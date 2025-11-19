Посетить собор Эчмиадзин, Звартноц, церкви Гаянэ и Рипсимэ
Вы погрузитесь в духовное сердце Армении и прикоснётесь к святыням, с которых начиналась история христианства в стране.
Экскурсия подарит не только эстетическое и душевное переживание, но и глубокое понимание того, как формировалась армянская христианская идентичность, почему эти храмы стали частью наследия ЮНЕСКО и какие тайны до сих пор хранят их каменные стены.
Описание экскурсии
Эчмиадзинский кафедральный собор (50–60 мин.)
Это не просто храм — это первый христианский кафедральный собор в мире, возведённый в 301 году. Название «Эчмиадзин» означает «Сошёл Единородный»: по преданию, именно здесь Христос указал Григорию Просветителю место для строительства. Сегодня на территории комплекса находится резиденция Католикоса всех армян.
Церковь Святой Рипсимэ (20–30 мин.)
Вы увидите один из самых гармоничных памятников раннехристианской эпохи. Здесь сохранились древние резные надписи на камне — с редкими историческими сведениями.
Церковь Святой Гаянэ (20–30 мин.)
Продолжение истории христианских мучениц и образец архитектурной гармонии. В храме часто проходят обряды венчания — считается, что святая покровительствует влюблённым.
Храм Звартноц (30–40 мин.)
Звартноц — утраченное чудо армянской архитектуры. Его руины до сих пор вдохновляют архитекторов, а воссозданные колонны поражают современных инженеров. Мы осмотрим руины снаружи и обсудим версии гибели этого великого храма.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter, Higer, Neoplan
В стоимость входит: трансфер с Wi-Fi, экскурсия на английском и русском последовательно, вода и булочки, входные билеты, страхование пассажиров
Отдельно оплачивается обед — 3 900 AMD—4 900 AMD (€9—11)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.