отправляемся любоваться заповедными озерными пейзажами на западном побережье Севана, где некогда проходил Великий шелковый путь и где редко бывают туристы. Вы посетите монастырь Айраванк 9 века и услышите легенду о спасении от смертоносного войска Тамерлана. Затем заберетесь на небольшие скалы, чтобы насладиться молчаливой красотой природы и старины.
Крупнейший музей хачкаров под открытым небом
Недалеко от монастыря находится древнее село Норатус. Здесь мы поговорим о рождении искусства хачкаров, символов армянских святынь. Вы рассмотрите затейливые орнаменты и расшифруете самые примечательные из них. Раскроете, почему хачкары до сих пор не дают покоя ученым и как однажды эти камни спасли местных жителей.
Мастер-класс и дегустация на семейной сыроварне
После путешествия в прошлое заедем на маленькую ферму, где мастер-сыровар придумывает и создает необычные сыры: выдержанные в коньяке, смешанные с пряными травами, с разными сортами плесени. Он поделится с вами тонкостями своего ремесла. Вы примете участие в мастер-классе по созреванию сыра с «помощью» коньяка, продегустируете его и узнаете, как называется армянский пармезан (спойлер — не Пармезян!).
Конечно, мы также остановимся пообедать на берегу Севана — отведать рыбки и фирменного кебаба из раковых шеек.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Экскурсию можно провести и для большего количества участников, доплатив 22 000 с человека без питания
Что входит в стоимость, а что — нет
Комфортабельный транспорт включён
Дополнительные расходы: дегустация и тур на сыроварне оплачивается дополнительно перед началом экскурсии: 12 000 драм за человека (за премиум пакет с вином)
Есть возможность заказать услуги профессионального фотографа и видеографа: сделать приятные фото на память или снимки для соцсетей, записать трендовый короткий ролик, а может даже провести творческую фотосессию. Вы можете обсудить с нашим фотографом все детали до поездки и задать вопросы. С каждой локации вы получите порядка 5 фотографий и маленькое видео. Стоимость услуги — 60 000 драмов
Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) составит 15 000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4408 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией.
Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей читать дальшеуменьшить
в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем.
А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском.
Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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2
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Л
Людмила
Хочется сказать большое спасибо Ашоту, за увлекательное путешествие к озеру Севан. В доброй, дружеской беседе время мы узнавали интересные исторические факты и получали ответы на все свои вопросы о современной Армении. Особое спасибо, за поездку на сыроварню. Гостеприимные хозяева, дегустация очень вкусных сыров. Если рассматриваете эту экскурсию, то рекомендую обратиться к Ашоту. 👍
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R
Roman
Экскурсию нам проводила Ева из команды Ашота, нам очень понравилось. Экскурсия организована отлично. Ева забрала нас в согласованное время от отеля, комфортно доехали до сыроварни. На сыроварня нас уже ждали, читать дальшеуменьшить
были подготовлены дегустационные сеты. Прикольные сыры, особенно на коньяке. Затем заехали посмотрели на хачкары, услышали много интересных историй, затем к старому монастырю с живописными видами на озеро Севан. После был обед в комплексе Нойланд, кухня - восхитительная. Кебаб из раковых шеек обязателен к употреблению! Поедем в следующий раз в Армению, возьмем еще экскурсии в этой компании, у них есть много интересного.
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К
Киселева
У нас была экскурсия на озеро Севан. Ездили на комфортной машине. Гид Ашот интересно рассказывал про места, в которых мы побывали. Дорога сопровождалась приятной беседой и великолепными видами из окна. читать дальшеуменьшить
Также на обед нас завезли в приятное место, кафе на берегу Севана с панорамным видом и, самое главное, всеми традиционными для этой местности блюдами (шашлык из раковых шеек очень вкусный). Во время экскурсии пошел снег, но это не помешало увидеть все красоты Армении. Если хотите посмотреть не только «стандартные» места, но и посетить, например, местную сыроварню - вам точно надо на эту экскурсию.
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Елена
Я не могу назвать путешествие с Ашотом экскурсией. Это именно путешествие. В компании интересного, не скучного, приятного рассказчика. Через пару минут общения с Ашотом, складывается впечатление, что знаешь его уже читать дальшеуменьшить
очень давно. Ашот замечательный организатор. Он связался со мной сразу же после того, как я забронировала экскурсию. Уточнил детали, предложил варианты. Позже, когда я уже прилетела в Ереван, он связывался со мной для уточнения моих планов. У меня уже заранее сложилась абсолютная уверенность в том, что поездка будет великолепной. Так и произошло. Не взирая на погоду. Кстати, Ашот, также, корректировал наш маршрут по ходу движения, для того чтобы минимизировать погодные риски. Но разве может дождь испортить впечатления, когда вокруг горы, Армянское море, а вы на борту комфортабельного лайнера "Lexus", управляемого обаятельным, интеллигентным Ашотом)). Презентация и дегустация на сыроварне - это погружение в особый мир истории воплощения идеи, творчества, величайшего трудолюбия одной армянской семьи. Сыры превосходны! Только положительные эмоции от поездки! Яркие, незабываемые впечатления! Искренне рекомендую!
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Maria
Спасибо большое за экскурсию на Севан и сыроварню! Нам все очень понравилось, Максим - прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы узнали так много нового об Армении, под большим впечатлением! На сыроварне замечательно провели время, прекрасная дегустация необыкновенных сыров с вином, очень гостеприимные хозяева! Мы полностью довольны экскурсией! 👍🏻👍🏻👍🏻
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В
Виктория
Отличная экскурсия! Узнали много интересного про Севан и его окрестности, посмотрели на исторические постройки. Отдельно хотелось бы написать про Сыроварню - фантастически крутое производство выдержанных сыров:) В сочетании с местным вином просто космос! Обязательно вернемся еще:) Огромное спасибо нашему гиду Ирэн и Ашоту за организацию по всем нашим пожеланиям. Очень рекомендую!
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