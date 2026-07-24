71 отзыв оставили туристы

Вместе мы отправимся к старым христианским святыням, затерянным среди оранжево-красных скал, чтобы погрузиться в их историю и переместиться в прошлое.
Вы увидите убранство и быт монастырей, посмотрите на древние хачкары, побываете в городе Арени и попробуете местное вино. Но главное — почувствуете себя сопричастными к великому христианскому наследию.
Вы увидите убранство и быт монастырей, посмотрите на древние хачкары, побываете в городе Арени и попробуете местное вино. Но главное — почувствуете себя сопричастными к великому христианскому наследию.
Описание экскурсии
Хор Вирап — символ Армении
Отправимся туда, где был заточён Григорий Просветителья — в древний храм-монастырь. В дороге ориентиром нам будет служить библейский великан Арарат, пейзажи за окном поразят живописностью. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю.
Монастырский комплекс Нораванк
- Я расскажу, какую ценность представляет для армян действующий Нораванк, где по-прежнему живут духовники и находятся гимназия и семинария
- Вы обойдёте территорию монастыря и увидите древние хачкары — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты
Дегустация вина
Отправимся в Арени — на дегустацию местного вина. Виноград, из которого его делают, растёт только в этой провинции Армении — и больше нигде в мире. Вы попробуете множество сортов, в том числе фруктовое и гранатовое. И сможете купить вино, если захотите.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционером
- Дегустация включена в стоимость. У нас будет возможность остановиться на обед — его вы оплачиваете сами по меню
- По желанию можно съездить в Джермук к горячим источникам. Эта часть экскурсии оплачивается дополнительно: €60 евро плюс 25000 драмов за всех
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арарат — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4226 туристов
Работаю гидом в Ереване с 2014 года. Я не просто люблю свою страну и город, я живу ими. Исследовать Армению начал ещё в школьном возрасте. По образованию историк. Для меня великая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 220 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Спасибо большое Арарату за потрясающую экскурсию!
Путешествовали с маленьким ребёнком (2 года), Арарат был максимально внимательным, добрым и отзывчивым. Дочка сразу к нему привязалась. Автомобиль был максимально комфортным для передвижения с ребёнком.
Мы посетили потрясающие дух храмы, подробно узнали историю этих мест и были потрясены красотой Армении.
Спасибо большое Арарату за прекрасные впечатления и такое замечательное знакомство с Арменией!
Путешествовали с маленьким ребёнком (2 года), Арарат был максимально внимательным, добрым и отзывчивым. Дочка сразу к нему привязалась. Автомобиль был максимально комфортным для передвижения с ребёнком.
Мы посетили потрясающие дух храмы, подробно узнали историю этих мест и были потрясены красотой Армении.
Спасибо большое Арарату за прекрасные впечатления и такое замечательное знакомство с Арменией!
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Т
Экскурсия, проведенная с Араратом была очень насыщенной на положительные эмоции, а именно, виды потрясающие, подача информации интригующая (мы с мужем и те, кто случайно оказывался возле нас, слушали с открытыми
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Мы провели незабываемый день с нашим гидом Араратом! Это была незабываемая экскурсия, наполненная историей, красотой природы и искренним гостеприимством.
Арарат показал нам всю красоту монастыря Хор Вирап, и монастыря Нораванк. Его
Арарат показал нам всю красоту монастыря Хор Вирап, и монастыря Нораванк. Его
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А
От имени моей семьи и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Арарату за день, который навсегда останется в нашей памяти. Поездка с ним на Хор Вирап и Нораванк стала
+2
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После экскурсии с Араратом вы полюбите Армению всей душой и захотите вернуться.
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Были с Араратом на этой экскурсии. Нам очень понравилось. Посмотрели два монастыря, красивейшие локации. Благодаря Арарату очутились в армянской деревне и пробовали местную кухню! Были на винном заводе, смотрели производство
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