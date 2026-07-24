71 отзыв оставили туристы

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ртами и спрашивали контакт Арарата), много приятностей, гостинцев по дороге, а завершение экскурсии вообще не оставило шансов не влюбиться в Армению. Итак, по порядку! После неудачного выбора экскурсовода в первый день приезда(тоже с хорошим рейтингом и тоже с данной платформы трипстер), мы с мужем были насторожены, цель была одна, чтобы довезли и разбудили по приезду к достопримечательностям! Но! Это Арарат! Он любит Армению и я убеждена, что абсолютно всем своим гостям он передает всю теплоту и гостеприимство своего народа, знакомит с историей, обычаями своего края! По дороге к монастырям мы пили кофе с красивым видом в горах из турки, отведали самые вкусные пирожки и самые сочные яблоки, слушали историю и традиции Армении! На локациях, повторюсь, Арарат притягивал своими рассказами всех! другие экскурсоводы не могли удержать своих гостей возле себя и, думаю, что и им самим тоже было интересно! 😅 также у нас была запланирована дегустация на винодельне! И знаете, что? Даже тут у нас с мужем была самая большая дегустация вин в сравнении с другими туристами! Также, отмечу хороший автомобиль, аккуратное вождение, много сладостей в машине☝️😅 Даже аисты в селе показали нам борьбу за самку (думаю Арарат и с ними договорился)! 😂 на наших лицах удивление сменялось на улыбку и звонкий смех всю поездку! В конце дня, после завершения экскурсии, Арарат привез нас к своим замечательным друзьям, где мы ну ооочень вкусно покушали и еще больше окунулись в местный колорит! Арарат, спасибо вам большое! Вы потрясающий! Жаль, что у нас с вами был всего один день (потому что все другие дни нашего пребывания были заняты другими туристами). Но мы обязательно вернемся!