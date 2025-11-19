Вы погрузитесь в духовное сердце Армении и прикоснётесь к святыням, с которых начиналась история христианства в стране. Экскурсия подарит не только эстетическое и душевное переживание, но и глубокое понимание того, как формировалась армянская христианская идентичность, почему эти храмы стали частью наследия ЮНЕСКО и какие тайны до сих пор хранят их каменные стены.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Эчмиадзинский кафедральный собор (50–60 мин.)

Это не просто храм — это первый христианский кафедральный собор в мире, возведённый в 301 году. Название «Эчмиадзин» означает «Сошёл Единородный»: по преданию, именно здесь Христос указал Григорию Просветителю место для строительства. Сегодня на территории комплекса находится резиденция Католикоса всех армян.

Церковь Святой Рипсимэ (20–30 мин.)

Вы увидите один из самых гармоничных памятников раннехристианской эпохи. Здесь сохранились древние резные надписи на камне — с редкими историческими сведениями.

Церковь Святой Гаянэ (20–30 мин.)

Продолжение истории христианских мучениц и образец архитектурной гармонии. В храме часто проходят обряды венчания — считается, что святая покровительствует влюблённым.

Храм Звартноц (30–40 мин.)

Звартноц — утраченное чудо армянской архитектуры. Его руины до сих пор вдохновляют архитекторов, а воссозданные колонны поражают современных инженеров. Мы осмотрим руины снаружи и обсудим версии гибели этого великого храма.

Организационные детали