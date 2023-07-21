Ереван — это сплав старинной и современной архитектуры, ремесел, вкусной кухни и доброжелательных жителей.
Приглашаю в этом убедиться! Вы посетите церковь 19 века и советский монументальный комплекс «Каскад», «подземный дворец» мастера Левона и музей ковров. А также испечете в тандыре традиционный армянский лаваш.
Приглашаю в этом убедиться! Вы посетите церковь 19 века и советский монументальный комплекс «Каскад», «подземный дворец» мастера Левона и музей ковров. А также испечете в тандыре традиционный армянский лаваш.
Описание мастер-класса
Такой разный Ереван
Я приготовил для вас маршрут, раскрывающий самобытный характер Еревана. В программе экскурсии:
- Подземелье мастера Левона — мы посетим «подземный дворец» местного жителя Левона Аракеляна. Более 20 лет назад жена попросила его построить в доме погреб. С годами он вырос до настоящего произведения искусства. Вы осмотрите семь комнат, соединенных коридорами и лестницами. А также многочисленные украшения на стенах и потолках.
- Монумент «Каскад» — вы оцените грандиозный архитектурно-монументальный комплекс, состоящий из лестниц, клумб, открытых террас и фонтанов. Я расскажу об этапах реализации этого масштабного проекта.
- Церковь Святого Саркиса — мы осмотрим снаружи и изнутри старинную церковь, возведенную в 1842 году. Я поделюсь историей жизни Святого Саркиса и раскрою, почему в посвященный ему день армянские девушки не пьют воду.
- Музей Ковров — мы заглянем в уютный музей и поговорим о традициях армянского ковроткачества.
- Мастер-класс по приготовлению лаваша* — в компании профессионального повара вы испечете в тандыре настоящий армянский лаваш.
Организационные детали
- Поедем на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda
- Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии
Что входит в стоимость, а что нет:
- Включено:
— Угощение в машине, кофе или чай
— Бесплатный Wi-Fi
— Встреча и доставка в отель
— Детское кресло
— Зарядки для телефонов
— Одноразовые приборы
— Одеяла, подушки и зонтики
- Не включено:
— Обед оплачивается отдельно, я посоветую вам хороший ресторан
— Билеты в Подземелье мастера Левона — 1500 драмов
— Билеты в Музей ковров
— Мастер-класс по лавашу — 15 000 драмов (для одного и до 6 чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 941 туриста
Я родился и вырос в Ереване, знаю почти все закоулки этого древнего города. Уникальная армянская архитектура — от туфа до сочетания старых и новых форм — влюбляет с первого взгляда,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Георгий очень основательный и ответственный гид. Всё было распланировано до мелочей, чувствовалась забота о комфорте клиентов. Грамотный рассказ и свободное время, чтобы погулять и пофотографироваться, были отлично сбалансированы. Всё, что заявлено в описании к экскурсии, было выполнено на 100%.
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Это было потрясающе! Интереснейшая экскурсия, очень внимательный и доброжелательный гид Георгий.
Ощутили себя вип-гостями) У Георгия в автомобиле - приготовлена для гостей вода, кофе, напитки, детям - конфеты, влажные салфетки.
Прекрасный рассказчик
Ощутили себя вип-гостями) У Георгия в автомобиле - приготовлена для гостей вода, кофе, напитки, детям - конфеты, влажные салфетки.
Прекрасный рассказчик
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Н
Большое спасибо Георгию! Мы провели время замечательно! Вся информация была актуальной, интересной. Георгий забрал нас из отеля в точно назначенное время, ответил на все уточняющие вопросы. Чистое и комфортное авто,
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С
В начале марта 2024 года мы с мужем были в Ереване как туристы. И попали на экскурсию гида Георгия «характер Еревана, люди, памятники, ремесла, еда». Экскурсия необычная и очень нам
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Экскурсия мне очень понравилась.
Во-первых, мы посетили не раскрученные места. Гид очень подробно и интересно рассказал о каждом!
Во-вторых мы сами поучаствовали в интересном мастер классе по выпечке лаваша.
Экскурсия очень удачно скомпонована, несмотря на снег, нам было удобно и комфортно перемещаться.
Гид угостил нас очень вкусным кофе и много рассказал о истории Еревана!
Реально очень классная экскурсия, от души рекомендую!
Во-первых, мы посетили не раскрученные места. Гид очень подробно и интересно рассказал о каждом!
Во-вторых мы сами поучаствовали в интересном мастер классе по выпечке лаваша.
Экскурсия очень удачно скомпонована, несмотря на снег, нам было удобно и комфортно перемещаться.
Гид угостил нас очень вкусным кофе и много рассказал о истории Еревана!
Реально очень классная экскурсия, от души рекомендую!
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Спасибо Георгию за очень интересную экскурсию, все было очень комфортно, много интересных фактов узнали из истории Армении, удобно был составлен маршрут и по ходу Георгий отвечал на вопросы и очень приятно слушать его. Георгий порекомендовал еще значимые места в путешествии, была возможность обращаться с вопросами, большое ему спасибо за внимание
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