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Средневековые монастыри Аштарака

5
5 отзывов
Валентина К.
Валентина К. – Гид из Еревана
Величественные горы ⛰️, средневековые монастыри и древние поселения над ущельями — вам предстоит увлекательное путешествие к истокам армянской истории 📖 и культуры.

В рамках семи часовой автомобильной экскурсии 🧭 мы посетим главные святыни Армении — монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и Мугни, увидим место захоронения мощей Иоанна Крестителя и Святого Георгия Победоносца и насладимся видами прекрасных садов сел Аштарака.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • $145 за экскурсию

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Средневековые монастыри Аштарака
Средневековые монастыри Аштарака

Что вы увидите

  • Монастырь Ованаванк
  • Монастырь Сагмосаванк
  • Монастырь Мугни
Я покажу два средневековых монастыря (XIII век), построенных князьями Вачутян — Ованаванк и Сагмосаванк. Архитектура каждого из монастырей уникальна, они фантастически красивы. Я расскажу об архитектурных достоинствах и особенностях этих монастырей, о символах, вырезанных на камнях и их значении. Покажу место захоронения мощей Иоанна Крестителя. Вы увидите красивейшее ущелье Армении — ущелье реки Касах.
Мы посетим ещё один монастырь — Мугни (XVII век) — один из немногих, выдержавших землетрясения XVIII, XIX и XX веков. В этом монастыре в церкви Св. Георга находятся мощи Георгия Победоносца. Расскажу о том, как и когда часть мощей была передана Грузинской церкви, для хранения которых была основана церковь ⛪ «Могны Св. Геворг».
Вы увидите множество хачкаров всех эпох, прекрасные сады сел Аштарака. Я расскажу о легендах этих мест. По дороге из Еревана, я также расскажу обо всех достопримечательностях 🏛️, которые вы увидите. Всю дорогу вы сможете видеть горы ⛰️ Арарат, Арагац и Аралер. Это самые красивые 🤩 горы в мире!
Что входит
  • Транспорт и водитель
  • Услуги гида
  • Минеральная вода и горячий кофе
  • Проход в монастыри бесплатный
Что не входит
  • Обед (можно взять с собой перекус или пообедать в дороге ~ $10-12 за 1 чел)
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики
Средневековые монастыри Аштарака
Средневековые монастыри Аштарака
Средневековые монастыри Аштарака
Средневековые монастыри Аштарака

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина К.
Валентина К.
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5 отзывов оставили туристы

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