Армения скрывает в себе много неизведанного: я покажу вам места, которые точно удивят.
Необычный погреб-пещера, скрытый монастырь, вулканическая гора, спрятанный в лесу водопад и термальный источник — как вам такое? Готовьтесь восхищаться! Этот день вы точно запомните.
Необычный погреб-пещера, скрытый монастырь, вулканическая гора, спрятанный в лесу водопад и термальный источник — как вам такое? Готовьтесь восхищаться! Этот день вы точно запомните.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Погреб дедушки Левона. Однажды жена попросила мужа вырыть ей погреб, и эта работа заняла у него 25 лет. А что из этого получилось — увидите на экскурсии.
- Гора Гутанасар, полностью состоящая из вулканической породы. Неземные ландшафты привлекают сюда многих путешественников, побываете здесь и вы.
- Монастырь Тежаруйк с тысячелетней историей. Он скрыт в лесах Армении, путь к нему не самый простой, но это того стоит. Тайные комнаты, необычная архитектура и красивая природа вокруг — всё это про Тежаруйк.
- Анкаван. Далеко не все жители Армении знают про это место. Глубоко в лесах прячется небольшой, но красивый водопад и термальный источник, в котором мы искупаемся после насыщенного путешествия. Лечебная вода расслабит вас и одновременно придаст сил.
Вы узнаете:
- Как используют потухший вулкан Гутанасар в Армении
- Почему монастыри строят на холмах
- От каких болезней лечат источники Анкавана
- Куда ведут потайные ходы монастыря Тежаруйк
- Почему в 18-19 веках греков переселили в Анкаван
Организационные детали
- Эта экскурсия для физически активных людей и любителей природы. В программе — пеший подъём к монастырю (400 м, сложность средняя) и небольшой 10-минутный треккинг к водопаду.
- Поедем на автомобиле Opel Zafira B. Есть кондиционер, детское кресло (бустер), вода и влажные салфетки. Транспорт вмещает 4 взрослых и 2 детей.
- Отдельно оплачивается входной билет в погреб дедушки Левона (2000 драм/чел.), купание в термальном источнике (5000 драм за группу) и обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Ереване
Здравствуйте, друзья. Я Карен, гид по Армении. Учитель истории, который когда-то поменял образ жизни и работу, чтобы стать счастливым. Мне очень нравится познавать свою страну и делиться своими знаниями и эмоциями с другими. Постоянно путешествую по Армении, хожу в горы, открываю новые места, создаю новые маршруты и делюсь этим с гостями моей страны. Добро пожаловать в Армению!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
6 часов
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.