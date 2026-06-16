Парфюмерная прогулка по Еревану и экскурсия в музей ароматов

Чем пахнет Ереван? Нагретыми на солнце улочками, выпечкой и фруктами, лёгкими коньячными нотками и, конечно, духами. Мы раскроем для вас город не только через архитектуру и историю, но и через
Описание экскурсии
Прогулка по Еревану
Вы увидите:
- Площадь Республики — все здания вокруг построены из розового и белого вулканического туфа, из-за чего Ереван часто называют «Розовым городом»
- Старый город с узкими улочками и аутентичными сооружениями
- Памятник Кара Бале — местному чудаку и символу бескорыстной доброты
- Оперный театр, рядом с которым расположен искусственный водоём — Лебединое озеро
- Каскад — гигантская лестница из 572 ступеней
Музей парфюмерии
Вы осмотрите артефакты и флаконы начала века, советский авангард и винтажные произведения парфюмерных домов Европы и России. Узнаете, как создаются современные авторские ароматы, и заберёте с собой один из парфюмов, сделанных в лаборатории музея.
Организационные детали
- В подарок вы получите парфюм EDP на выбор — 10 мл
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда объединяет гидов, коллекционеров и специалистов, которые много лет занимаются парфюмерией и ее историей. Нас интересует не только сам аромат но и то как через него можно говорить о времени культуре людях и городах.
Входит в следующие категории Еревана
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