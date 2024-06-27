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приехал в Армению побывать в этих местах! Мы попробовали настоящий суровый джипинг, увидели водопад и попробовали наивкуснейший шашлык Виды просто невероятные. Это места, из которого просто не хочется уезжать. Несколько часов на вершине пролетели как один миг. Очень хочется вернуться туда еще раз. Отдельное спасибо нашему гиду, Ваграму, который рассказывал очень много интересного про историю и культуру Армении. Однозначный must visit!