На цветение – экскурсии в Ереване

Найдено 5 экскурсий в категории «На цветение» в Ереване, цены от €120, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Великолепие южной Армении
На машине
8 часов
81 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
На машине
5 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Погрузитесь в атмосферу Армении: вулкан, горнолыжный курорт и высокогорное озеро. Насладитесь видами и историей в одном туре
11 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
На машине
5 часов
656 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Моя добродушная Армения
На машине
7 часов
-
35%
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €189€290 за всё до 6 чел.
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
На машине
12 часов
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Путешествие в Лори - это возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя дендропарк «Сочут», крепость Лори-Берд и многое другое
Начало: На площади Республики или у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €272€340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 августа 2025
    Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
    Великолепная экскурсия по Лорийской области от Ованнеса! Узнали очень много об истории региона и Армении в целом! Остались только приятные воспоминания)
  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
    отличная экскурсия. Ованнес очень интересно рассказывает и не только по теме экскурсии, но и о достопримечательностях, которые попадаются по дороге. Потрясающе красивая природа - очень отличается от остальной части страны.
  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
    Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали
    читать дальше

    про Армению и ее историю. Нам очень понравились крепость и красивые виды Лори. Это необычный маршрут и особенно будет интересен тем кто уже многое видел в Армении. Спасибо Ованесу за его старания и интерес, с которым он рассказывает.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На цветение»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Великолепие южной Армении
  2. Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
  3. Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
  4. Моя добродушная Армения
  5. Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Хор Вирап
  7. Гарни
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в декабре 2025
Сейчас в Ереване в категории "На цветение" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 272 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 806 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ереване на 2025 год на цветение, 806 ⭐ отзывов, цены от €120. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль