с нами сразу связались, уточнили место сбора (а в нашем случае это было две точки, так как компании жили в разных гостиницах), подстроились по расписанию под нас и вовремя всех забрали. Также мы высказали пожелание искупаться в Севане, поэтому под нас немного перестроили программу (Севан должен был быть вначале, но его оставили на конец).

После этого началась поездка. Базовые точки маршрута это Ереван - Дилиджан - оз. Парс - оз. Севан - Ереван.

Гидом у нас была девушка Зара. Она не очень складно говорила по русски и поэтому слушать рассказ было немного трудновато. Частенько дискурс уходил в политику. Зара из Арцах и, естественно, к сердцу воспринимала последние события с переходом в Азербайджан её исторической родины.

В Дилиджане мы останавливались три раза. Первый раз в небольшом сквере и прогулялись по улочке с сувенирами. Второй раз мы подъехали на местный пивзавод. Но эта часть экскурсии была не особо подготовлена, такое ощущение, что нас там не ждали, организованной дегустации не было, быстро провели по заводу, налили в кеги пиво и помахали нам в след рукой. Удовольствия от дегустации никто не получил. Третий раз мы остановились после поездки на озеро Парс и пофотографировались около памятника героям фильма Мимино.

Сама поездка на озеро Парс показалась не очень уместной. Возможно нам не повезло, наша экскурсия была в субботу. Там было очень много народу, а озеро очень маленькое. Насладиться красотой природы было достаточно сложно. Но зато мы там перекусили и немного отдохнули.

На обратном пути мы остановились около озера Севан, искупались и сходили на холм в древний монастырь. Это было действительно здорово!

Оцениваю организацию в 4 звезды, так как по информационной наполненности экскурсия явно не полная, гид мог бы рассказать гораздо больше. На пивзаводе также хотелось бы большей организации. Ну и по трансферу - водитель на протяжении всей поездки не включал кондиционер, включил его только на обратном пути, когда въезжали в Ереван. Маршрут классный, но в самой его организации явно есть точки роста)