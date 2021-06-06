Мы отправляемся любоваться заповедными озерными пейзажами на западном побережье Севана, где некогда проходил Великий шелковый путь и где редко бывают туристы. Вы посетите монастырь Айраванк 9 века и услышите легенду о спасении от смертоносного войска Тамерлана. Затем заберетесь на небольшие скалы, чтобы насладиться молчаливой красотой природы и старины.
Недалеко от монастыря находится древнее село Норатус. Здесь мы поговорим о рождении искусства хачкаров, символов армянских святынь. Вы рассмотрите затейливые орнаменты и расшифруете самые примечательные из них. Раскроете, почему хачкары до сих пор не дают покоя ученым и как однажды эти камни спасли местных жителей.
После путешествия в прошлое заедем на маленькую ферму, где мастер-сыровар придумывает и создает необычные сыры: выдержанные в коньяке, смешанные с пряными травами, с разными сортами плесени. Он поделится с вами тонкостями своего ремесла. Вы примете участие в мастер-классе по приготовлению сыра, продегустируете его и узнаете, как называется армянский пармезан (спойлер — не Пармезян. ).
Конечно, мы также остановимся пообедать на берегу Севана — отведать рыбки и фирменного кебаба из раковых шеек.