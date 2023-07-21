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как и тепло, отзывчивость и гостеприимство местных жителей. После университета я выбрал путь в туризме: работал менеджером, водителем, гидом, год провёл на Кипре, где освоил английский, а с 2018 года сам организую комфортные туры по Армении на собственных минивэнах и седане. Провожу классические экскурсии по главным достопримечательностям страны, делая акцент на удобстве и внимании к деталям. Также организую однодневные и многодневные поездки в Грузию, где живут мои родственники — это редкость среди частных гидов, такие маршруты чаще предлагают только компании. Для меня важно, чтобы путешествие было не только насыщенным, но и по-настоящему приятным.