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Экскурсии по заброшенным местам Еревана

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Ереване, цены от €34. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Почувствовать космос в Ереване
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
Почувствовать космос в Ереване
Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
€70 за человека
Лори: Ахпат, Санаин, Ахтала и заброшенный дворец Арамянца
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Лори: Ахпат, Санаин, Ахтала и заброшенный дворец Арамянца
Увидеть армянские святыни и прикоснуться к малоизвестным страницам истории (из Еревана)
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: во вторник и субботу в 07:30
€34 за человека
Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана
Не просто прогулка по красивым местам - а настоящее паломничество сквозь время
6 июл в 09:00
7 июл в 08:30
€249 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    21 июня 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Побывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманное время и, конечно же,
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    потрясающий гид. Наш экскурсовод рассказывал так увлекательно и душевно, что казалось, будто переносишься в прошлое или становишься частью истории Армении. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть красивые места, но и что-то новое и удивительное! Большое спасибо за такой чудесный день! 💖

    Побывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманноеПобывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманноеПобывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманноеПобывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманноеПобывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманноеПобывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманноеПобывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманное
  • С
    Соня
    20 июня 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Нарек, спасибо за классную экскурсию! Локация - маст визит
    Нарек, спасибо за классную экскурсию! Локация - маст визитНарек, спасибо за классную экскурсию! Локация - маст визитНарек, спасибо за классную экскурсию! Локация - маст визит
  • М
    Михаил
    12 мая 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Отличная экскурсия и локация (для любителей "заброшек" и чего-то не столь "попсового" где были все), видел ее ранее в финале проекта на СТС. Очень понравилось, рад поприсутствовать лично и послушать историю данного научного центра антенных измерений. Рекомендую!
    Отличная экскурсия и локация (для любителей "заброшек" и чего-то не столь "попсового" где были все), виделОтличная экскурсия и локация (для любителей "заброшек" и чего-то не столь "попсового" где были все), видел
  • П
    Полина
    17 декабря 2024
    Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
    Было интересно
  • О
    Ольга
    26 ноября 2024
    Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
    Нам очень понравилась экскурсия! Очень атмосферный формат, просто представьте - горы, закат, отличный вид на Арарат, большая территория заброшенного научного
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    центра с огромнейшим телескопом. Непередаваемые эмоции!!! Владимир все нам показал и рассказал, затем устроили перекус в комнате управления телескопом, а после заката спустились в чашу телескопа и смотрели на звездное небо! Большое спасибо команде организаторов, все было супер!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Заброшенные места»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Почувствовать космос в Ереване
  2. Лори: Ахпат, Санаин, Ахтала и заброшенный дворец Арамянца
  3. Пешком к заброшенному монастырю Авуц Тар - из Еревана
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Гарни
  5. Хор Вирап
  6. Гегард
  7. Дилижан
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 249. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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