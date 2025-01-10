Шопинг может быть разным. Наша поездка именно об этом: сувениры, изделия народных промыслов, антиквариат, одежда локальных брендов и винтаж, а также всем известные мировые марки масс-маркета и люкса и, конечно, продуктовый рынок с местными вкусностями будут на нашем пути. Либо сосредоточимся на чём-то одном, либо выполним программу-максимум.

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за 1-3 человека или €17 за человека, если вас больше

от €67 за 1-3 человека или €17 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Рынок «Вернисаж» — одно из самых известных мест для покупки уникальных сувениров, антиквариата и изделий народного искусства. Здесь вы найдёте разнообразные вещицы, которые останутся на память о поездке.

Прогулка по улице Абовяна — одной из главных торговых улиц города, где расположены магазины одежды, аксессуаров и винтажных предметов. Это отличное место для поиска модных трендов и необычных вещей.

Рынок «Пак Шука» — расположенный в самом центре города на проспекте Маштоца и построенный в советское время, он известен своим масштабами и атмосферой. Рынок был построен в советское время и служил главным местом для покупки свежих продуктов, специй, сухофруктов и других товаров.

ТЦ «Далма Гардън Молл» — крупнейший торговый центр Еревана. Вас ждут магазины известных брендов, разнообразные бутики, а также уютные кафе и рестораны.

Организационные детали