Пиво, Севан и Дилижан

Увидеть величественное озеро, побывать в армянской Швейцарии и продегустировать пиво
Цель нашей экскурсии — влюбить вас в Армению! Вы познакомитесь с её великолепной природой, полюбуетесь видами Севана, побываете на озере Парз. Погуляете по улочкам уютного Дилижана и погрузитесь в атмосферу фильма «Мимино». А ещё — попробуете разные сорта пива от "Dargett". А мы расскажем вам об истории нашей страны.
4.7
3 отзыва
Пиво, Севан и Дилижан© Мари и Норик
Пиво, Севан и Дилижан© Мари и Норик
Пиво, Севан и Дилижан© Мари и Норик
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Озеро Севан

Вас ждёт знакомство с монастырями 9–10 веков, увидите хачкар «Всеспаситель» — единственный в своём роде. И полюбуетесь видами величественного озера.

Дилиджан

Вы сравните старый и новый Дилиджан. Сфотографируетесь с легендарным памятником героям «Мимино». И выпьете воды, которая «второе место занимает в мире!»

Озеро Парз

Здесь вы отдохнёте, полюбуетесь природой. Сможете прогуляться, прокатиться на лодочке, побывать на детской площадке — и не только.

Пивной завод “Dargett,”

Вы пройдёте по заводу, познакомитесь с историей компании и процессом производства, а также попробуете разные сорта крафтового пива.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Honda Elyson
  • Время в пути до Дилижана и обратно — 1,5 ч. в одну сторону, в каждой локации мы проводим 40–60 мин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дегустация и экскурсия по заводу оплачивается дополнительно:
    — Пакет 1: 7 сортов пива и 2 сидра, 3 вида закусок (5000 драмов с чел.)
    — Пакет 2: 8 сортов пива и 2 сидра, 3 вида закусок (7000 драмов с чел.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари и Норик
Мари и Норик — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 466 туристов
Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь её представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, тёплые и незабываемые впечатления. В моей команде есть и другие гиды, которые с удовольствием вам всё расскажут и покажут с истинно армянским акцентом.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
Дарья
16 окт 2025
Брали индивидуальную экскурсию на 4-ых, нам все понравилось. Надо отметить, что экскурсия была без долгих рассказов с историческими справками (возможно, это кому-то важно), но нам это и было нужно:) Сами
задавали вопросы, если что-то было интересно. Также Мари нас приятно удивила свежими фруктами и ягодами в дорогу в связи с днём рождением одного из наших участников группы, в общем, никаких проблем у нас не возникло😊

Р
Роман
10 авг 2025
Будет не правильно рассматривать эту поездку как экскурсию с типовой и предсказуемой программой. Я бы охарактеризовал её как организованную поездку с заездом в интересные места и с возможностью импровизаций.
После бронирования
с нами сразу связались, уточнили место сбора (а в нашем случае это было две точки, так как компании жили в разных гостиницах), подстроились по расписанию под нас и вовремя всех забрали. Также мы высказали пожелание искупаться в Севане, поэтому под нас немного перестроили программу (Севан должен был быть вначале, но его оставили на конец).
После этого началась поездка. Базовые точки маршрута это Ереван - Дилиджан - оз. Парс - оз. Севан - Ереван.
Гидом у нас была девушка Зара. Она не очень складно говорила по русски и поэтому слушать рассказ было немного трудновато. Частенько дискурс уходил в политику. Зара из Арцах и, естественно, к сердцу воспринимала последние события с переходом в Азербайджан её исторической родины.
В Дилиджане мы останавливались три раза. Первый раз в небольшом сквере и прогулялись по улочке с сувенирами. Второй раз мы подъехали на местный пивзавод. Но эта часть экскурсии была не особо подготовлена, такое ощущение, что нас там не ждали, организованной дегустации не было, быстро провели по заводу, налили в кеги пиво и помахали нам в след рукой. Удовольствия от дегустации никто не получил. Третий раз мы остановились после поездки на озеро Парс и пофотографировались около памятника героям фильма Мимино.
Сама поездка на озеро Парс показалась не очень уместной. Возможно нам не повезло, наша экскурсия была в субботу. Там было очень много народу, а озеро очень маленькое. Насладиться красотой природы было достаточно сложно. Но зато мы там перекусили и немного отдохнули.
На обратном пути мы остановились около озера Севан, искупались и сходили на холм в древний монастырь. Это было действительно здорово!
Оцениваю организацию в 4 звезды, так как по информационной наполненности экскурсия явно не полная, гид мог бы рассказать гораздо больше. На пивзаводе также хотелось бы большей организации. Ну и по трансферу - водитель на протяжении всей поездки не включал кондиционер, включил его только на обратном пути, когда въезжали в Ереван. Маршрут классный, но в самой его организации явно есть точки роста)

Д
Данила
21 июн 2025
Все прошло хорошо, посетили запланированные локации, гид забрал в удобное время от отеля и высадил в аэропорту, как попросили.
