читать дальше потрясающий гид. Наш экскурсовод рассказывал так увлекательно и душевно, что казалось, будто переносишься в прошлое или становишься частью истории Армении. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть красивые места, но и что-то новое и удивительное! Большое спасибо за такой чудесный день! 💖

Побывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманное время и, конечно же,