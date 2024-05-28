Храм-пещера дедушки Левона – экскурсии в Ереване

Найдено 5 экскурсий в категории «Храм-пещера дедушки Левона» в Ереване, цены от €110. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
12 часов
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Побывать в пещере дедушки Левона, открыть тайную комнату и найти источник в лесу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
    Большое спасибо Шушан и Тиграну за прекрасную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и максимально комфортно. Экскурсия очень насыщенная - посетили
    читать дальше

    целых 5 мест. Отдельное спасибо Шушан за вкусный кофе на пикнике и за помощь с фото. Всем советуем посетить данный тур.

  • Л
    Люция
    2 мая 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    Экскурсия прошла отлично. Георгий рассказал много интересного об истории своей страны. В салоне автомобиля был создан максимальный комфорт. Один нюанс: думаю, цена за мастер-класс по лавашу очень завышена.
  • С
    Светлана
    13 марта 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    В начале марта 2024 года мы с мужем были в Ереване как туристы. И попали на экскурсию гида Георгия «характер
    читать дальше

    Еревана, люди, памятники, ремесла, еда». Экскурсия необычная и очень нам понравилась. Георгий рассказал нам интересные факты о Ереване. Нужно отметить глубокое знание истории Армении. Поразило воображение подземелье мастера Левона, фабрика ковров. И конечно же мы испекли традиционный вкусный армянский лаваш. Благодарим Георгия, желаем успехов!

  • Н
    Николай
    4 февраля 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    Большое спасибо Георгию! Мы провели время замечательно! Вся информация была актуальной, интересной. Георгий забрал нас из отеля в точно назначенное
    читать дальше

    время, ответил на все уточняющие вопросы. Чистое и комфортное авто, аккуратное вождение. Интересная программа. Никогда бы сами мы не добрались в "подземный дворец" Левона Аракеляна. Спасибо дочери и супруге Левона за теплый прием. Каскад, церковь, ковры и мастер-класс по выпечке лаваша - очень понравились! Это действительно авторская и индивидуальная экскурсия. Подходит детям и престарелым людям, не устанут от ходьбы. Ереван - прекрасен!

  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
    Огромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходной день 01 января 2024
    читать дальше

    года, гид и водитель были предельно доброжелательны и сделали мою поездку незабываемой! Пещера мастера Левона - удивительное место! Я так рада, что выбралась туда и своими глазами увидела это чудо! И, конечно, довольна, что удалось побывать в деревне Бжни, увидеть старинную церковь, которой скоро исполнится 1000 лет, побродить по развалинам крепости, когда-то игравшей заметную роль в жизни страны, попробовать минеральную воду из источника Бжни, насладиться солнцем, теплом и прекрасными домашними сладостями, приготовленными самой Шушан! Всем рекомендую эту экскурсию!

    Огромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходнойОгромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходнойОгромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходнойОгромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходнойОгромное спасибо организатору Шушан за прекрасную поездку! Несмотря на то, что я заказала тур на выходной
  • Е
    Елена
    16 июля 2023
    Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
    Пещера Левона - Необычное место. Отличается от всех посмотренных ранее туристических объектов. Я в восторге от увиденного. Посмотрите, не пожалеете
    Пещера Левона - Необычное место. Отличается от всех посмотренных ранее туристических объектов. Я в восторге от увиденного. Посмотрите, не пожалеете

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Храм-пещера дедушки Левона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
  2. Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
  3. Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
  4. Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
  5. Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Храм-пещера дедушки Левона" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 110 до 320. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Храм-пещера дедушки Левона», 18 ⭐ отзывов, цены от €110. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам