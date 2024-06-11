Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении

Побывать в пещере дедушки Левона, открыть тайную комнату и найти источник в лесу
Армения скрывает в себе много неизведанного: я покажу вам места, которые точно удивят.

Необычный погреб-пещера, скрытый монастырь, вулканическая гора, спрятанный в лесу водопад и термальный источник — как вам такое? Готовьтесь восхищаться! Этот день вы точно запомните.
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Погреб дедушки Левона. Однажды жена попросила мужа вырыть ей погреб, и эта работа заняла у него 25 лет. А что из этого получилось — увидите на экскурсии.
  • Гора Гутанасар, полностью состоящая из вулканической породы. Неземные ландшафты привлекают сюда многих путешественников, побываете здесь и вы.
  • Монастырь Тежаруйк с тысячелетней историей. Он скрыт в лесах Армении, путь к нему не самый простой, но это того стоит. Тайные комнаты, необычная архитектура и красивая природа вокруг — всё это про Тежаруйк.
  • Анкаван. Далеко не все жители Армении знают про это место. Глубоко в лесах прячется небольшой, но красивый водопад и термальный источник, в котором мы искупаемся после насыщенного путешествия. Лечебная вода расслабит вас и одновременно придаст сил.

Вы узнаете:

  • Как используют потухший вулкан Гутанасар в Армении
  • Почему монастыри строят на холмах
  • От каких болезней лечат источники Анкавана
  • Куда ведут потайные ходы монастыря Тежаруйк
  • Почему в 18-19 веках греков переселили в Анкаван

Организационные детали

  • Эта экскурсия для физически активных людей и любителей природы. В программе — пеший подъём к монастырю (400 м, сложность средняя) и небольшой 10-минутный треккинг к водопаду.
  • Поедем на автомобиле Opel Zafira B. Есть кондиционер, детское кресло (бустер), вода и влажные салфетки. Транспорт вмещает 4 взрослых и 2 детей.
  • Отдельно оплачивается входной билет в погреб дедушки Левона (2000 драм/чел.), купание в термальном источнике (5000 драм за группу) и обед

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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