По югу Армении: из Еревана в Нораванк и Татев

Красные скалы, монастыри и полёт над ущельем - за один насыщенный день
Вы отправитесь к югу Армении, где местная природа и история раскрываются особенно ярко.

За один день вы увидите монастырь Нораванк среди красных скал, пролетите над Воротанским ущельем по канатной дороге «Крылья Татева» и окажетесь в одном из главных духовных центров страны — Татеве.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Еревана — ранний старт и дорога на юг страны

8:00–10:30 — путь к Нораванку — живописная дорога через горные районы

10:30–11:30 — Нораванк — монастырь среди красных скал, барельефы мастера Момика

11:30–13:30 — переезд к Татеву — дорога к Воротанскому ущелью с остановкой на обед

13:30–14:00 — «Крылья Татева» — 12-минутный полёт по самой длинной реверсивной канатной дороге

14:00–15:30 — монастырь Татев — прогулка по комплексу, столб Гавазан и панорамы ущелья

15:30–16:00 — обратная поездка на канатной дороге

16:00–19:00 — возвращение в Ереван — дорога обратно с короткими остановками

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Toyota Alphard, Toyota Vellfire, Mercedes Viano или микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Каждому участнику — бутилированная вода
  • Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу «Крылья Татева» — 9000 драмов (~$23) за чел., обед в местном ресторане по меню, личные расходы (сувениры, фото и дополнительные услуги)
  • С вами будут двое сотрудников нашей команды: профессиональный гид (язык общения — русский или английский) и водитель

в среду и субботу в 08:00 и 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€71
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Вазгена Саргсяна
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4844 туристов
Наша компания много лет занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении. Мы создаём экскурсии исходя из трёх ключевых принципов: индивидуальный подход к каждому гостю, высокий уровень комфорта и полное погружение в
культуру. Нам важно, чтобы вы не просто увидели страну, а почувствовали её атмосферу, тепло и душу. Безопасность и надёжная организация — приоритет на каждом этапе поездки. Наша команда объединяет профессиональных гидов, водителей, фотографов и организаторов мероприятий. Мы предлагаем экскурсии и туры по всей Армении — от древних монастырей и горных каньонов до ремесленных деревень и живописных курортов. Исторические и культурные туры, гастрономические маршруты, этнографические и природные путешествия, а также специальные туры с элементами приключений и отдыха на природе — всё это к нам! Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!

