Вы отправитесь к югу Армении, где местная природа и история раскрываются особенно ярко.
За один день вы увидите монастырь Нораванк среди красных скал, пролетите над Воротанским ущельем по канатной дороге «Крылья Татева» и окажетесь в одном из главных духовных центров страны — Татеве.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Еревана — ранний старт и дорога на юг страны
8:00–10:30 — путь к Нораванку — живописная дорога через горные районы
10:30–11:30 — Нораванк — монастырь среди красных скал, барельефы мастера Момика
11:30–13:30 — переезд к Татеву — дорога к Воротанскому ущелью с остановкой на обед
13:30–14:00 — «Крылья Татева» — 12-минутный полёт по самой длинной реверсивной канатной дороге
14:00–15:30 — монастырь Татев — прогулка по комплексу, столб Гавазан и панорамы ущелья
15:30–16:00 — обратная поездка на канатной дороге
16:00–19:00 — возвращение в Ереван — дорога обратно с короткими остановками
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Toyota Alphard, Toyota Vellfire, Mercedes Viano или микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Каждому участнику — бутилированная вода
- Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу «Крылья Татева» — 9000 драмов (~$23) за чел., обед в местном ресторане по меню, личные расходы (сувениры, фото и дополнительные услуги)
- С вами будут двое сотрудников нашей команды: профессиональный гид (язык общения — русский или английский) и водитель
в среду и субботу в 08:00 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€71
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Вазгена Саргсяна
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4844 туристов
Наша компания много лет занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении. Мы создаём экскурсии исходя из трёх ключевых принципов: индивидуальный подход к каждому гостю, высокий уровень комфорта и полное погружение в
€71 за человека