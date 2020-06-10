71 отзыв оставили туристы

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Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк

Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии71 отзыв
4.97
Арарат
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Арарат – Гид в Ереване
Отправьтесь со мной к старым христианским святыням, затерянным среди оранжево-красных скал, чтобы узнать их историю и на день переместиться в прошлое.

Вы увидите убранство и быт монастырей, посмотрите на древние хачкары, побываете в городе Арени и попробуете местное вино 🍷.

Но главное — почувствуете себя сопричастными к великому христианскому наследию.
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк

Что вас ожидает

Хор Вирап — символ Армении
Из Еревана мы отправимся в сторону места заточения Григория Просветителя — в древний храм-монастырь Хор Вирап. В дороге ориентиром нам будет служить библейский великан Арарат, пейзажи за окном поразят живописностью, а в тёплое время года по пути можно будет попробовать местные фрукты. Название храма переводится как «глубокое ущелье», и в этой «яме» когда-то отбывал наказание почитаемый христианский святой. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю.

Монастырский комплекс Нораванк
После мы возьмём курс на город Арени, неподалеку от которого находится монастырь Нораванк. Мы проедем по улицам Арени, и я расскажу, какую ценность представляет для армян действующий Нораванк, где по-прежнему живут духовники и находится гимназия и семинария. Вы обойдете территорию монастыря и увидите древние хачкары, сделанные ещё зодчим Момиком, — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты.

Дегустация вина в Арени
После мы вернёмся в Арени, при желании, пообедаем там и отправимся на дегустацию местного вина. Сорта винограда, из которого его делают, растут только в этой провинции Армении и больше нигде в мире. Вы попробуете множество видов вина, в том числе фруктовое и гранатовое, и сможете здесь же купить его и вернуться обратно в Ереван не с пустыми руками, впитав дух древних христианских святынь.

Организационные детали

  • Выезд из любой точки Еревана
  • Для путешественников, заказавших экскурсию, возможен трансфер из аэропорта, даже если вы прилетаете на день раньше
  • В Нораванке будет возможность остановиться на обед
  • При желании можно продлить экскурсию и съездить в Джермук к горячим источникам. Эта часть экскурсии будет оплачиваться дополнительно (40 евро).
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арарат
Арарат
Здравствуйте! Меня зовут Арарат, и я являюсь гидом в Армении с 2014-го года. Женат и у меня трое детей (2 девочки и мальчик). Люблю путешествовать и очень люблю рыбалку. Свою работу выполняю с радостью, так как очень люблю Армению и все, что с ней связано. Жизнерадостный и занимаюсь спортом.
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71 отзыв оставили туристы

10 июня 2020
Родная бабушка меня так не встречает как нас встретил Арарат. Разве можно задать большую планку заботы? Вы можете ехать смотреть пустое место или заказать экскурсию по собственному дому и все равно останетесь довольны. Это магия. Я не знаю как это работает, но работает на 100%. Если ваш гид не похож на Арарата не зовите меня на ваши экскурсии:).
9 марта 2020
Отличная экскурсия! Незабываемые впечатления! Мы увидели потрясающей красоты места, Узнали много интересного. Арарат-замечательный гид, просто кладезь знаний, большой профессионал, любящий и знающий историю своей страны! Спасибо большое за угощения и гостеприимство !
8 марта 2020
Были на экскурсии с Араратом 7 марта. Всё было просто шикарно! Арарата очень интересно слушать и взрослым и детям, так как человек очень любит свою страну и очень интересно и эмоционально всё рассказывает! В следующий раз на экскурсию только с Араратом!!! Спасибо Вам, Арарат, за такой замечательный и познавательный день!
26 февраля 2020
Мы были на двух экскурсиях - нам понравились обе. Я, если честно, ничего особенного от этой поездки не ожидала, О достопримечательностях наслышана не была, февраль, перелет через Гюмри, что делать 5 дней - непонятно. Здорово, что 2 из 5 дней мы провели с Араратом. Все отлично организовано - мы проезжали как свадебным кортежем ) Везде нас ждали, по дороге встречались гастрономические сюрпризы. В день экскурсии о еде можете даже не беспокоиться - вы будете сыты/пьяны весь день. Наверное, все мы хотим в рамках стандартной программы экскурсии увидеть что-то особенное, что другим вряд ли покажут, насыщенное местным колоритом. На экскурсиях Арарата такое вполне возможно. Также, все рекомендации по местам, которые мы посещали самостоятельно, были превосходны. Включая места, где можно поесть и купить что-то домой. Арарата рекомендую с чистым сердцем и без сомнений.
19 февраля 2020
Великолепная экскурсия! Благодаря потрясающему гиду Арарату остались незабываемые впечатления. Он показывает Армению так, что по окончании путешествия ты влюбляешься в эту страну. Арарат интересный рассказчик, по-армянски гостеприимный, потрясающий гид. Были на разных экскурсиях, эта же одна из самых запоминающихся. Мы однозначно не ошиблись с гидом. Если предоставится еще возможность посетить Армению, обязательно обратимся к нему еще раз.
4 января 2020
Арарат — лучший гид, любящий свою страну, знающий, очень и очень гостеприимный и одновременно совсем не навязчивый, дающий возможность молча полюбоваться красотами Армении. Экскурсии были насыщены информацией, но проходили в очень комфортной атмосфере, так что усталости мы не почувствовали. Машина удобная, Арарат всю дорогу нас угощал. Благодаря ему за два дня экскурсий мы полюбили эту страну и уже скучаем по ней и, конечно, по нашему гиду.
17 декабря 2019
Самая лучшая экскурсия благодаря удивительному человеку Арарату! Низкий поклон ему и огромное спасибо! Красота увиденных пейзажей захватывает дух! Организация, знания, подача материала и гостеприимство - это высший пилотаж! Просто что-то невероятное! Можно приехать в Армению и не увидеть гору Арарат, но, будучи в Армении, нужно обязательно встретить Арарата и увидеть и полюбить эту страну так, как видит и любит её Арарат.
12 декабря 2019
Ну что сказать... Не хочется повторяться с более 200 комментариями, просто скажу: поезжайте с Араратом! Можно конечно посмотреть достопримечательности и самостоятельно, но ведь главное какой с Вами человек. А в Арарате есть все: безграничное обаяние, харизма, тонкий юмор, доброта, щедрость, любовь к своей стране. Вы не пожалеете! Самые красивые места Армении, непринужденность в общении, море позитива Вам обеспечены! С любовью и теплотой, Юля из Хабаровска! Мы еще вернемся!
20 ноября 2019
Начну с самого главного: я Вам очень рекомендую взять любую экскурсию с Араратом. Он профессионал своего дела, он любит свою страну, а значит Вы узнаете очень много интересного для себя об Армении. Арарат своими рассказами об истории своей страны за тот короткий период, что мы были в Армении и путешествовали с ним по стране, просто влюбились в неё. А его радушное гостеприимство просто высший класс! Я Вам очень рекомендую взять экскурсии именно с ним - не пожалеете.
Владимир
19 ноября 2019
Хотели бы выразить огромную признательность нашему гиду Арарату за чудесную и информативную экскурсию к монастырям Хор Вирап и Нораванк. Это была, пожалуй, одна из наиболее ярких и запоминающихся экскурсий, на которых нам приходилось побывать. Арарат очень интересно, с юмором и, абсолютно, непринужденно подает материал и, буквально, с первых минут смог увлечь и влюбить нас в Армению. В течение экскурсии нас ждало много остановок и приятных сюрпризов (дегустация вин и коньяка, угощение фруктами, колоритная природа и многое другое). Время, проведенное на экскурсии, пролетело незаметно, а благодаря высокому профессионализму Арарата осталось неизгладимое впечатление об Армении и ее жителях. Дополнительным приятным бонусом для нас было то, что мы смогли увидеть гору Арарат, хотя с самого утра она была покрыта туманом. Будем с удовольствием рекомендовать гида и, просто, замечательного человека Арарата нашим друзьям и знакомым, и сами при первой же возможности обратимся к нему. Владимир и три сестры.
Ещё 61 отзыв

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