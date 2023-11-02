6 отзывов оставили туристы

Живописная дорога, древние обители и поселения над ущельями — это путешествие буквально перенесёт вас в прошлое Армении.
Вы проедете по отрезку Великого шёлкового пути, прикоснётесь к истокам армянской народности, побываете в легендарных монастырях и узнаете о первых виноградниках на Араратской земле.
Вы проедете по отрезку Великого шёлкового пути, прикоснётесь к истокам армянской народности, побываете в легендарных монастырях и узнаете о первых виноградниках на Араратской земле.
Описание экскурсии
Путешествие проходит по территории Арагацотнской области: там, где пролегал отрезок Шёлкового пути и соединялись торговые магистрали. Древние каменные мосты и мельницы по пути напомнят о той эпохе. А я подробно расскажу об экономических и культурных связях со странами Европы, Азии, Африки, обычаях, товарах и традициях.
Cело Ахцк (~40 минут)
- Здесь находится уникальная царская усыпальница — важнейший памятник истории
- Вы услышите рассказ о династии Аршакуни и загадках царей-язычников
- Увидите базилику, первое упоминание о которой датируется 606 годом
- И полюбуетесь видом на Араратскую долину
Древнейший Аштарак (~1 час 20 минут)
- Вы прогуляетесь по старым улочкам и узнаете историю этого поселения и обряды его жителей
- Увидите панорамный вид всего ущелья
- Услышите легенды о монастырях Спитакавор и Кармравор
- При желании сможете заглянуть в музей армянского писателя Перча Прошяна
Монастыри над пропастью (~2 часа)
- Древние обители поразят вас не только масштабностью архитектуры, но и головокружительными пейзажами
- В Оганаванке вы узнаете о базилике Сурб Григор и увидите один из немногих в Армении иконостасов
- В Сагмосаванке вас ждёт история монастыря с обширным притвором и книгохранилищем 13 века
- А ещё вы оцените уникальную акустику его залов
Памятник армянскому алфавиту
- По дороге вы увидите необычный памятник, посвящённый армянскому алфавиту
- И поймёте, почему сохранение традиций письменности так важно для Армении
- Я расскажу, какие легенды с ней связаны и почему буквы стали настоящим культом
Вина Армении (~1 час)
- На обратном пути заедем на крупнейший винный завод «Армения Вайн»
- Вы увидите винные подвалы и узнаете, как здесь берегут вековые традиции
- Местный гид расскажет об особенностях локального виноделия
- А в завершение визита — дегустация качественных армянских вин
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Вход на винный завод и дегустация: от €12
- Посещение музея Перча Прошяна: по желанию, €2 с чел.
- Обед: по предзаказу, €8-15 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 1008 туристов
По профессии я — географ, а ещё я человек, влюблённый в Армению. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Также я организую обучающие фототуры, где научу не только видеть прекрасное, но и передавать увиденное через фотографии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Наше путешествие с Тиграном было замечательным. Исторические события в изложении Тиграна оживают, становятся понятнее и ближе. Информации много, но маршрут составлен так, что есть время отдохнуть во время переезда от
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Я
Очень продуманная экскурсия, гид-очень тактичный человек, сумевший создать комфортную обстановку для всех участников вояжа. Сразу видно, что Тигран живёт своей работой, он легко отвечает на вопросы, заданные во время поездки, повествование выстроено интересно, много удивительных фактов, связанных с историей Армении в контексте истории мировой, умело вплетены в рассказ) Большое спасибо) Будем в Ереване, обязательно опробуем и другие маршруты
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Интересная эккскурсия, узнали много исторических и географических событий, немного выучили армянский алфавит. Спрашивайте Тиграна по всем интересующим вопросам, он хорошо знает предмет, эрудирован, но немножко скромный в том плане, чтобы не перезагрузить информацией.
Рекомендуем сирийский ресторан (куХня сирийских армян), очень вкусно.
Тигран, большое спасибо за проведённые экскурсии!!!
Рекомендуем сирийский ресторан (куХня сирийских армян), очень вкусно.
Тигран, большое спасибо за проведённые экскурсии!!!
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Пишу отзыв спустя практически год после поездки с Тиграном.
Увлекательнейшее путешествие по местам исторической родины, ни с чем не сравнимые виды природы и мест с богатейшей историей, а также восхитительные рассказы об их прошлом и настоящем - одна из луших моих экскурсионных поездок такого рода (в "анамнезе" порядка 60 посещенных стран на 5 континентах).
Спасибо!
Увлекательнейшее путешествие по местам исторической родины, ни с чем не сравнимые виды природы и мест с богатейшей историей, а также восхитительные рассказы об их прошлом и настоящем - одна из луших моих экскурсионных поездок такого рода (в "анамнезе" порядка 60 посещенных стран на 5 континентах).
Спасибо!
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Г
Познавательная экскурсия и необычный маршрут с захватывающими видами! Фотографии получаются поистине сказочными. Можно увидеть сразу много мест на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому маршрут не утомителен и подойдёт даже детям. Гид - отличный рассказчик с богатыми знаниями. Рекомендуем эту экскурсию всем-всем!
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И
Нам очень понравилась экскурсия Тиграна. Продуманный маршрут, интересный рассказ, красивейшие места, которые сами бы не нашли. Тигран - очень интеллигентный, невероятно образованный, очень многое знающий гид. Благодаря Тиграну, мы больше поняли и полюбили Армению. Обязательно вернемся еще! Спасибо!
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