Мы пройдём путь от античного размаха к монашеской простоте по дороге, где молчание говорит больше слов.
Начнём от языческого храма Гарни, спустимся в ущелье к Симфонии камней, углубимся в Хосровский заповедник — один из древнейших в мире — и дойдём до заброшенного монастыря Авуц Тар, затерянного среди суровых холмов.
Описание экскурсии
Храм Гарни
Мы начнём путь с эллинистического храма I века — последнего языческого святилища Армении. Я расскажу о Гарни не как о музейном объекте, а как о живом месте силы.
Симфония камней
По крутой тропе спустимся в ущелье реки Азат, где нас встретит природный орган — базальтовые шестигранные колонны, словно выточенные гигантским скульптором. Это место, где природа буквально «звучит».
Хосровский заповедник
Через древние пастбища и заросли шиповника мы попадём на охраняемую территорию. Это один из старейших заповедников планеты, основанный царём Хосровом II в 4 веке. Вы увидите следы дикой природы и, возможно, встретите муфлонов или орлов.
Тропа к Авуц Тар
Поднимемся по старой монашеской тропе. По пути я покажу полуразрушенные караван-сараи и каменные кресты. С каждым шагом пейзаж будет становиться всё более диким и суровым.
Монастырь Авуц Тар (10–13 вв.)
На вершине нас встретят руины монастыря — когда-то процветающего центра отшельничества. Отсюда открывается захватывающий вид на Аждаак, горы Гегама и снежный Арарат на горизонте. Я расскажу о затворниках, живших здесь, и одной из самых старых Библий на армянском языке.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Еревана
8:45–9:15 — храм Гарни
9:15–9:45 — спуск к Симфонии камней
9:45–10:00 — вход в Хосровский заповедник
10:00–11:30 — переход к Авуц Тар через заповедник
11:30–12:30 — монастырь Авуц Тар
12:30–14:00 — обратный путь вниз
14:00–15:00 — отъезд в Ереван, по желанию обед в сельском доме
Организационные детали
- К участию допускаются дети с 10 лет в сопровождении взрослых и при условии, что ребёнок физически активен и привык к походам
- Уровень сложности — средний (протяжённость маршрута — 10–12 км, набор высоты — около 500 м)
- Вам понадобится удобная треккинговая обувь, перекус и 1,5 л воды на человека
- К Гарни подъедем на комфортабельном Mercedes Benz Viano
Дополнительные расходы
- Храм Гарни — 1500 драмов
- Симфония камней — 300 драмов
- Хосровский заповедник — 5000 драмов
- Обед по желанию (речная форель) — 6000 драмов