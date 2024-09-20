Хотелось бы вам оказаться в музее диковинных вещиц, каждую из которых можно купить? Винтажные лавочки Еревана именно такие. Конечно, речь об аутентичных магазинах армянского хендмейда, подземных моллах, блошиных рынках. Мы знаем, где искать подобные места, разбираемся в их ценах и ассортименте. Отведём вас туда, где живут уникальные вещи.

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Описание экскурсии

Улица Абовяна. Посетим 3 абсолютно разных магазинчика с одинаково огромным выбором винтажного хендмейда

Улица Арама. Уникальный большой магазин сувениров, сделанных в Армении

Северный проспект. Маленький подземный молл, где можно найти магазины национальной одежды, шарфов, обуви и сумок. Всё ручной работы

Улица Туманяна. Магазин колоритных ковров

Вернисаж — музей под открытым небом. Здесь собраны работы армянских мастеров: сувениры из глины, дерева, керамики, натуральной кожи и замши. А также картины, ковры, скатерти, серебро, дудуки, подарочные шахматы, драгоценные и полудрагоценные камни

Блошиный рынок — по субботам и воскресеньям

Сопровождающий вас гид прекрасно разбирается в ценах и ассортименте. Он даст ценные советы по поиску и выбору подарков, а также расскажет про армянские символы, которые встречаются почти на всех изделиях.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.