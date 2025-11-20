Мои заказы

Тайны Армении - языческие и христианские

Из Еревана - в храм бога Солнца, скальный монастырь Гегард и к Симфонии камней
Хотите узнать, почему Армения — первая страна, где христианство стало государственной религией? И понять, чем армянская церковь отличается от православной? Мы отправимся в храм бога Солнца и монастырь Гегард, где раскроем эти тайны. А ещё обсудим загадочную религию, которая в 3 веке н. э. слыла главной конкуренткой христианства.
Тайны Армении - языческие и христианские© Светлана
Тайны Армении - языческие и христианские© Светлана
Тайны Армении - языческие и христианские© Светлана

Описание экскурсии

Храм бога Солнца — построен из базальта, который добывали тут же в ущелье. Идею для построения храма позаимствовали в Риме. Храм простоял 17 веков и был разрушен землетрясением, а во времена СССР блестяще восстановлен на основе старых и частично новых камней.

Симфония камней — природная достопримечательность из остывшей базальтовой лавы. Внешне шестигранный столбы похожи на орган.

Монастырь Гегард 13 века — архитектурное чудо и торжество человека над природой: скальную часть монастыря армянские мастера выдалбливали в течение 40 лет! Пережил три землетрясения.

Мы поговорим об античном периоде Армении и её сложной судьбе в Средневековье. Выясним, какая религия была главной конкуренткой христианства и почему в Армении построили храм в греко-римском стиле.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне. Есть бескаркасное кресло, которое подходит для детей до 6 лет
  • Дополнительно оплачиваются питание (по желанию) и билеты в языческий храм и Симфонию камней — 1800 драмов за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Ереване
Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Армении! Я живу в ней с 2010 года и хорошо знакома со стилем жизни армян. Помогу вам вникнуть в культуру этого уникального древнего народа. Высшее историческое образование и профессиональные курсы гидов в Армении помогут мне в этом. Все мои автомобильные экскурсии проходят на комфортабельном минивэне в тандеме гид + водитель.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Армения от языческих храмов до снежных хребтов
На машине
8 часов
-
10%
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€180€200 за всё до 6 чел.
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
На машине
9 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая экскурсия по Еревану, Гарни и Гегарду
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
от €195 за всё до 6 чел.
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
На машине
3.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
21 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване