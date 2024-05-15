Музей геноцида армян – экскурсии в Ереване

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей геноцида армян» в Ереване, цены от €15, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Величественный Ереван
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
23 отзыва
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Ереван - любовь с первого взгляда
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
24 отзыва
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oleg
    15 мая 2024
    Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
    Вместе с женой мы прошли маршрутом Контрастного Еревана под предводительством Арсена. Мы словно увидели город глазами местного жителя с его
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    изнанки: без пафоса и наносного щегольства. Аналогичное ощущение и от самого Арсена - родное, с искрой иронии и доброго юмора, с тонким ароматом коньяка. Последнее исключительно в смысле нашего не сбывшегося желания распить бутылочку Арарата в его компании.

  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    За что полюбить Ереван
    Прекрасный человек и профессионал своего дела Николай Иванович провел интересную экскурсию спасибо 🙏
  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Величественный Ереван
    Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
  • Я
    Яна
    8 мая 2024
    Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
    Марта- замечательный рассказчик, с большой любовью к городу рассказала нам об истории, семейных традициях, укладе жизни. Провела по интересным, колоритным местам. Очень рекомендую!
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    За что полюбить Ереван
    Хочу поблагодарить нашего гида Гургена за прекрасную экскурсию, которую он для нас провёл. Человек, глубоко погружённый в историю Армении и её народа, много знающий и об истории Еревана и о его современной жизни. Получилось необычно и очень познавательно.
  • А
    Алина
    5 мая 2024
    Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
    Арсен прекрасный рассказчик. Нам было интересно!
  • O
    Olga
    1 мая 2024
    За что полюбить Ереван
    Огромное спасибо Гургену за прекрасно организованную экскурсию! Нам понравилось, что он учел все наши пожелания - и по времени, и
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    по использованию автомобиля, был пунктуален и внимателен. Экскурсию для нас провел замечательный, знающий, интеллигентный Виген! Спасибо ему, что посвятил нас в историю Армении и Еревана, показал весь город, рассказал разные интересные факты и даже тайны, которых не найдешь в путеводителях. А еще он преподнес нам сюрприз: достал из сумки дудук, и этот древний инструмент запел в его руках трогательную печальную мелодию, это было невозможно прекрасно! Спасибо, спасибо, друзья, вы влюбили нас в Ереван! Ольга, Эстония

  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    Ереван - любовь с первого взгляда
    Отличная экскурсия. Экскурсовод очень понравился, рассказывал интересно, эмоционально, тактично.
  • Д
    Дарья
    29 января 2024
    Величественный Ереван
    Качество оказанной услуги на высоте. Интересный рассказ от гида об истории Армении и достопримечательностях Еревана, комфортабельный автомобиль и сопутствующие услуги (напитки, местные конфетки) оставили самые положительные эмоции. Григорию спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Музей геноцида армян»

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Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Музей геноцида армян" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 90 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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