Цель нашей экскурсии — влюбить вас в Армению! Вы познакомитесь с её великолепной природой, полюбуетесь видами Севана, побываете на озере Парз. Погуляете по улочкам уютного Дилижана и погрузитесь в атмосферу фильма «Мимино». А ещё — попробуете разные сорта пива от "Dargett". А мы расскажем вам об истории нашей страны.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Озеро Севан
Вас ждёт знакомство с монастырями 9–10 веков, увидите хачкар «Всеспаситель» — единственный в своём роде. И полюбуетесь видами величественного озера.
Дилиджан
Вы сравните старый и новый Дилиджан. Сфотографируетесь с легендарным памятником героям «Мимино». И выпьете воды, которая «второе место занимает в мире!»
Озеро Парз
Здесь вы отдохнёте, полюбуетесь природой. Сможете прогуляться, прокатиться на лодочке, побывать на детской площадке — и не только.
Пивной завод “Dargett,”
Вы пройдёте по заводу, познакомитесь с историей компании и процессом производства, а также попробуете разные сорта крафтового пива.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Honda Elyson
- Время в пути до Дилижана и обратно — 1,5 ч. в одну сторону, в каждой локации мы проводим 40–60 мин.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дегустация и экскурсия по заводу оплачивается дополнительно:
— Пакет 1: 7 сортов пива и 2 сидра, 3 вида закусок (5000 драмов с чел.)
— Пакет 2: 8 сортов пива и 2 сидра, 3 вида закусок (7000 драмов с чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари и Норик — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 466 туристов
Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь её представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, тёплые и незабываемые впечатления. В моей команде есть и другие гиды, которые с удовольствием вам всё расскажут и покажут с истинно армянским акцентом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Д
Дарья
16 окт 2025
Брали индивидуальную экскурсию на 4-ых, нам все понравилось. Надо отметить, что экскурсия была без долгих рассказов с историческими справками (возможно, это кому-то важно), но нам это и было нужно:) Сами
Р
Роман
10 авг 2025
Будет не правильно рассматривать эту поездку как экскурсию с типовой и предсказуемой программой. Я бы охарактеризовал её как организованную поездку с заездом в интересные места и с возможностью импровизаций.


Д
Данила
21 июн 2025
Все прошло хорошо, посетили запланированные локации, гид забрал в удобное время от отеля и высадил в аэропорту, как попросили.
