Я покажу два средневековых монастыря (XIII век), построенных князьями Вачутян — Ованаванк и Сагмосаванк. Архитектура каждого из монастырей уникальна, они фантастически красивы. Я расскажу об архитектурных достоинствах и особенностях этих монастырей, о символах, вырезанных на камнях и их значении. Покажу место захоронения мощей Иоанна Крестителя. Вы увидите красивейшее ущелье Армении — ущелье реки Касах.

Мы посетим ещё один монастырь — Мугни (XVII век) — один из немногих, выдержавших землетрясения XVIII, XIX и XX веков. В этом монастыре в церкви Св. Георга находятся мощи Георгия Победоносца. Расскажу о том, как и когда часть мощей была передана Грузинской церкви, для хранения которых была основана церковь ⛪ «Могны Св. Геворг».

Вы увидите множество хачкаров всех эпох, прекрасные сады сел Аштарака. Я расскажу о легендах этих мест. По дороге из Еревана, я также расскажу обо всех достопримечательностях 🏛️, которые вы увидите. Всю дорогу вы сможете видеть горы ⛰️ Арарат, Арагац и Аралер. Это самые красивые 🤩 горы в мире!