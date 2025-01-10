Шопинг в Ереване: сувениры, одежда, винтаж и не только

Уже выполнили культурную программу? Пора отправиться на поиски аутентичных и памятных вещей
Шопинг может быть разным.

Наша поездка именно об этом: сувениры, изделия народных промыслов, антиквариат, одежда локальных брендов и винтаж, а также всем известные мировые марки масс-маркета и люкса и, конечно, продуктовый рынок с местными вкусностями будут на нашем пути. Либо сосредоточимся на чём-то одном, либо выполним программу-максимум.
5
1 отзыв
Шопинг в Ереване: сувениры, одежда, винтаж и не только
Шопинг в Ереване: сувениры, одежда, винтаж и не только
Шопинг в Ереване: сувениры, одежда, винтаж и не только
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Рынок «Вернисаж» — одно из самых известных мест для покупки уникальных сувениров, антиквариата и изделий народного искусства. Здесь вы найдёте разнообразные вещицы, которые останутся на память о поездке.

Прогулка по улице Абовяна — одной из главных торговых улиц города, где расположены магазины одежды, аксессуаров и винтажных предметов. Это отличное место для поиска модных трендов и необычных вещей.

Рынок «Пак Шука» — расположенный в самом центре города на проспекте Маштоца и построенный в советское время, он известен своим масштабами и атмосферой. Рынок был построен в советское время и служил главным местом для покупки свежих продуктов, специй, сухофруктов и других товаров.

ТЦ «Далма Гардън Молл» — крупнейший торговый центр Еревана. Вас ждут магазины известных брендов, разнообразные бутики, а также уютные кафе и рестораны.

Организационные детали

  • В шопинг-туре вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды
  • В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на автомобиле Toyota Alphard (детских кресел нет)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
10 янв 2025
Экскурсию «Шопинг в Ереване: сувениры, одежда, винтаж и не только» для меня проводила гид Астхик. Это был прекрасный день! Накануне организатор Тигран спросил о моих предпочтениях и, учитывая место моего
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проживания в центре Еревана, передал предложение гида провести пешеходную экскурсию. Астхик составила маршрут прямо для меня. По ходу прогулки она также рассказывала кратко, но полно о местах, которые мы проходили. И даже прокатились в городском автобусе. И познакомились с местным ювелиром Шушан. Не стоит думать, что эта экскурсия только про шоппинг. Это и про город, и о том, как жители Еревана сохраняют через винтаж, антиквариат и ремесленные традиции свою историю. Короче, всем рекомендую.

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