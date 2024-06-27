Покататься на джипах в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Ереване, цены от €216, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Джип-тур на гору Димац с пикником
На машине
Джиппинг
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Вместо джипа на гору Димац можно подняться на квадроциклах (стоимость обсуждается дополнительно)»
Завтра в 09:00
26 июля в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
На машине
Джиппинг
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
Побывать в одном и самых диких и живописных мест Армении (джип-тур + восхождение на гору)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на внедорожнике»
27 июля в 08:00
28 июля в 08:00
299 за всё до 3 чел.
Подъём на гору Димац на внедорожнике
На машине
Джиппинг
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Из Еревана - за умеренной дозой адреналина и шикарными видами гор
«Провожу экскурсию на своём джипе Nissan Xterra»
26 июля в 09:00
30 июля в 09:00
240216 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    27 июня 2024
    Джип-тур на гору Димац с пикником
    Озеро Севан и монастырь Севанаванк - это, конечно, непередаваемо, но все меркнет после посещение горы Димац. Очень рекомендую всем, кто
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    приехал в Армению побывать в этих местах! Мы попробовали настоящий суровый джипинг, увидели водопад и попробовали наивкуснейший шашлык Виды просто невероятные. Это места, из которого просто не хочется уезжать. Несколько часов на вершине пролетели как один миг. Очень хочется вернуться туда еще раз. Отдельное спасибо нашему гиду, Ваграму, который рассказывал очень много интересного про историю и культуру Армении. Однозначный must visit!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Джиппинг»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур на гору Димац с пикником
  2. Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
  3. Подъём на гору Димац на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гора Арарат
  7. Хор Вирап
  8. Гарни
  9. Эчмиадзин
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2024
Сейчас в Ереване в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 216 до 325 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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