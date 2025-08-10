Индивидуальная
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Погрузитесь в атмосферу Армении: вулкан, горнолыжный курорт и высокогорное озеро. Насладитесь видами и историей в одном туре
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гарни, Гегард и Симфония камней
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
от €189
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Путешествие в Лори - это возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя дендропарк «Сочут», крепость Лори-Берд и многое другое
Начало: На площади Республики или у вашего отеля
от €272
€340 за всё до 10 чел.
- ААлександра10 августа 2025Великолепная экскурсия по Лорийской области от Ованнеса! Узнали очень много об истории региона и Армении в целом! Остались только приятные воспоминания)
- ААнна6 мая 2025отличная экскурсия. Ованнес очень интересно рассказывает и не только по теме экскурсии, но и о достопримечательностях, которые попадаются по дороге. Потрясающе красивая природа - очень отличается от остальной части страны.
- ААлександра11 мая 2024Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали
