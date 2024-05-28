1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
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€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
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12 июня в 09:00
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12 часов
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот
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7 часов
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
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€160 за всё до 6 чел.
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8 часов
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Побывать в пещере дедушки Левона, открыть тайную комнату и найти источник в лесу
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10 июня в 09:00
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€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Большое спасибо Шушан и Тиграну за прекрасную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и максимально комфортно. Экскурсия очень насыщенная - посетили
- ЛЛюция2 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Георгий рассказал много интересного об истории своей страны. В салоне автомобиля был создан максимальный комфорт. Один нюанс: думаю, цена за мастер-класс по лавашу очень завышена.
- ССветлана13 марта 2024В начале марта 2024 года мы с мужем были в Ереване как туристы. И попали на экскурсию гида Георгия «характер
- ННиколай4 февраля 2024Большое спасибо Георгию! Мы провели время замечательно! Вся информация была актуальной, интересной. Георгий забрал нас из отеля в точно назначенное
- ИИрина11 января 2024Огромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходной день 01 января 2024
- ЕЕлена16 июля 2023Пещера Левона - Необычное место. Отличается от всех посмотренных ранее туристических объектов. Я в восторге от увиденного. Посмотрите, не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Храм-пещера дедушки Левона»
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