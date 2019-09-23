6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По следам Великого шёлкового пути

Путь лежит по красивейшей дороге в Арагацотнскую область: вам посчастливится увидеть отрезок Шёлкового пути, где соединялись торговые магистрали, ведущие с востока на запад. Вам встретятся древние каменные мосты, мельницы и караван-сараи той эпохи. Вы узнаете о роли армянских царей в развитии экономических и культурных связей со странами Европы, Азии, Африки, об обычаях, товарах и традициях. И конечно, по дороге вас ждут прекрасные пейзажи.

Свидетельство национальной государственности

На краю ущелья на отвесных скалах вас встретит село Ахцк, которое славится уникальной царской усыпальницей. Вы увидите этот важнейший памятник национальной истории 📖, узнаете о династии Аршакуни и загадках царей-язычников. А также посмотрите на базилику, упоминаемую уже в 606 году, на остатки монументальных сооружений и полюбуетесь видом на Араратскую долину.

Древнейший Аштарак

На высоком берегу реки Касах расположился старинный армянский город 🏙️ Аштарак: вы узнаете историю 📖 этого поселения и обряды местных жителей, прогуляетесь 👣 по старым улочкам и окинете взглядом всё ущелье. Услышите легенды о монастырях Спитакавор и Кармравор и сможете заглянуть в музей 🖼 армянского писателя Перча Прошяна.

Вина Армении

Вы заедете на крупнейший винный завод «Армения Вайн», где услышите об особенностях местного виноделия, посмотрите на винные подвалы, узнаете, как здесь берегут вековые традиции и, конечно, продегустируете качественные армянские вина.

Монастыри над пропастью

Вы отправитесь к средневековым монастырям Оганаванк и Сагмосаванк, возвышающимся над глубоким ущельем: эти места поразят вас не только масштабностью и древностью армянской архитектуры, но и головокружительными горными ⛰️ пейзажами. И может быть, вам улыбнётся удача, и вы понаблюдаете за полётом сокола над каньоном! В Оганаванке я расскажу вам о базилике Сурб Григор ⛰️, где вы увидите один из немногих в Армении иконостасов. А в Сагмосаванке узнаете об истории 📖 этого монастыря с обширным притвором и книгохранилищем 13 века и оцените акустику некоторых залов.

Памятник Армянскому Алфавиту

По дороге вы увидите необычный памятник армянскому алфавиту: я расскажу вам о том, почему в Армении письменность занимает особое место, какие легенды с ней связаны и почему буквы стали культом наравне с хачкарами.

Организационные детали

Выезд из центра Еревана, возможен трансфер от/до отеля (оговаривается дополнительно)

Дополнительные расходы