6 отзывов оставили туристы

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Ю Юлия читать дальше уменьшить одной локации к другой. Тигран очень внимательный и интересный собеседник. Его познания в разных областях глубоки и обстоятельны. На любой вопрос можно получить развёрнутый ответ. После этой экскурсии мы решили поехать и на другую вместе Тиграном. И не прогадали! Наше путешествие с Тиграном было замечательным. Исторические события в изложении Тиграна оживают, становятся понятнее и ближе. Информации много, но маршрут составлен так, что есть время отдохнуть во время переезда от Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Яна Очень продуманная экскурсия, гид-очень тактичный человек, сумевший создать комфортную обстановку для всех участников вояжа. Сразу видно, что Тигран живёт своей работой, он легко отвечает на вопросы, заданные во время поездки, повествование выстроено интересно, много удивительных фактов, связанных с историей Армении в контексте истории мировой, умело вплетены в рассказ) Большое спасибо) Будем в Ереване, обязательно опробуем и другие маршруты Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виталий Интересная эккскурсия, узнали много исторических и географических событий, немного выучили армянский алфавит. Спрашивайте Тиграна по всем интересующим вопросам, он хорошо знает предмет, эрудирован, но немножко скромный в том плане, чтобы не перезагрузить информацией.

Рекомендуем сирийский ресторан (куХня сирийских армян), очень вкусно.

Тигран, большое спасибо за проведённые экскурсии!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Валерий Пишу отзыв спустя практически год после поездки с Тиграном.



Увлекательнейшее путешествие по местам исторической родины, ни с чем не сравнимые виды природы и мест с богатейшей историей, а также восхитительные рассказы об их прошлом и настоящем - одна из луших моих экскурсионных поездок такого рода (в "анамнезе" порядка 60 посещенных стран на 5 континентах).



Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Георгий Познавательная экскурсия и необычный маршрут с захватывающими видами! Фотографии получаются поистине сказочными. Можно увидеть сразу много мест на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому маршрут не утомителен и подойдёт даже детям. Гид - отличный рассказчик с богатыми знаниями. Рекомендуем эту экскурсию всем-всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет