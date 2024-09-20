Хотелось бы вам оказаться в музее диковинных вещиц, каждую из которых можно купить? Винтажные лавочки Еревана именно такие. Конечно, речь об аутентичных магазинах армянского хендмейда, подземных моллах, блошиных рынках. Мы знаем, где искать подобные места, разбираемся в их ценах и ассортименте. Отведём вас туда, где живут уникальные вещи.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание экскурсии
- Улица Абовяна. Посетим 3 абсолютно разных магазинчика с одинаково огромным выбором винтажного хендмейда
- Улица Арама. Уникальный большой магазин сувениров, сделанных в Армении
- Северный проспект. Маленький подземный молл, где можно найти магазины национальной одежды, шарфов, обуви и сумок. Всё ручной работы
- Улица Туманяна. Магазин колоритных ковров
- Вернисаж — музей под открытым небом. Здесь собраны работы армянских мастеров: сувениры из глины, дерева, керамики, натуральной кожи и замши. А также картины, ковры, скатерти, серебро, дудуки, подарочные шахматы, драгоценные и полудрагоценные камни
- Блошиный рынок — по субботам и воскресеньям
Сопровождающий вас гид прекрасно разбирается в ценах и ассортименте. Он даст ценные советы по поиску и выбору подарков, а также расскажет про армянские символы, которые встречаются почти на всех изделиях.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 60 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
20 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, особенно экскурсовод Анна, интересно и увлеченно рассказывает, видно, что любит свою профессию, организация экскурсии на высоком уровне. Очень много магазинчиков посетили вместе с ней. Большой выбор подарков😍
Входит в следующие категории Еревана
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