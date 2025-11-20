Из Еревана - в храм бога Солнца, скальный монастырь Гегард и к Симфонии камней
Хотите узнать, почему Армения — первая страна, где христианство стало государственной религией? И понять, чем армянская церковь отличается от православной? Мы отправимся в храм бога Солнца и монастырь Гегард, где раскроем эти тайны. А ещё обсудим загадочную религию, которая в 3 веке н. э. слыла главной конкуренткой христианства.
Описание экскурсии
Храм бога Солнца — построен из базальта, который добывали тут же в ущелье. Идею для построения храма позаимствовали в Риме. Храм простоял 17 веков и был разрушен землетрясением, а во времена СССР блестяще восстановлен на основе старых и частично новых камней.
Симфония камней — природная достопримечательность из остывшей базальтовой лавы. Внешне шестигранный столбы похожи на орган.
Монастырь Гегард 13 века — архитектурное чудо и торжество человека над природой: скальную часть монастыря армянские мастера выдалбливали в течение 40 лет! Пережил три землетрясения.
Мы поговорим об античном периоде Армении и её сложной судьбе в Средневековье. Выясним, какая религия была главной конкуренткой христианства и почему в Армении построили храм в греко-римском стиле.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне. Есть бескаркасное кресло, которое подходит для детей до 6 лет
Дополнительно оплачиваются питание (по желанию) и билеты в языческий храм и Симфонию камней — 1800 драмов за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ереване
Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Армении!
Я живу в ней с 2010 года и хорошо знакома со стилем жизни армян. Помогу вам вникнуть в культуру этого уникального древнего народа. Высшее историческое образование и профессиональные курсы гидов в Армении помогут мне в этом.
Все мои автомобильные экскурсии проходят на комфортабельном минивэне в тандеме гид + водитель.