1 чел.
По популярности
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg15 мая 2024Вместе с женой мы прошли маршрутом Контрастного Еревана под предводительством Арсена. Мы словно увидели город глазами местного жителя с его
- ВВиктория13 мая 2024Прекрасный человек и профессионал своего дела Николай Иванович провел интересную экскурсию спасибо 🙏
- ЛЛилия9 мая 2024Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
- ЯЯна8 мая 2024Марта- замечательный рассказчик, с большой любовью к городу рассказала нам об истории, семейных традициях, укладе жизни. Провела по интересным, колоритным местам. Очень рекомендую!
- ССергей6 мая 2024Хочу поблагодарить нашего гида Гургена за прекрасную экскурсию, которую он для нас провёл. Человек, глубоко погружённый в историю Армении и её народа, много знающий и об истории Еревана и о его современной жизни. Получилось необычно и очень познавательно.
- ААлина5 мая 2024Арсен прекрасный рассказчик. Нам было интересно!
- OOlga1 мая 2024Огромное спасибо Гургену за прекрасно организованную экскурсию! Нам понравилось, что он учел все наши пожелания - и по времени, и
- ННиколай16 апреля 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод очень понравился, рассказывал интересно, эмоционально, тактично.
- ДДарья29 января 2024Качество оказанной услуги на высоте. Интересный рассказ от гида об истории Армении и достопримечательностях Еревана, комфортабельный автомобиль и сопутствующие услуги (напитки, местные конфетки) оставили самые положительные эмоции. Григорию спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Музей геноцида армян»
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