Мои заказы

Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана

Не просто прогулка по красивым местам - а настоящее паломничество сквозь время
Этот маршрут — не про километры, а про трансформацию.

Мы пройдём путь от античного размаха к монашеской простоте по дороге, где молчание говорит больше слов.

Начнём от языческого храма Гарни, спустимся в ущелье к Симфонии камней, углубимся в Хосровский заповедник — один из древнейших в мире — и дойдём до заброшенного монастыря Авуц Тар, затерянного среди суровых холмов.
Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана© Левон
Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана© Левон
Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана© Левон

Описание экскурсии

Храм Гарни

Мы начнём путь с эллинистического храма I века — последнего языческого святилища Армении. Я расскажу о Гарни не как о музейном объекте, а как о живом месте силы.

Симфония камней

По крутой тропе спустимся в ущелье реки Азат, где нас встретит природный орган — базальтовые шестигранные колонны, словно выточенные гигантским скульптором. Это место, где природа буквально «звучит».

Хосровский заповедник

Через древние пастбища и заросли шиповника мы попадём на охраняемую территорию. Это один из старейших заповедников планеты, основанный царём Хосровом II в 4 веке. Вы увидите следы дикой природы и, возможно, встретите муфлонов или орлов.

Тропа к Авуц Тар

Поднимемся по старой монашеской тропе. По пути я покажу полуразрушенные караван-сараи и каменные кресты. С каждым шагом пейзаж будет становиться всё более диким и суровым.

Монастырь Авуц Тар (10–13 вв.)

На вершине нас встретят руины монастыря — когда-то процветающего центра отшельничества. Отсюда открывается захватывающий вид на Аждаак, горы Гегама и снежный Арарат на горизонте. Я расскажу о затворниках, живших здесь, и одной из самых старых Библий на армянском языке.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Еревана
8:45–9:15 — храм Гарни
9:15–9:45 — спуск к Симфонии камней
9:45–10:00 — вход в Хосровский заповедник
10:00–11:30 — переход к Авуц Тар через заповедник
11:30–12:30 — монастырь Авуц Тар
12:30–14:00 — обратный путь вниз
14:00–15:00 — отъезд в Ереван, по желанию обед в сельском доме

Организационные детали

  • К участию допускаются дети с 10 лет в сопровождении взрослых и при условии, что ребёнок физически активен и привык к походам
  • Уровень сложности — средний (протяжённость маршрута — 10–12 км, набор высоты — около 500 м)
  • Вам понадобится удобная треккинговая обувь, перекус и 1,5 л воды на человека
  • К Гарни подъедем на комфортабельном Mercedes Benz Viano

Дополнительные расходы

  • Храм Гарни — 1500 драмов
  • Симфония камней — 300 драмов
  • Хосровский заповедник — 5000 драмов
  • Обед по желанию (речная форель) — 6000 драмов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 195 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Старый новый Ереван: Места исполнения желаний
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый новый Ереван: Места исполнения желаний
Попросите древний город о заветном, и он раскроет вам все свои тайны
Начало: На площади Республики
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
от €58 за всё до 10 чел.
Огни ночного Еревана
Пешая
2.5 часа
-
24%
114 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия «Каскада»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€57€75 за всё до 10 чел.
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
На машине
9 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая экскурсия по Еревану, Гарни и Гегарду
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
от €195 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване