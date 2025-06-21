Индивидуальная
Почувствовать космос в Ереване
Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
€70 за человека
Групповая
до 20 чел.
Лори: Ахпат, Санаин, Ахтала и заброшенный дворец Арамянца
Увидеть армянские святыни и прикоснуться к малоизвестным страницам истории (из Еревана)
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: во вторник и субботу в 07:30
€34 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана
Не просто прогулка по красивым местам - а настоящее паломничество сквозь время
6 июл в 09:00
7 июл в 08:30
€249 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна21 июня 2025Побывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманное время и, конечно же,
- ССоня20 июня 2025Нарек, спасибо за классную экскурсию! Локация - маст визит
- ММихаил12 мая 2025Отличная экскурсия и локация (для любителей "заброшек" и чего-то не столь "попсового" где были все), видел ее ранее в финале проекта на СТС. Очень понравилось, рад поприсутствовать лично и послушать историю данного научного центра антенных измерений. Рекомендую!
- ППолина17 декабря 2024Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы АрагацБыло интересно
- ООльга26 ноября 2024Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы АрагацНам очень понравилась экскурсия! Очень атмосферный формат, просто представьте - горы, закат, отличный вид на Арарат, большая территория заброшенного научного
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Ереване в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 249. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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