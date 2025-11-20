Хотите узнать, почему Армения — первая страна, где христианство стало государственной религией? И понять, чем армянская церковь отличается от православной? Мы отправимся в храм бога Солнца и монастырь Гегард, где раскроем эти тайны. А ещё обсудим загадочную религию, которая в 3 веке н. э. слыла главной конкуренткой христианства.

Описание экскурсии

Храм бога Солнца — построен из базальта, который добывали тут же в ущелье. Идею для построения храма позаимствовали в Риме. Храм простоял 17 веков и был разрушен землетрясением, а во времена СССР блестяще восстановлен на основе старых и частично новых камней.

Симфония камней — природная достопримечательность из остывшей базальтовой лавы. Внешне шестигранный столбы похожи на орган.

Монастырь Гегард 13 века — архитектурное чудо и торжество человека над природой: скальную часть монастыря армянские мастера выдалбливали в течение 40 лет! Пережил три землетрясения.

Мы поговорим об античном периоде Армении и её сложной судьбе в Средневековье. Выясним, какая религия была главной конкуренткой христианства и почему в Армении построили храм в греко-римском стиле.

