Откройте для себя духовное и винное наследие Армении. Вы посетите средневековый монастырь Сагмосаванк, возвышающийся над ущельем Касах. Сделаете памятные фотографии у Памятника армянскому алфавиту с первой буквой своего имени. И завершите путешествие дегустацией вин на легендарной винодельне «Воскеваз».
Описание экскурсии
- Монастырь Сагмосаванк — впечатляет не только архитектурой 13 века, но и видами — святыня расположена на краю живописного ущелья.
- Памятник армянскому алфавиту — создан в честь 1600-летия армянской письменности. Здесь вы сможете найти первую букву своего имени, высеченную из камня, и сделать эффектный кадр.
- Винодельня «Воскеваз» — одно из самых известных винодельческих хозяйств в стране. Вы познакомитесь с традициями армянского виноделия и продегустируете отборные сорта.
Организационные детали
- В стоимость включено: дегустация вин (18+), местные сладости, Wi-Fi и бутилированная вода в автобусе.
- С вами будет гид из нашей команды.
в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети (3-10 лет)
|€12
|Младенцы (0-2 года)
|Бесплатно
|Взрослые (11+ лет)
|€24
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Московян
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 10102 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
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