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года, гид и водитель были предельно доброжелательны и сделали мою поездку незабываемой! Пещера мастера Левона - удивительное место! Я так рада, что выбралась туда и своими глазами увидела это чудо! И, конечно, довольна, что удалось побывать в деревне Бжни, увидеть старинную церковь, которой скоро исполнится 1000 лет, побродить по развалинам крепости, когда-то игравшей заметную роль в жизни страны, попробовать минеральную воду из источника Бжни, насладиться солнцем, теплом и прекрасными домашними сладостями, приготовленными самой Шушан! Всем рекомендую эту экскурсию!