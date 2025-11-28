Путешествие по древнему караванному пути Армении: монастырь Хор Вирап с видом на Арарат, винный регион Арени, монастырь Нораванк среди красных скал, Селимский перевал с караван‑сараем XIII века и закат на озере Севан. Отправляйтесь вместе с нами в незабываемое приключение!
Описание экскурсииПутешествие по древнему караванному пути Армении Отправьтесь с нами в увлекательное путешествие по древнему караванному пути, некогда соединявшему разные уголки Армении. Всего за один день вы увидите, как меняются пейзажи и настроение страны: от величественного силуэта Арарата, возвышающегося над долиной, до узких ущелий и огненно-красных скал Нораванка; от изумрудных горных перевалов Вардананц (Селима) до бирюзовой глади озера Севан, особенно прекрасного в лучах заката. Вас ожидает:
- Знакомство с монастырём Хор Вирап, откуда открывается захватывающий вид на Арарат.
- Посещение винного региона Арени с дегустацией местных вин и поездка к величественному монастырю Нораванк, укрытому среди красных скал.
- Обед в уютном ресторане национальной кухни.
- Переезд через живописный Селимский перевал с осмотром древнего караван-сарая XIII века.
- Завершение дня у бирюзового озера Севан, особенно прекрасного на закате.
- Возвращение в Ереван вдоль его живописных берегов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Араратская долина
- Монастырь Хор Вирап
- Винный край Арени
- Монастырь Нораванк
- Селимский перевал
- Караван-сарай
- Озеро Севан
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Вход в места по маршруту
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Ереване
Завершение: Площадь Республики или адрес, указанный туристами, в пределах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
