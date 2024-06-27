9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Вместо джипа на гору Димац можно подняться на квадроциклах (стоимость обсуждается дополнительно)»
Завтра в 09:00
26 июля в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
Побывать в одном и самых диких и живописных мест Армении (джип-тур + восхождение на гору)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на внедорожнике»
27 июля в 08:00
28 июля в 08:00
€299 за всё до 3 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Из Еревана - за умеренной дозой адреналина и шикарными видами гор
«Провожу экскурсию на своём джипе Nissan Xterra»
26 июля в 09:00
30 июля в 09:00
240€216 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил27 июня 2024Озеро Севан и монастырь Севанаванк - это, конечно, непередаваемо, но все меркнет после посещение горы Димац. Очень рекомендую всем, кто
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Джиппинг»
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