71 отзыв оставили туристы

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Путешествие из Еревана к монастырям Хор Вирап и Нораванк

Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Вместе мы отправимся к старым христианским святыням, затерянным среди оранжево-красных скал, чтобы погрузиться в их историю и переместиться в прошлое.

Вы увидите убранство и быт монастырей, посмотрите на древние хачкары, побываете в городе Арени и попробуете местное вино. Но главное — почувствуете себя сопричастными к великому христианскому наследию.
5
220 отзывов
Путешествие из Еревана к монастырям Хор Вирап и Нораванк
Путешествие из Еревана к монастырям Хор Вирап и Нораванк
Путешествие из Еревана к монастырям Хор Вирап и Нораванк

Описание экскурсии

Хор Вирап — символ Армении

Отправимся туда, где был заточён Григорий Просветителья — в древний храм-монастырь. В дороге ориентиром нам будет служить библейский великан Арарат, пейзажи за окном поразят живописностью. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю.

Монастырский комплекс Нораванк

  • Я расскажу, какую ценность представляет для армян действующий Нораванк, где по-прежнему живут духовники и находятся гимназия и семинария
  • Вы обойдёте территорию монастыря и увидите древние хачкары — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты

Дегустация вина

Отправимся в Арени — на дегустацию местного вина. Виноград, из которого его делают, растёт только в этой провинции Армении — и больше нигде в мире. Вы попробуете множество сортов, в том числе фруктовое и гранатовое. И сможете купить вино, если захотите.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционером
  • Дегустация включена в стоимость. У нас будет возможность остановиться на обед — его вы оплачиваете сами по меню
  • По желанию можно съездить в Джермук к горячим источникам. Эта часть экскурсии оплачивается дополнительно: €60 евро плюс 25000 драмов за всех

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арарат
Арарат — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4226 туристов
Работаю гидом в Ереване с 2014 года. Я не просто люблю свою страну и город, я живу ими. Исследовать Армению начал ещё в школьном возрасте. По образованию историк. Для меня великая
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честь быть представителем своего древнейшего народа, открывать путешественникам историю Армении и Армянской церкви. Я не просто провожу экскурсии, а искренне ценю каждый камень и уголок нашей земли, и эта любовь передаётся людям. Горы, воздух, солнце, храмы и богатая история — всё это вдохновляет меня и моих гостей. Отношусь к каждому не как к туристу, а как к личному гостю. А ещё я легко нахожу язык с маленькими путешественниками, потому что воспитываю троих детей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 220 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
217
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3
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1
Ю
Спасибо большое Арарату за потрясающую экскурсию!

Путешествовали с маленьким ребёнком (2 года), Арарат был максимально внимательным, добрым и отзывчивым. Дочка сразу к нему привязалась. Автомобиль был максимально комфортным для передвижения с ребёнком.

Мы посетили потрясающие дух храмы, подробно узнали историю этих мест и были потрясены красотой Армении.

Спасибо большое Арарату за прекрасные впечатления и такое замечательное знакомство с Арменией!
Спасибо большое Арарату за потрясающую экскурсию!
Спасибо большое Арарату за потрясающую экскурсию!
Спасибо большое Арарату за потрясающую экскурсию!
Спасибо большое Арарату за потрясающую экскурсию!
Спасибо большое Арарату за потрясающую экскурсию!
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Т
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации интригующая (мы с мужем и те, кто случайно оказывался возле нас, слушали с открытыми
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ртами и спрашивали контакт Арарата), много приятностей, гостинцев по дороге, а завершение экскурсии вообще не оставило шансов не влюбиться в Армению. Итак, по порядку! После неудачного выбора экскурсовода в первый день приезда(тоже с хорошим рейтингом и тоже с данной платформы трипстер), мы с мужем были насторожены, цель была одна, чтобы довезли и разбудили по приезду к достопримечательностям! Но! Это Арарат! Он любит Армению и я убеждена, что абсолютно всем своим гостям он передает всю теплоту и гостеприимство своего народа, знакомит с историей, обычаями своего края! По дороге к монастырям мы пили кофе с красивым видом в горах из турки, отведали самые вкусные пирожки и самые сочные яблоки, слушали историю и традиции Армении! На локациях, повторюсь, Арарат притягивал своими рассказами всех! другие экскурсоводы не могли удержать своих гостей возле себя и, думаю, что и им самим тоже было интересно! 😅 также у нас была запланирована дегустация на винодельне! И знаете, что? Даже тут у нас с мужем была самая большая дегустация вин в сравнении с другими туристами! Также, отмечу хороший автомобиль, аккуратное вождение, много сладостей в машине☝️😅 Даже аисты в селе показали нам борьбу за самку (думаю Арарат и с ними договорился)! 😂 на наших лицах удивление сменялось на улыбку и звонкий смех всю поездку! В конце дня, после завершения экскурсии, Арарат привез нас к своим замечательным друзьям, где мы ну ооочень вкусно покушали и еще больше окунулись в местный колорит! Арарат, спасибо вам большое! Вы потрясающий! Жаль, что у нас с вами был всего один день (потому что все другие дни нашего пребывания были заняты другими туристами). Но мы обязательно вернемся!

Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации
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Галина
Мы провели незабываемый день с нашим гидом Араратом! Это была незабываемая экскурсия, наполненная историей, красотой природы и искренним гостеприимством.
Арарат показал нам всю красоту монастыря Хор Вирап, и монастыря Нораванк. Его
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глубокие знания о каждом месте и увлекательные рассказы сделали наше путешествие познавательным и очень интересным. Мы пообедали в прекрасном местном ресторане, где попробовали настоящие армянские блюда.
Особенно хотим отметить подход Арарата к нашим детям. Он нашел общий язык с нашим младшим сыном, и они быстро стали настоящими друзьями. Арарат сумел заинтересовать ребенка, и это было очень ценно.
Мы очень благодарны Арарату за профессионализм, доброжелательность и создание такой теплой атмосферы. Если мы когда-нибудь вернемся в Армению, то обязательно выберем его! Аисты в моем сердечке навсегда!

Мы провели незабываемый день с нашим гидом Араратом! Это была незабываемая экскурсия, наполненная историей, красотой природы
Мы провели незабываемый день с нашим гидом Араратом! Это была незабываемая экскурсия, наполненная историей, красотой природы
Мы провели незабываемый день с нашим гидом Араратом! Это была незабываемая экскурсия, наполненная историей, красотой природы
Мы провели незабываемый день с нашим гидом Араратом! Это была незабываемая экскурсия, наполненная историей, красотой природы
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А
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который навсегда останется в нашей памяти. Поездка с ним на Хор Вирап и Нораванк стала
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для нас не просто путешествием, а настоящим переживанием, наполненным эмоциями, красотой и живой душой Армении.

Арарат — редкий человек, в котором удивительным образом сочетаются профессионализм, такт, внимание к людям и искренняя любовь к своему делу. С ним чувствуешь себя спокойно, уверенно и очень по-домашнему. Он умеет не просто показывать места, а создавать атмосферу — тёплую, живую, настоящую.

Всё было продумано до мелочей: маршрут, ритм поездки, остановки, виды, настроение. При этом каждый момент оставался лёгким и естественным, без спешки и суеты. Мы получали удовольствие от всего — от пейзажей, от рассказов, от общения, от неожиданных приятных моментов, которые делают день по-настоящему особенным.

Арарат — человек с большим сердцем, открытой душой и редким даром делиться любовью к своей стране так, что она становится близкой и родной. Мы были очень довольны, всё прошло на высшем уровне, и этот день стал одним из самых ярких за всё наше пребывание в Армении.

Когда мы вернёмся — а мы обязательно вернёмся — выбор будет очевиден. Только с Араратом.
С глубокой благодарностью и теплом, от всей нашей семьи 🤍

От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который+2
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который
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Юлия
После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
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Елена
Были с Араратом на этой экскурсии. Нам очень понравилось. Посмотрели два монастыря, красивейшие локации. Благодаря Арарату очутились в армянской деревне и пробовали местную кухню! Были на винном заводе, смотрели производство
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вина. Арарат очень интересно рассказывал разные исторические события. Мы чувствовали себя в безопасности, комфортный автомобиль и Арарат прекрасный водитель. К тому, же очень гостеприимный и влюбленный в свою страну. Поэтому по другому и не могло быть, кроме как отлично! Арарат шел на встречу нашим пожеланиям и корректировал маршрут под нас. Экскурсия очень интересная, дорога потрясающе красивая. Обязательно езжайте! Арарат спасибо за все!

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