71 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Хор Вирап — символ Армении

Из Еревана мы отправимся в сторону места заточения Григория Просветителя — в древний храм-монастырь Хор Вирап. В дороге ориентиром нам будет служить библейский великан Арарат, пейзажи за окном поразят живописностью, а в тёплое время года по пути можно будет попробовать местные фрукты. Название храма переводится как «глубокое ущелье», и в этой «яме» когда-то отбывал наказание почитаемый христианский святой. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю.

Монастырский комплекс Нораванк

После мы возьмём курс на город Арени, неподалеку от которого находится монастырь Нораванк. Мы проедем по улицам Арени, и я расскажу, какую ценность представляет для армян действующий Нораванк, где по-прежнему живут духовники и находится гимназия и семинария. Вы обойдете территорию монастыря и увидите древние хачкары, сделанные ещё зодчим Момиком, — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты.

Дегустация вина в Арени

После мы вернёмся в Арени, при желании, пообедаем там и отправимся на дегустацию местного вина. Сорта винограда, из которого его делают, растут только в этой провинции Армении и больше нигде в мире. Вы попробуете множество видов вина, в том числе фруктовое и гранатовое, и сможете здесь же купить его и вернуться обратно в Ереван не с пустыми руками, впитав дух древних христианских святынь.