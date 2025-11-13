Этот маршрут — не про километры, а про трансформацию. Мы пройдём путь от античного размаха к монашеской простоте по дороге, где молчание говорит больше слов. Начнём от языческого храма Гарни, спустимся в ущелье к Симфонии камней, углубимся в Хосровский заповедник — один из древнейших в мире — и дойдём до заброшенного монастыря Авуц Тар, затерянного среди суровых холмов.

Описание экскурсии

Храм Гарни

Мы начнём путь с эллинистического храма I века — последнего языческого святилища Армении. Я расскажу о Гарни не как о музейном объекте, а как о живом месте силы.

Симфония камней

По крутой тропе спустимся в ущелье реки Азат, где нас встретит природный орган — базальтовые шестигранные колонны, словно выточенные гигантским скульптором. Это место, где природа буквально «звучит».

Хосровский заповедник

Через древние пастбища и заросли шиповника мы попадём на охраняемую территорию. Это один из старейших заповедников планеты, основанный царём Хосровом II в 4 веке. Вы увидите следы дикой природы и, возможно, встретите муфлонов или орлов.

Тропа к Авуц Тар

Поднимемся по старой монашеской тропе. По пути я покажу полуразрушенные караван-сараи и каменные кресты. С каждым шагом пейзаж будет становиться всё более диким и суровым.

Монастырь Авуц Тар (10–13 вв.)

На вершине нас встретят руины монастыря — когда-то процветающего центра отшельничества. Отсюда открывается захватывающий вид на Аждаак, горы Гегама и снежный Арарат на горизонте. Я расскажу о затворниках, живших здесь, и одной из самых старых Библий на армянском языке.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Еревана

8:45–9:15 — храм Гарни

9:15–9:45 — спуск к Симфонии камней

9:45–10:00 — вход в Хосровский заповедник

10:00–11:30 — переход к Авуц Тар через заповедник

11:30–12:30 — монастырь Авуц Тар

12:30–14:00 — обратный путь вниз

14:00–15:00 — отъезд в Ереван, по желанию обед в сельском доме

Организационные детали

К участию допускаются дети с 10 лет в сопровождении взрослых и при условии, что ребёнок физически активен и привык к походам

Уровень сложности — средний (протяжённость маршрута — 10–12 км, набор высоты — около 500 м)

Вам понадобится удобная треккинговая обувь, перекус и 1,5 л воды на человека

К Гарни подъедем на комфортабельном Mercedes Benz Viano

