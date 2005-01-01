Памятник армянскому алфавиту

Памятник-алфавит расположен по дороге к горе Арагац, в Араратском регионе. Построен в честь 1600-летия в 2005 году. Прекрасное место для прогулок, фотосессий и пикника.

Средневековая Лорийская крепость

Долгие века крепость Лори была форпостом, но в XIII веке её уничтожили татаро-монгольские войска. В современном виде от крепости остались лишь развалины, богатая история 📖 и красивая природа вокруг.

Монастырь Одзун

Ещё один пункт нашей экскурсии 🧭 — монастырь Одзун расположен на высоком склоне в одноименной деревне. Датирован VI веком н. э. и много раз реконструировался. После смотра монастыря можно прогуляться 👣 и взглянуть на деревенскую жизнь.

Организационные детали: